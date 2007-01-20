Как сделать реформацию баланса

Реформация баланса – это списание прибыли (убытка), полученной фирмой за прошедший финансовый год. Реформацию проводят 31 декабря, после того как в учете будет отражена последняя хозяйственная операция фирмы.

Реформация баланса состоит из двух этапов:

– закрывают счета, на которых в течение года учитывались доходы, расходы и финансовые результаты деятельности компании. Это счета 90 «Продажи» и 91 «Прочие доходы и расходы»;

– включают финансовый результат, полученный фирмой за прошедший год, в состав нераспределенной прибыли или непокрытого убытка.

Как закрыть счета 90 и 91

В бухгалтерском учете доходы и расходы могут быть нескольких видов:

– по обычным видам деятельности, которые отражают на счете 90 «Продажи»;

– прочие (операционные и внереализационные), которые учитывают на счете 91 «Прочие доходы и расходы».

Финансовый результат по обычным видам деятельности отражают на счете 90 «Продажи». В соответствии с Планом счетов к нему открывают субсчета:

– 90-1 «Выручка»;

– 90-2 «Себестоимость продаж»;

– 90-3 «Налог на добавленную стоимость»;

– 90-4 «Акцизы»;

– 90-9 «Прибыль/убыток от продаж».

31 декабря бухгалтеру необходимо закрыть все субсчета, открытые к счету 90 «Продажи».

Сделайте это так:

а) кредитовое сальдо субсчета 90-1 закрывают проводкой:

ДЕБЕТ 90-1 КРЕДИТ 90-9

– закрыт субсчет 90-1 по окончании года;

б) дебетовые сальдо субсчетов 90-2, 90-3, 90-4 и др. закрывают проводками:

ДЕБЕТ 90-9 КРЕДИТ 90-2 (90-3, 90-4...)

– закрыты субсчета 90-2 (90-3, 90-4...) по окончании года.

В результате сделанных проводок дебетовые и кредитовые обороты по субсчетам счета 90 будут равны. Таким образом, по состоянию на 1 января следующего года сальдо как по счету 90 в целом, так и по всем открытым к нему субсчетам будет равно нулю.

Пример

В 2015 году ЗАО «Актив» получило выручку от продажи товаров в сумме 1 180 000 руб. (в том числе НДС – 180 000 руб.). Себестоимость проданных товаров составила 600 000 руб. Расходы на продажу товаров – 170 000 руб.

Бухгалтер «Актива» сделал проводки:

ДЕБЕТ 62 КРЕДИТ 90-1

– 1 180 000 руб. – отражена выручка от продажи товаров;

ДЕБЕТ 90-3 КРЕДИТ 68 субсчет «Расчеты

по НДС»

– 180 000 руб. – начислен НДС;

ДЕБЕТ 90-2 КРЕДИТ 41

– 600 000 руб. – списана себестоимость проданных товаров;

ДЕБЕТ 90-2 КРЕДИТ 44

– 170 000 руб. – списаны расходы на продажу;

ДЕБЕТ 90-9 КРЕДИТ 99

– 230 000 руб. (1 180 000 – 180 000 – 600 000 – 170 000) – отражена прибыль от продаж.

31 декабря 2015 года бухгалтер «Актива» должен закрыть все субсчета к счету 90. Для этого нужно сделать проводки:

ДЕБЕТ 90-1 КРЕДИТ 90-9

– 1 180 000 руб. – закрыт субсчет 90-1 по окончании года;

ДЕБЕТ 90-9 КРЕДИТ 90-2

– 770 000 руб. (600 000 + 170 000) – закрыт субсчет 90-2 по окончании года;

ДЕБЕТ 90-9 КРЕДИТ 90-3

– 180 000 руб. – закрыт субсчет 90-3 по окончании года.

Учет операционных и внереализационных доходов и расходов ведут на счете 91 «Прочие доходы и расходы». К этому счету открывают следующие субсчета:

– 91-1 «Прочие доходы»;

– 91-2 «Прочие расходы»;

– 91-9 «Сальдо прочих доходов и расходов».

После того как вы закрыли субсчета к счету 90, вам нужно закрыть все субсчета, открытые к счету 91 «Прочие доходы и расходы».

Сделайте это так:

ДЕБЕТ 91-1 КРЕДИТ 91-9

– закрыт субсчет 91-1 по окончании года;

ДЕБЕТ 91-9 КРЕДИТ 91-2

– закрыт субсчет 91-2 по окончании года.

Пример

В 2016 году ЗАО «Актив» получило доход от сдачи имущества в аренду в сумме 2360 руб. (в том числе НДС – 360 руб.). Расходы, связанные с предоставлением имущества в аренду, составили 3600 руб. Сдача имущества в аренду не является для «Актива» обычной деятельностью.

Бухгалтер «Актива» сделал проводки:

ДЕБЕТ 76 КРЕДИТ 91-1

– 2360 руб. – начислена арендная плата за отчетный период;

ДЕБЕТ 91-2 КРЕДИТ 68 субсчет «Расчеты

по НДС»

– 360 руб. – начислен НДС с арендной платы;

ДЕБЕТ 91-2 КРЕДИТ 02 (70, 69...)

– 3600 руб. – отражены затраты, связанные со сдачей имущества в аренду;

ДЕБЕТ 99 КРЕДИТ 91-9

– 1600 руб. (2360 – 360 – 3600) – отражен убыток от прочей деятельности организации.

31 декабря 2016 года бухгалтер «Актива» должен закрыть все субсчета к счету 91. Для этого нужно сделать проводки:

ДЕБЕТ 91-1 КРЕДИТ 91-9

– 2360 руб. – закрыт субсчет 91-1 по окончании года;

ДЕБЕТ 91-9 КРЕДИТ 91-2

– 3960 руб. (360 + 3600) – закрыт субсчет 91-2 по окончании года.

Как списать финансовый результат

Каждый месяц бухгалтер определял финансовый результат, сопоставляя обороты по счетам 90 и 91. Этот результат он списывал на счет 99 «Прибыли и убытки».

Результат от обычных видов деятельности он отражал так:

ДЕБЕТ 90-9 КРЕДИТ 99

– отражена прибыль от обычных видов деятельности;

ДЕБЕТ 99 КРЕДИТ 90-9

– отражен убыток от обычных видов деятельности.

Результат от прочих видов деятельности бухгалтер отражал так:

ДЕБЕТ 91-9 КРЕДИТ 99

– отражена прибыль от прочих видов деятельности;

ДЕБЕТ 99 КРЕДИТ 91-9

– отражен убыток от прочих видов деятельности.

Обратите внимание: чрезвычайные доходы и расходы учитывают непосредственно на счете 99 «Прибыли и убытки». Здесь же отражают начисление налога на прибыль, а также штрафы за налоговые правонарушения.

В результате на счете 99 образуется кредитовое (прибыль) или дебетовое (убыток) сальдо. Это сальдо списывают последней записью отчетного года. Для этого делают проводку:

если по итогам года фирма получила прибыль

ДЕБЕТ 99 КРЕДИТ 84

– списана чистая (нераспределенная) прибыль отчетного года;

если по итогам года фирма получила убыток

ДЕБЕТ 84 КРЕДИТ 99

– отражен чистый (непокрытый) убыток отчетного года.

Пример

По итогам 2017 года ЗАО «Актив» получило:

– прибыль от обычных видов деятельности (кредитовый оборот по счету 99) в сумме 230 000 руб.;

– убыток от прочих видов деятельности (дебетовый оборот по счету 99) в сумме 1600 руб.

Кроме того, фирма начислила [advert=54]налог на прибыль[/advert] в сумме 72 000 руб. и заплатила пени по налогам в размере 1500 руб.

Таким образом, на 31 декабря 2017 года в учете «Актива» будет числиться прибыль в сумме 154 900 руб. (230 0000 – – 1600 – 72 000 – 1500). Последней проводкой декабря бухгалтер включит эту сумму в состав нераспределенной прибыли.

Это отразится в учете записью:

ДЕБЕТ 99 КРЕДИТ 84

– 154 900 руб. – списана чистая (нераспределенная) прибыль 2017 года.

Куда распределить эту прибыль, акционеры «Актива» будут решать в 2018 году.