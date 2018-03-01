Как система мотивации влияет на построение группы компаний?

Новый пост в блоге Центра taxCOACH. Открытый бизнес-курс.

Кто самое рисковое звено в вашем бизнесе?

Новый, пятый выпуск видеокурса — о мотивации сотрудников и их роли при выборе форм построения группы компаний с точки зрения налоговой и имущественной безопасности.

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