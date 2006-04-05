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Как изменились правила по заявлениям о банкротстве

Теперь подать заявление о банкротстве можно только после опубликования предварительного уведомления о намерении обратиться с заявлением о признании должника банкротом.

С 01.01.2018 статья 7 Федерального закона РФ от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» дополнена п. 2.1. Теперь право на обращение в арбитражный суд возникает при условии предварительного опубликования уведомления о намерении обратиться с заявлением о признании должника банкротом путем включения его в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц.

Конкурсные кредиторы, должники, работники или бывшие работники должника обязаны опубликовать такое уведомление не менее чем за пятнадцать календарных дней до обращения в арбитражный суд.

Изменения внесены Федеральным законом от 29.07.2017 N 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан — участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Предварительное уведомление необходимо опубликовать при обращении с заявлением о банкротстве любых юридических и физических лиц, за исключением организаций, банкротство которых не регулируется Федеральным законом РФ от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Заявления, которые поданы в арбитражные суды после 01.01.2018 без предварительной публикации уведомления о намерении обратиться с заявлением о признании должника банкротом, будут возращены взыскателям, как несоответствующие новым требованиям.

Известны также случаи, когда поданные после 01.01.2018 заявления о признании должников банкротами были оставлены арбитражными судами, в соответствии со ст. 128 АПК РФ, без движения, и кредиторам было предоставлено время на опубликование уведомления, согласно новым правилам.

 

«По мнению законодателей, новые правила должны сократить количество обращений в арбитражные суды с заявлениями о признании должников несостоятельными (банкротами). Количество обращений с заявлениями о банкротстве должников выросло за последние годы, кроме того, арбитражные суды занимаются и вопросами банкротства физических лиц».

— комментирует Елена Герасимова, генеральный директор ЮРКОЛЛЕГИИ.

 

Согласно статистике Единого федерального реестра сведений о банкротстве —Федресурса количество банкротств российских компаний в 2017 году достигло 13577, что на 7,7% больше чем в 2016 году. При этом в 4 квартале 2017 года несостоятельными стали 3875 компаний, а это на 14,6% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

  

«Новая норма действительно может сократить количество реальных обращений в арбитражные суды с заявлениями о банкротстве должников — юридических лиц,в пределах 15-20%. Речь идет преимущественно о крупных компаниях — должниках, которые лучше просчитывают свои риски от подачи кредитором такого заявления. Но, если говорить о небольших компаниях — должниках, то иногда они не располагают полной информацией о неблагоприятных последствиях, которыми может обернуться для них банкротство.

Современное законодательство предоставляет кредиторам широкие возможности для привлечения контролирующих должника лиц, в случае недостаточности имущества должника, к ответственности для расчетов с кредиторами в процедуре банкротства. При этом некоторые должники, начинают задумываться о последствиях только после введения в отношении организации процедуры банкротства».

— отмечает генеральный директор ЮРКОЛЛЕГИИЕлена Герасимова.

  

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