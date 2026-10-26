Налоговая «псевдореволюция» в малом бизнесе: главные изменения 2026 года

Что стало жестче: новые барьеры
НДС: выше ставка и ниже лимиты. Базовая ставка НДС выросла с 20% до 22%. При этом льготная ставка 10% (для продуктов, лекарств, детских товаров) осталась без изменений. Одновременно снизили порог дохода, при котором бизнес на спецрежимах может не платить НДС: в 2026 году он составляет 20 млн рублей. Если доход за прошлый год превысил лимит, с начала текущего года нужно начислять НДС и вести соответствующий учет.
ПСН: меньше пространства для маневра. Порог дохода для применения патентной системы тоже снижен. Важный нюанс: при совмещении УСН и ПСН доходы суммируются. Превышение лимита в течение года ведет к утрате права на патент с начала года и к перерасчету налогов.
Страховые взносы: льготы только для приоритетных отраслей. Пониженный тариф 15% с выплат сверх 1,5 МРОТ теперь доступен не всем МСП, а только компаниям из утвержденного перечня (ИТ, обрабатывающие производства, растениеводство, туризм и др.). Чтобы сохранить льготу, нужно одновременно:
иметь соответствующий основной ОКВЭД;
получать не менее 70% доходов от этой деятельности.
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Какие послабления ввели, чтобы сгладить переход
Общепит на УСН: временное освобождение от НДС. С 1 апреля по 31 декабря 2026 года предприятия общепита на УСН могут не платить НДС при соблюдении условий:
доход за 2025 год — от 20 до 60 млн рублей;
не менее 70% выручки — от услуг общепита.
На этот период отменили требование проверять уровень средней зарплаты персонала.
Проценты по вкладам не учитывают при расчете лимита НДС. С 1 апреля 2026 года проценты по банковским вкладам и остаткам на счетах не включают в доход при проверке лимита в 20 млн рублей для освобождения от НДС. Если без этих процентов доход ниже лимита, бизнес может сохранить освобождение — но только со второго квартала (за первый квартал НДС нужно уплатить).
Переход на УСН «задним числом». ИП, которые в конце 2025 года применяли патент, но превысили лимит и оказались на общей системе, могут подать уведомление о переходе на УСН до 1 июня 2026 года. При этом УСН будет считаться применяемой с 1 января 2026 года. Аналогично можно задним числом сменить объект налогообложения (с «доходов» на «доходы минус расходы» и наоборот).
Льготные тарифы по взносам: проще подтвердить долю доходов. Для МСП из обрабатывающих производств разрешили суммировать доходы от разных видов деятельности из перечня, чтобы подтвердить долю в 70%. Раньше требовалось, чтобы эту долю обеспечивал строго один основной ОКВЭД.
НДС при авансах: правило для переходных ситуаций. Если предоплата поступила, когда бизнес еще не был плательщиком НДС, а отгрузка произошла уже в статусе плательщика, можно уменьшить базу по УСН на сумму начисленного НДС — при условии, что покупатель не компенсировал налог сверх цены.
Практический чек‑лист
Чтобы не попасть на доначисления и не потерять льготы, проверьте прямо сейчас:
Доход за 2025 год. Сравните с лимитом 20 млн рублей: если превысили — с 1 января 2026 вы плательщик НДС.
Право на ПСН. Учитывайте суммарные доходы при совмещении режимов — превышение лимита аннулирует патент с начала года.
ОКВЭД и структура выручки. Если рассчитываете на льготный тариф по взносам, убедитесь, что основной ОКВЭД входит в перечень и доля доходов по нему — не менее 70%.
Аванс и отгрузка в разных статусах. Проверьте, как учтены НДС и база по УСН в переходных ситуациях.
Льготы для общепита. Если вы в этой сфере и попадаете под условия временного освобождения от НДС — используйте возможность до конца года.
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Автор, вы ошибаетесь: эта поблажка действует не для всего малого бизнеса, а только для ИП!