Налоговая «псевдореволюция» в малом бизнесе: главные изменения 2026 года

Какие послабления ввели, чтобы сгладить переход

Общепит на УСН: временное освобождение от НДС. С 1 апреля по 31 декабря 2026 года предприятия общепита на УСН могут не платить НДС при соблюдении условий:

доход за 2025 год — от 20 до 60 млн рублей;

не менее 70% выручки — от услуг общепита.

На этот период отменили требование проверять уровень средней зарплаты персонала.

Проценты по вкладам не учитывают при расчете лимита НДС. С 1 апреля 2026 года проценты по банковским вкладам и остаткам на счетах не включают в доход при проверке лимита в 20 млн рублей для освобождения от НДС. Если без этих процентов доход ниже лимита, бизнес может сохранить освобождение — но только со второго квартала (за первый квартал НДС нужно уплатить).

Переход на УСН «задним числом». ИП, которые в конце 2025 года применяли патент, но превысили лимит и оказались на общей системе, могут подать уведомление о переходе на УСН до 1 июня 2026 года. При этом УСН будет считаться применяемой с 1 января 2026 года. Аналогично можно задним числом сменить объект налогообложения (с «доходов» на «доходы минус расходы» и наоборот).

Льготные тарифы по взносам: проще подтвердить долю доходов. Для МСП из обрабатывающих производств разрешили суммировать доходы от разных видов деятельности из перечня, чтобы подтвердить долю в 70%. Раньше требовалось, чтобы эту долю обеспечивал строго один основной ОКВЭД.

НДС при авансах: правило для переходных ситуаций. Если предоплата поступила, когда бизнес еще не был плательщиком НДС, а отгрузка произошла уже в статусе плательщика, можно уменьшить базу по УСН на сумму начисленного НДС — при условии, что покупатель не компенсировал налог сверх цены.