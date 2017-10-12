Недостоверные сведения в ЕГРЮЛ. Как появляются и что с ними делать

272

Налоговым органам предоставили дополнительные основания для чистки ЕГРЮЛ от брошенных компаний. Одним из них стало внесение записи о недостоверности сведений о месте нахождения или единоличном исполнительном органе. Вносить подобные записи налоговая вправе с 1 января 2016 г., именно тогда в силу вступили изменения в ФЗ «О госрегистрации юридических лиц ...». Кажется, что законодатель создал эффективный инструмент, который, если и не сведёт на нет использование массовых адресов и номинальных руководителей юридических лиц, то затруднит определённо. В первую очередь, эти меры направлены на исключение из реестра компаний-однодневок и, как следствие, снижение возможностей их использования в налоговой оптимизации. Однако и добросовестным организациям он может создать сложности. Разбираем как появляются такие записи, в чём их опасность и что с этим делать.

Начнем с последствий Во-первых, пока запись о недостоверности не будет удалена, провести регистрацию, касающуюся других данных, будет невозможно. Во-вторых, если запись о недостоверности сведений фигурирует в реестре более шести месяцев, налоговым органом может быть принято решение об исключении такой компании из ЕГРЮЛ. Напомним, что в этом случае появляется возможность привлечь контролирующее лицо к субсидиарной ответственности в упрощённом порядке (то есть без банкротства). В-третьих, запись о недостоверности несёт существенные репутационные риски. Навряд ли кто-то захочет работать с компанией, имеющей признаки однодневки.

Проверки Записи о недостоверности появляются в рамках проведения ИФНС проверок информации о юридических лицах. Делятся они на два вида: 1. Проверка сведений при подаче документов на госрегистрацию; 2. Проверка сведений, которые уже содержатся в ЕГРЮЛ. Первый вид проводится в течение срока, отведённого на госрегистрацию (создания компании, внесения изменений в сведения о ней). При этом его течение могут приостановить (продлить) на 1 месяц. Оснований для проведения такой проверки масса, в том числе, если: а) поступили возражения заинтересованного лица, по поводу регистрации; б) что-то не так с адресом (адрес более 5 юр. лиц, объект недвижимости разрушен и т.д.); в) есть признаки того, что от компании «избавляются» через реорганизацию (присоединение и т.п.).



Перечисленное выше считается основанием для проведения проверки, формально. На практике же наличие указанных признаков почти всегда означает отказ в регистрации. Если проверка пройдёт «неудачно», в лучшем случае в регистрации откажут, в худшем -руководителя еще и привлекут к административной ответственности в виде штрафа от 5 000 до 10 000 руб. (ч. 4 ст. 14.25 КоАП РФ). Если проверку не удастся пройти повторно, есть риск получить дисквалификацию (ч. 5 ст. 14.25 КоАП РФ). Второй вид проверок интересней, поскольку именно в результате их проведения в ЕГРЮЛ и появляются записи о недостоверности сведений. Законодатель предусмотрел всего два основания для проверки (зато какие!): а) в инспекцию поступило заявление заинтересованного лица о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ; б) ИФНС имеет иную информацию о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ. Напомним: состав правонарушения в данном случае заключается в предоставлении в налоговую документов, содержащих недостоверные сведения. Таким образом, если по результатам проверки будет вынесен отказ в регистрации, у налоговой есть все основания привлечь руководителя к ответственности.

дисквалификация подразумевает под собой ограничение права лица занимать должности в исполнительном органе компании, входить в совет директоров, осуществлять иное управление юридическим лицом. Часто, такие последствия недопустимы для реального собственника/руководителя бизнеса. Ограничение могут установить на три года. Проверить наличие дисквалификации можно здесь — https://service.nalog.ru/disqualified.do и вот здесь — https://service.nalog.ru/disfind.do Чтобы не попадать в эти списки — выбираем адрес для компании с осторожностью и избегаем использования явно номинальных лиц.



Другими словами, налоговая проводит проверки по своему усмотрению, найти основание при таких формулировках — не проблема.

Как выбирают кого проверять? ФНС России 3 августа 2016 г. выпустила два письма № ГД-4-14/14127 и № ГД-4-14/14126, в которых поручила территориальным налоговым органам вести работу по выявлению юридических лиц, сведения о которых недостоверны. В письмах ФНС указала на признаки, свидетельствующие о недостоверности данных. Признаки различаются, в зависимости от даты регистрации юр лица: до 1 августа 2016 г. после 1 августа 2016 г. Одинаковый руководитель более чем у 50 юрлиц более чем у 5 юрлиц Одинаковая управляющая компания более чем у 50 юрлиц более чем у 20 ю лиц Одинаковый участник более чем у 50 юр лиц более чем у 10 юр лиц Одинаковый адрес более чем у 50 юр лиц более чем у 10 юр лиц Дисквалифицированный руководитель + + Руководитель числится мёртвым + + Получить указанные сведения не составит особого труда. Первые четыре категории берём из ЕГРЮЛ. По дисквалифицированным есть отдельный реестр. Что касается смерти, то не зря же ведение единой системы ЗАГС с 1 января 2018 года передают ФНС.

Мероприятия проверки В рамках проверки, ИФНС вправе проводить следующие мероприятия: изучать имеющиеся документы и сведения, получать объяснения от лиц, которым могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для проверки;

получать справки и сведения по вопросам, возникающим при проведении проверки;

проводить осмотр объектов недвижимости;

привлекать специалистов или экспертов. Первое мероприятие не имеет какой-то специфики, заключается оно в изучении документов регистрационного дела компании, а также заявлений заинтересованных лиц. Повлиять на это проверяемый вряд ли сможет. Второе мероприятие, по сути, представляет опрос. Для этих целей ИФНС может вызвать любое лицо, потенциально владеющее информацией. Рекомендуем не игнорировать подобные вызовы и по возможности являться (направлять адекватных представителей). В рамках третьего мероприятия ИФНС по межведомственным канал связи запрашивает любую необходимую информацию (например из Росреестра или ЗАГСа). Так что, указывать «неживое» лицо или несуществующее здание не стоит. Кроме этого, информация может быть запрошена у нотариуса и других юридических лиц. Осмотр объекта недвижимости, пожалуй, самое интересное мероприятие проверки. Дело в том, что для его проведения даже не требуется присутствие представителей проверяемого лица. Достаточно привлечь двух понятых или записывать осмотр на видео. Подписи понятых ставятся в протоколе осмотра, а если велась видеозапись, в акте осмотра делается соответствующая отметка. Формы акта и протокола официально не утверждены, однако в письме ФНС, о котором мы говорили ранее, имеется рекомендуемая форма протокола осмотра объекта недвижимости, который заменяет собой и акт. Эксперта или специалиста привлекают в тех случаях, когда инспектору, в рамках проверки, требуются познания в науке, технике и т.п. Привлечённый эксперт должен быть незаинтересован в исходе дела. О привлечении такого лица делается специальная отметка в протоколе, фиксирующем результат мероприятия. В действительности, о фактах привлечения специалистов в рассматриваемых видах проверок нам пока не известно.

Итоги проверки. Действия проверяемого Если по окончанию проверочных мероприятий ИФНС придёт к выводу, что сведения в ЕГРЮЛ недостоверны, в адрес юридического лица, а также руководителю и участникам, будет направлено письмо с предложением внести достоверные сведения или представить документы, свидетельствующие, что налоговый орган ошибается. Срок для этого — 30 дней. В противном случае в ЕГРЮЛ как раз и будет внесена запись о недостоверности сведений. Получив письмо по поводу недостоверности адреса, необходимо направить в налоговый орган доказательства, опровергающие вывод инспекции: копии документов, подтверждающих право находиться по указанному в ЕГРЮЛ адресу, например, копии договора аренды, свидетельства о праве собственности и т.п.;

копии документов, подтверждающих получение почтовой корреспонденции. Это могут быть письма из ФСС и ПФР (их, как правило, направляют почтой), письма от контрагентов. Желательно, кроме самих вложений предоставить копии почтовых конвертов. Если претензии касаются недостоверных данных о руководителе и/или участнике, необходимо понять, что послужило основанием для проведения проверки и какие мероприятия выполнил налоговый орган. Рекомендуем связаться с инспекцией и уточнить эту информацию. В зависимости от полученных данных предпринимаем конкретные меры. В случае ошибки, например, полный тёзка собственника вдруг стал массовым руководителем или участником, или у ИФНС появилась информация что он умер, посетите инспекцию и дайте соответствующие пояснения. Если руководителя компании дисквалифицировали без его ведома или он вдруг написал заявление о том, что директором не является, в первую очередь нужно разобраться с этими вопросами. Например, понять из-за чего произошла дисквалификация можно, заглянув в реестр https://service.nalog.ru/disqualified.do. В нём указаны: статья КоАП, из-за которой произошла дисквалификация; наименование органа, составившего протокол; ФИО судьи, вынесшего постановление.