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Путин поручил изучить вопрос об обязательной видеозаписи проверок бизнеса

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с Генпрокуратурой изучить вопрос об обязательном ведении видеозаписи при проверках бизнеса. Ранее с соответствующим предложением в ходе заседания Госсовета по вопросам повышения инвестиционной привлекательности регионов выступил губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

«Правительству Российской Федерации совместно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации рассмотреть вопрос об обязательности ведения видеозаписи при проведении органами государственного и муниципального контроля (надзора) проверок в отношении лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность», — приводит текст поручения агентство RNS.

Правительству совместно с ведущими деловыми объединениями также поручено рассмотреть вопрос о принятии дополнительных мер, направленных на выявление и пресечение незаконной предпринимательской деятельности. Поручения даны по итогам заседания Государственного совета, состоявшегося 27 декабря 2017 года.

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