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Социальные пенсии проиндексируют на 2,9%

Исходя из данных о величине прожиточного минимума пенсионера за 2017 год (8 315 рублей) и за 2016 год (8 081 рубль) темп роста прожиточного минимума пенсионера в РФ за 2017 год составил 102,9%.

В связи с этим предлагается с 1 апреля 2018 года проиндексировать размеры социальных пенсий на 2,9%.

Соответствующий проект размещен сегодня Минтрудом на портале проектов НПА.

В результате средний размер социальной пенсии увеличится на 255 рублей и после повышения составит 9 062 рубля, в том числе средний размер пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы увеличится соответственно на 378 рублей и на 382 рубля и после повышения составит 13 410 и 13 556 рублей соответственно.

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