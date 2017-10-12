Главбух как экономист и финдир: как скорректировать финансовый план на следующий год

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Финансовое планирование представляет собой прогнозирование будущих доходов и расходов, которое включает стоимостную оценку деятельности компании.

Главная цель любого коммерческого предприятия — прибыль. В рамках финансового планирования анализируют не только предполагаемый размер прибыли, но и направления ее использования после уплаты всех налогов.

Планирование осуществляют с помощью финансовых планов, которые составляет финансовый или экономический отдел организации (в редких случаях — бухгалтерия).

Финансовые планы разрабатывают на год и на более длительные периоды, в рамках нашего анализа изучим годовой финансовый план.

К основным планам, которые ежегодно вынуждено составлять каждое предприятие, относят:

планы прибылей и убытков;

планы доходов и расходов;

планы продаж.

Планирование финансовых показателей деятельности не лишено погрешностей, поэтому часто на конец года руководители запрашивают данные по сравнению плановых и фактических показателей.

Исходя из этого, специалисты финансовых служб предприятия вносят корректировки в план будущих периодов.

Корректировка планов продаж

Финансовое планирование начинают с прогнозирования объемов реализации и составления бюджета продаж.

Бюджет продаж отражает объемы реализации в разрезе каждого месяца по всем видам продукции на протяжении отчетного периода.

Чтобы спрогнозировать объемы реализации, анализируют рынок и его конъюнктуру, конкурентов и их ценовую политику, собственную конкурентоспособность, потенциальных покупателей, их возможности приобрести товар предприятия. Рассмотрим план-факт продаж ООО «Альфа», занимающегося производством и продажей деревянных стульев (табл. 1).

Исходя из данных табл. 1, планируемое количество продаж не сильно отличается от фактического в период с января по август. Такое символическое отклонение связано с погрешностью прогнозирования, а вот отклонения плана от факта с сентября по декабрь нельзя списать на погрешность.

Таблица 1. План-факт продаж по производству деревянных стульев по месяцам Показатель Месяц Итого 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Плановое количество продаж, ед. 250 370 380 410 430 430 430 430 410 380 370 350 4640 Фактическое количество продаж, ед. 244 376 391 412 442 428 424 432 376 344 351 332 4552 Цена за единицу, тыс. руб. 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 х

В случае подобных отклонений следует провести дополнительный анализ, чтобы понять, за счет чего возникли изменения.

В результате проведенного анализа установлено, что в сентябре на рынке появилось конкурентное предприятие — ООО «Бета».

Качество и дизайн товара схожи, поэтому появление конкурента резко отразилось на объемах реализации компании «Альфа».

Кроме того, цена за единицу продукции у ООО «Бета» установлена на более низком уровне — 23 500 руб.

Компания «Бета» использует стратегию ценообразования низких цен (ценового прорыва).

Такую стратегию выбирают, чтобы вытеснить конкурентов за счет установления более низкой конкурентной цены за единицу продукции, что и проявилось у нас в динамике с сентября по декабрь.

Применяя стратегию низких цен, предприятие добивается успеха на рынке, вытесняет конкурента или нескольких конкурентов, занимает монопольное положение на стадии роста, а затем повышает цены на свои товары. Значит, есть вероятность, что в начале следующего года ООО «Бета» поднимет цену на единицу продукции.

Возможны два варианта действий компании «Альфа» в данной ситуации:

понизить цену до уровня компании «Бета»;

оставить цену на уровне 24 000 руб. за один стул.

Важный момент: прежде чем принимать кардинальные решения относительно цены, стоит изучить других конкурентов в рассматриваемом сегменте рынка (табл. 2).

Как видно из табл. 2, самые низкие цены у ООО «Альфа» и представленной выше компании «Бета». Согласно проведенному анализу будет идеальным установить цену в диапазоне от 24 000 до 24 500 руб. Учитывая, что предприятие «Бета» заняло свою нишу на рынке с ценой в 23 500 руб., стоит рассмотреть вариант снижения цены. Однако прежде чем бездумно принимать такое решение, нужно проанализировать показатели доходности при цене 23 500 руб.

Таблица 2. Рыночные цены конкурентов Наименование предприятия Рыночная стоимость единицы аналогичной продукции, руб. ООО «Альфа» 24 000 ООО «Бета» 23 500 ООО «Гамма» 25 100 ООО «Омега» 25 130 ООО «Сигма» 24 900 ООО «Тета» 24 300 Средняя цена 24 488

Анализ постоянных и переменных издержек

Анализ полных расходов на производство и реализацию продукции предполагает оценку размера себестоимости продукции.

Условно-постоянные расходы (табл. 3) не зависят или слабо зависят от объема производства (амортизационные отчисления, арендная плата, заработная плата административно-управленческого персонала (АУП), страховые взносы, затраты на телефонию, Интернет и др.).

Условно-переменные расходы (табл. 4) напрямую зависят от объема, то есть либо увеличиваются с ростом объема производства, либо уменьшаются при его снижении (затраты на сырье и материалы, оплата труда основных производственных рабочих (ОПР) и др.).

Таблица 3. Условно-постоянные расходы, тыс. руб. Наименование расходов Прогноз —

2016 г. Фактический показатель Итого План на месяц (2017 г.) План на 2017 г. месяц год 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Арендная плата 250 3000 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3000 270 3240 Коммунальные услуги 19,86 238, 34 20,14 18,40 19,20 20,10 17,15 19,30 19,90 20,56 19,32 17,45 21,01 18,65 231, 20 20,03 240,45 Расходы на услуги связи 5,50 66 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 66 5,50 66 Амортизационные отчисления 4,31 51,83 4,31 4,31 4,31 4,31 4,31 4,31 4,31 4,31 4,31 4,31 4,31 4,31 51,83 4,31 51,83 Расходы на оплату труда АУП 865 10 380 812,70 834,80 914,20 891,30 847,30 833,19 912,00 930,00 868,11 843 819 968 10 473,60 916,44 10 997,28 Страховые взносы 259,50 3114,00 243,81 250,44 274,26 267,39 254,19 249,95 273,60 264,30 241,20 232,90 235,70 271,40 3059,14 274,93 3299,18 Итого 1404, 16 850 1336 1363 1467 1438 1378 1362 1465 1474 1388 1353 1335 1517 16 881 1491 17 894

Как следует из табл. 3, отклонение плановых расходов от фактических составило 31,61 тыс. руб. Это говорит о качественной работе по планированию на 2016 г. Планируемая арендная плата не отличается от факта, так как есть договор аренды, в котором зафиксирована ее стоимость. Коммунальные услуги, естественно, варьируются из месяца в месяц в зависимости от фактического потребления. Расходы на оплату труда также изменяются каждый месяц, что связано с отпусками, больничными, премированием.

При планировании расходов на 2017 г. учитывают данные договора об аренде на следующий год: стоимость аренды увеличивается с 250 тыс. руб. до 270 тыс. руб. Коммунальные услуги рассчитываются исходя из фактических показателей за 2016 г., на следующий год они увеличены на 4 % с учетом прогноза Минэкономики России. Затраты на Интернет, телефонию и амортизацию планируются на прежнем уровне. Расходы на оплату труда рассчитываются исходя из фактических данных за 2016 г., на 2017 г. они увеличены на 5 % по прогнозу Минэкономразвития России.

Планируемый ежемесячный размер условно-постоянных расходов на 2017 г. составляет 1491,22 тыс. руб., вне зависимости от изменений объема производства он будет оставаться на таком же уровне.

Таблица 4. Условно-переменные расходы, тыс. руб. Показатель Расход на единицу Фактические расходы Итого Планируемые расходы 2017 г. на единицу 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Фактический объем реализации, ед. х 244 376 391 412 442 428 424 432 376 344 351 332 4552 х Материальные расходы 5,00 1220,43 1880,67 1955,70 2060,74 2210,79 2140,77 2120,76 2160,77 1880,67 1720,61 1755,63 1660,59 22 768,19 5,24 Расходы на оплату труда ОПР и страховые взносы 10,65 2599,61 4005,95 4165,76 4389,50 4709,12 4559,97 4517,35 4602,58 4005,95 3665,02 3739,60 3537,17 48 497,64 11,18 Итого 15,65 3820,04 5886,63 6121,47 6450,24 6919,92 6700,74 6638,11 6763,36 5886,63 5385,64 5495,23 5197,77 71 265,83 16,43

Материальные расходы и расходы на оплату труда основных производственных рабочих предприятие нормирует, норму расходования утверждает руководитель организации.

При планировании расходов на следующий год материальные расходы на единицу продукции будут увеличены на 4,9 % за счет прогноза роста потребительских цен и составят 5,24 тыс. руб. Расходы на оплату труда составят 11,18 тыс. руб. Они увеличены на 5 % по прогнозу Минэкономразвития России. Кроме того, ежегодный рост заработной платы прописан в коллективном договоре предприятия.

Планирование финансовых результатов предприятия

Получение прибыли — одна из ключевых задач финансовой деятельности любой коммерческой организации. Естественно, в рамках анализа нужно обратить внимание на получение чистой прибыли по итогам работы предприятия за год (табл. 5).

Таблица 5. Анализ финансовых результатов, руб. Показатель 2016 г. План 2017 г. план факт вариант 1 вариант 2 Объем продаж, ед. 4640 4552 4550 4710 Цена за единицу 24 000 24 000 24 000 23 500 Выручка 111 360 000 109 248 000 109 200 000 110 685 000 Условно-постоянные издержки 16 850 180 16 881 792 17 894 759 17 894 759 Условно-переменные издержки 72 643 561 71 265 838 74 773 562 77 402 962 Валовая прибыль (убыток) 21 866 258 21 100 368 16 531 678 15 387 278 Прибыль (убыток) от реализации 21 866 258 21 100 368 16 531 678 15 387 278 Прочие расходы 0 0 0 0 Прибыль (убыток) до налогообложения 21 866 258 21 100 368 16 531 678 15 387 278 Текущий налог на прибыль (20 %) 4 373 251 4 220 073 3 306 335 3 077 455 Чистая прибыль (убыток) 17 493 006 16 880 294 13 225 342 12 309 822

Планируемая прибыль на 2016 г. ниже фактической. Разберемся, чем это объясняется.

Во-первых, фактический объем продаж ниже планируемого из-за появления на рынке конкурента с более низкой ценой на аналогичную продукцию (23 500 руб.). Соответственно, снижается выручка от продаж (на 2 112 000 руб.) и условно-переменные расходы (на 1 377 722 руб.), которые зависят от объема реализации. Во-вторых, наблюдается увеличение условно-постоянных издержек, что было детально рассмотрено в предыдущем разделе. За счет этих отклонений фактическая чистая прибыль ниже планируемой на 612 712 руб.

Перейдем к планированию 2017 г. Прежде всего нужно решить, снижать цену на единицу продукции или оставить ее на прежнем уровне. Как видно из табл. 5, снижение стоимости единицы продукции до уровня конкурента (ООО «Бета» — 23 500 руб.) принесет чистую прибыль в размере 12 309 822 руб.

Если стоимость не снижать, предприятие получит 13 225 342 руб. прибыли, что значительно превышает прибыль с ценой в 23 500 руб. То есть, несмотря на увеличение объема продаж при цене 23 500 руб. за единицу товара, прибыль все равно больше при цене 24 000 руб. Вывод: нет смысла снижать стоимость единицы продукции.

Прибыль 2017 г. ниже показателя 2016 г. (на 3 042 239 руб.). Это связано с тем, что по данным маркетинговых исследований роста объема продаж не предвидится, а ежегодный рост расходов наблюдается из года в год. В таком случае есть несколько путей развития, рассмотрим самые распространенные.

1. Снижение себестоимости единицы продукции

Для снижения себестоимости нужно определить, какие затраты занимают наибольший удельный вес в составе себестоимости и какие категории затрат предприятие имеет возможность сократить. Как правило, наибольший удельный вес в составе себестоимости имеют условно-переменные расходы (материальные затраты и расходы на оплату труда основных производственных рабочих).

Расходы на сырье и материалы являются основополагающим элементом затрат на промышленных предприятиях. Для снижения этой статьи затрат стоит пересмотреть контракты с имеющимися поставщиками и контрагентами или найти поставщиков с более приемлемыми ценами, условиями доставки и оплаты.

Закупка более дешевого сырья — один из самых распространенных способов сокращения материальных расходов в составе себестоимости. В качестве решения проблемы высокой стоимости материальных затрат можно рассматривать замену импортных материалов на аналогичные материалы отечественного производства. Однако дешевое не всегда синонимично качественному, поэтому прежде чем закупать более дешевое сырье, стоит взвесить все за и против.

Расходы на оплату труда основных производственных рабочих сокращать опасно. Если для выполнения плана производства нужно определенное количество рабочих, то сокращать работников нельзя. Пойти на сокращение уровня заработной платы? Это может привести к недовольству в коллективе и остановке в работе производства.

2. Увеличение объема производства

Если позволяют производственные мощности, можно увеличить объем производства. Однако здесь нужно учитывать, что на продукцию должен быть спрос, иначе склад будет затоварен готовыми изделиями. Для товаров, имеющих короткий срок годности, этот вариант не подходит. При увеличении объема производства и отсутствии спроса на товар в данном сегменте рынка нужно искать новые выходы на другие рынки.

3. Повышение цены на единицу продукции

Если есть возможность повысить стоимость без особого вреда для спроса, такой вариант возможен. Например, в нашем случае в рамках анализа конкурентов и их цен было установлено, что для анализируемого рынка допустимо установить цены в диапазоне от 24 000 до 24 500 руб. Мы рассмотрели варианты развития при ценах 23 500 и 24 000 руб., теперь рассмотрим вариант с максимальной ценой (табл. 6).

Таблица 6. Финансовые результаты при цене 24 500 руб. за единицу продукции, руб. Показатель План 2017 г. — вариант 3 Объем продаж, ед. 4330 Цена за единицу 24 500 Выручка 106 085 000 Условно-постоянные издержки 17 894 759 Условно-переменные издержки 71 158 137 Валовая прибыль (убыток) 17 032 103 Прибыль (убыток) от реализации 17 032 103 Прочие расходы 0 Прибыль (убыток) до налогообложения 17 032 103 Текущий налог на прибыль (20 %) 3 406 420 Чистая прибыль (убыток) 13 625 682





Результат: с ценой 24 500 руб. за единицу продукции предприятие получит максимальную прибыль при минимальном объеме продаж.

4. Производство новой продукции

Если у предприятия есть соответствующие производственные мощности, оно может запустить производство новой продукции наравне с имеющейся. В нашем случае за счет сокращения объема реализации высвободились возможности на производство другого вида изделий. Можно наладить выпуск деревянных столов. Учитывая, что для производства деревянных столов и стульев используется одно и то же оборудование, дополнительные расходы на его дозакупку не потребуются. Также не нужно набирать и обучать новый персонал.

В таком случае условно-постоянные расходы не увеличатся, так как арендная плата останется на прежнем уровне (производственных помещений хватит для выпуска обоих видов продукции). Коммунальные услуги оставим на планируемом уровне (рост возможен, но незначительный), расходы на телефонию и Интернет постоянные. Амортизационные отчисления не изменятся, ведь дополнительно покупать оборудование не потребуется. Увеличивать административно-управленческий аппарат предприятие не планирует, соответственно, расходы на оплату труда со страховыми взносами не изменятся.

Изменения появятся в составе условно-переменных расходов. Сначала инженеры должны провести работу по нормированию материальных и трудовых расходов. Материальные затраты на производство одного стола составят 8300 руб., расходы на оплату труда — 22 700 руб. Затем нужно исследовать конкурентную среду для аналогичной или схожей по качеству продукции, чтобы выявить ценовую политику каждого конкурента (табл. 7).

Таблица 7. Анализ конкурентов по продаже деревянных столов Наименование предприятия Рыночная стоимость единицы продукции, руб. ООО «Бета» 54 000 ООО «Гамма» 57 800 ООО «Омега» 57 200 ООО «Сигма» 56 900 ООО «Тета» 56 200 Средняя цена 56 420

Для быстрого проникновения на рынок применим стратегию низких цен. Для этого установим наименьшую цену на товар среди конкурентов — 53 000 руб.

С учетом производственных мощностей на первых порах предприятие не сможет производить большое количество новой продукции. На основании цены единицы продукции и производственных возможностей нужно анализировать рынок и спрос, делать прогноз продаж.

Рассчитаем финансовые показатели с учетом внедрения нового товара (табл. 8).

Таблица 8. Планирование финансовых результатов с учетом производства деревянных столов, руб. Показатель План 2017 г. Итого деревянные стулья деревянные столы Объем продаж, ед. 4330 204 х Цена за единицу 24 500 53 000 х Выручка 106 085 000 10 812 000 116 897 000 Условно-постоянные издержки 17 894 759 17 894 759 Условно-переменные издержки 71 158 137 3 352 485 74 510 622 В том числе: материальные расходы 22 719 077 1 693 200 24 412 277 расходы на оплату труда и страховые взносы 48 439 060 4 630 800 53 069 860 Валовая прибыль (убыток) х х 24 491 618 Прибыль (убыток) от реализации х х 24 491 618 Прочие расходы х х 0 Прибыль (убыток) до налогообложения х х 24 491 618 Текущий налог на прибыль (20 %) х х 4 898 323 Чистая прибыль (убыток) х х 19 593 294

Результат: при внедрении в производство нового вида товара предприятие сможет получить прибыль в размере 19 593 294 руб., дополнительно — 5 967 612 руб. прибыли по сравнению с производством только деревянных стульев. Это обусловлено двумя факторами:

условно-постоянные расходы остаются на прежнем уровне и распределяются на два вида продукции;

высокая стоимость продажи одного деревянного стола, несмотря на невысокий объем реализации.

Составление отчетной и плановой калькуляции

Управление себестоимостью продукции сводится к ее калькулированию, то есть к расчету расходов на изготовление, производство и реализацию продукции, приходящихся на единицу изделия (табл. 9).

В калькуляцию включаются расходы, которые стоит отнести к себестоимости по данным бухгалтерского учета. Калькулирование на любом предприятии осуществляется в соответствии с определенными принципами. Основной — обоснованность отнесения затрат на себестоимость и включение их в цену.

Таблица 9. Калькулирование себестоимости единицы продукции, руб. Наименование статей калькуляции 2016 г. 2017 г. план (деревянные стулья) факт (деревянные стулья) план (деревянные стулья) план (деревянные столы) 1 2 3 4 5 Затраты на материалы 5001,80 5001,80 5246,90 8300,00 Затраты на оплату труда ОПР 8195,49 8195,49 8605,27 17 461,54 Страховые взносы 2458,65 2458,65 2581,58 5238,46 Общепроизводственные расходы 1271,03 1298,03 1320,24 2678,99 Общехозяйственные расходы 2360,48 2410,63 2451,88 4975,28 Производственная себестоимость 19 287,44 19 364,59 20 205,87 38 654,27 Внепроизводственные расходы 0 0 0 0 Полная себестоимость 19 287,44 19 364,59 20 205,87 38 654,27 Прибыль 4712,56 4635,41 4294,13 14 345,73 Цена 24 000,00 24 000,00 24 500,00 53 000,00

Таблица 9 отражает анализ плановой и фактической себестоимости единицы продукции. Если раньше мы оценивали себестоимость всего объема реализации, то в данном случае выводится стоимость единицы. Как видно из данного анализа, фактическая прибыль на единицу продукции по сравнению с плановой снизилась на 77,15 руб. за счет роста условно-постоянных расходов.

В таблице представлены и плановые калькуляции двух видов товара. Условно-постоянные расходы (общепроизводственные и общехозяйственные) были рассчитаны в табл. 3. Чтобы распределить их между разными товарами, нужно знать базу распределения. В соответствии с учетной политикой ООО «Альфа» общепроизводственные и общехозяйственные расходы распределяются между отдельными изделиями (услугами, заказами, работами) пропорционально основной заработной плате производственных рабочих.

Плановые калькуляции определяют среднюю себестоимость продукции на планируемый 2017 г. Основная задача при составлении плановой калькуляции — оценка целесообразности дальнейшего выпуска продукции.

Оба вида товара будут приносить прибыль, но прибыль на единицу продукции от продажи деревянных стульев падает по сравнению с фактическими показателями 2016 г. на 341,28 руб. Значит, следует подумать о рационализации структуры себестоимости.

У предприятия нет возможности ежегодно значительно повышать цену продажи, отказ от производства стульев будет экономически не обоснован, поэтому в дальнейшем нужно провести корректировку условно-постоянных затрат (они напрямую не влияют на производственный процесс).

Стоит рассмотреть вариант сокращения условно-переменных расходов, учитывая постоянный рост закупочных цен на сырье и материалы и необходимость ежегодно повышать уровень заработной платы основных производственных рабочих.

Вместо заключения

Планирование требует внесения постоянных корректировок и поправок исходя из сложившейся ситуации, изменений на рынке, роста цен и других факторов, влияющих на деятельность предприятия. Работники финансовых служб предприятия вносят поправки в план в течение года, а к концу отчетного периода анализируют отклонения фактических показателей от плановых и на основании проведенного анализа составляют план на следующий отчетный период.

Оперативное планирование и своевременное внесение поправок позволяют рационально реагировать на изменения во внешней среде.

Финансовое планирование и его корректировка нужны руководству для оценки функционирования предприятия в будущем. Это возможность сформировать направления деятельности, сделать выводы о прибыльности и финансовой эффективности предприятия.

Статья опубликована в журнале «Планово-экономический отдел»