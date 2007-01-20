Как сделать реформацию баланса

Реформация баланса – это списание прибыли (убытка), полученной фирмой за прошедший финансовый год. Реформацию проводят 31 декабря, после того как в учете будет отражена последняя хозяйственная операция фирмы.
Реформация баланса состоит из двух этапов:
– закрывают счета, на которых в течение года учитывались доходы, расходы и финансовые результаты деятельности компании. Это счета 90 «Продажи» и 91 «Прочие доходы и расходы»;
– включают финансовый результат, полученный фирмой за прошедший год, в состав нераспределенной прибыли или непокрытого убытка.
Как закрыть счета 90 и 91В бухгалтерском учете доходы и расходы могут быть нескольких видов:
– по обычным видам деятельности, которые отражают на счете 90 «Продажи»;
– прочие (операционные и внереализационные), которые учитывают на счете 91 «Прочие доходы и расходы».
Финансовый результат по обычным видам деятельности отражают на счете 90 «Продажи». В соответствии с Планом счетов к нему открывают субсчета:
– 90-1 «Выручка»;
– 90-2 «Себестоимость продаж»;
– 90-3 «Налог на добавленную стоимость»;
– 90-4 «Акцизы»;
– 90-9 «Прибыль/убыток от продаж».
31 декабря бухгалтеру необходимо закрыть все субсчета, открытые к счету 90 «Продажи».
Сделайте это так:
а) кредитовое сальдо субсчета 90-1 закрывают проводкой:
ДЕБЕТ 90-1 КРЕДИТ 90-9
– закрыт субсчет 90-1 по окончании года;
б) дебетовые сальдо субсчетов 90-2, 90-3, 90-4 и др. закрывают проводками:
ДЕБЕТ 90-9 КРЕДИТ 90-2 (90-3, 90-4...)
– закрыты субсчета 90-2 (90-3, 90-4...) по окончании года.
В результате сделанных проводок дебетовые и кредитовые обороты по субсчетам счета 90 будут равны. Таким образом, по состоянию на 1 января следующего года сальдо как по счету 90 в целом, так и по всем открытым к нему субсчетам будет равно нулю.
В 2015 году ЗАО «Актив» получило выручку от продажи товаров в сумме 1 180 000 руб. (в том числе НДС – 180 000 руб.). Себестоимость проданных товаров составила 600 000 руб. Расходы на продажу товаров – 170 000 руб.
Бухгалтер «Актива» сделал проводки:
ДЕБЕТ 62 КРЕДИТ 90-1
– 1 180 000 руб. – отражена выручка от продажи товаров;
ДЕБЕТ 90-3 КРЕДИТ 68 субсчет «Расчеты
по НДС»
– 180 000 руб. – начислен НДС;
ДЕБЕТ 90-2 КРЕДИТ 41
– 600 000 руб. – списана себестоимость проданных товаров;
ДЕБЕТ 90-2 КРЕДИТ 44
– 170 000 руб. – списаны расходы на продажу;
ДЕБЕТ 90-9 КРЕДИТ 99
– 230 000 руб. (1 180 000 – 180 000 – 600 000 – 170 000) – отражена прибыль от продаж.
31 декабря 2015 года бухгалтер «Актива» должен закрыть все субсчета к счету 90. Для этого нужно сделать проводки:
ДЕБЕТ 90-1 КРЕДИТ 90-9
– 1 180 000 руб. – закрыт субсчет 90-1 по окончании года;
ДЕБЕТ 90-9 КРЕДИТ 90-2
– 770 000 руб. (600 000 + 170 000) – закрыт субсчет 90-2 по окончании года;
ДЕБЕТ 90-9 КРЕДИТ 90-3
– 180 000 руб. – закрыт субсчет 90-3 по окончании года.
Учет операционных и внереализационных доходов и расходов ведут на счете 91 «Прочие доходы и расходы». К этому счету открывают следующие субсчета:
– 91-1 «Прочие доходы»;
– 91-2 «Прочие расходы»;
– 91-9 «Сальдо прочих доходов и расходов».
После того как вы закрыли субсчета к счету 90, вам нужно закрыть все субсчета, открытые к счету 91 «Прочие доходы и расходы».
Сделайте это так:
ДЕБЕТ 91-1 КРЕДИТ 91-9
– закрыт субсчет 91-1 по окончании года;
ДЕБЕТ 91-9 КРЕДИТ 91-2
– закрыт субсчет 91-2 по окончании года.
В 2016 году ЗАО «Актив» получило доход от сдачи имущества в аренду в сумме 2360 руб. (в том числе НДС – 360 руб.). Расходы, связанные с предоставлением имущества в аренду, составили 3600 руб. Сдача имущества в аренду не является для «Актива» обычной деятельностью.
Бухгалтер «Актива» сделал проводки:
ДЕБЕТ 76 КРЕДИТ 91-1
– 2360 руб. – начислена арендная плата за отчетный период;
ДЕБЕТ 91-2 КРЕДИТ 68 субсчет «Расчеты
по НДС»
– 360 руб. – начислен НДС с арендной платы;
ДЕБЕТ 91-2 КРЕДИТ 02 (70, 69...)
– 3600 руб. – отражены затраты, связанные со сдачей имущества в аренду;
ДЕБЕТ 99 КРЕДИТ 91-9
– 1600 руб. (2360 – 360 – 3600) – отражен убыток от прочей деятельности организации.
31 декабря 2016 года бухгалтер «Актива» должен закрыть все субсчета к счету 91. Для этого нужно сделать проводки:
ДЕБЕТ 91-1 КРЕДИТ 91-9
– 2360 руб. – закрыт субсчет 91-1 по окончании года;
ДЕБЕТ 91-9 КРЕДИТ 91-2
– 3960 руб. (360 + 3600) – закрыт субсчет 91-2 по окончании года.
Как списать финансовый результатКаждый месяц бухгалтер определял финансовый результат, сопоставляя обороты по счетам 90 и 91. Этот результат он списывал на счет 99 «Прибыли и убытки».
Результат от обычных видов деятельности он отражал так:
ДЕБЕТ 90-9 КРЕДИТ 99
– отражена прибыль от обычных видов деятельности;
ДЕБЕТ 99 КРЕДИТ 90-9
– отражен убыток от обычных видов деятельности.
Результат от прочих видов деятельности бухгалтер отражал так:
ДЕБЕТ 91-9 КРЕДИТ 99
– отражена прибыль от прочих видов деятельности;
ДЕБЕТ 99 КРЕДИТ 91-9
– отражен убыток от прочих видов деятельности.
Обратите внимание: чрезвычайные доходы и расходы учитывают непосредственно на счете 99 «Прибыли и убытки». Здесь же отражают начисление налога на прибыль, а также штрафы за налоговые правонарушения.
В результате на счете 99 образуется кредитовое (прибыль) или дебетовое (убыток) сальдо. Это сальдо списывают последней записью отчетного года. Для этого делают проводку:
если по итогам года фирма получила прибыль
ДЕБЕТ 99 КРЕДИТ 84
– списана чистая (нераспределенная) прибыль отчетного года;
если по итогам года фирма получила убыток
ДЕБЕТ 84 КРЕДИТ 99
– отражен чистый (непокрытый) убыток отчетного года.
По итогам 2017 года ЗАО «Актив» получило:
– прибыль от обычных видов деятельности (кредитовый оборот по счету 99) в сумме 230 000 руб.;
– убыток от прочих видов деятельности (дебетовый оборот по счету 99) в сумме 1600 руб.
Кроме того, фирма начислила [advert=54]налог на прибыль[/advert] в сумме 72 000 руб. и заплатила пени по налогам в размере 1500 руб.
Таким образом, на 31 декабря 2017 года в учете «Актива» будет числиться прибыль в сумме 154 900 руб. (230 0000 – – 1600 – 72 000 – 1500). Последней проводкой декабря бухгалтер включит эту сумму в состав нераспределенной прибыли.
Это отразится в учете записью:
ДЕБЕТ 99 КРЕДИТ 84
– 154 900 руб. – списана чистая (нераспределенная) прибыль 2017 года.
Куда распределить эту прибыль, акционеры «Актива» будут решать в 2018 году.
Спасибо за разъяснение. Очень доходчиво и понятно.