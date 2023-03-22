Оснований для лишения лицензий на производство и оборот алкоголя станет больше

Минфин опубликовал проект постановления правительства, расширяющий перечень оснований для аннулирования лицензии на производство и оборот алкогольной продукции во внесудебном порядке.



Изменения потребовались в связи с принятием Федерального закона №278-ФЗ, внесшего комплексные изменения в Федеральный закон от 22 ноября 1995 г. №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»».

В частности, Федеральным законом от 29 июля 2017 г. №278-ФЗ были дополнены основания для аннулирования лицензии во внесудебном порядке.



Согласно внесённым изменениям, лишать лицензий будут при передаче федеральных специальных марок и акцизных марок другому лицу, при использовании зарегистрированных товарных знаков, а также изобретений и промышленных образцов, защищённых патентами, после вступления в силу решения суда о незаконности их использования.

Кроме того, основанием для лишения лицензии во внесудебном порядке является перевозка этилового спирта и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25% автомобильным транспортом без передачи данных о перемещении такого транспорта по территории России в автоматизированную систему контроля перевозок спиртосодержащей продукции.