Как сделать реформацию баланса

Реформация баланса – это списание прибыли (убытка), полученной фирмой за прошедший финансовый год. Реформацию проводят 31 декабря, после того как в учете будет отражена последняя хозяйственная операция фирмы.

Реформация баланса состоит из двух этапов:

– закрывают счета, на которых в течение года учитывались доходы, расходы и финансовые результаты деятельности компании. Это счета 90 «Продажи» и 91 «Прочие доходы и расходы»;

– включают финансовый результат, полученный фирмой за прошедший год, в состав нераспределенной прибыли или непокрытого убытка.