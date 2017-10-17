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Камеральная проверка: что выявляют налоговики в вашей отчетности за 3 квартал

17.10.17 11:13
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После сдачи отчетности автоматически начинается камеральная проверка каждой представленной декларации или расчета. Что на практике выявляют налоговики при проверке отчетности и каковы последствия данных ошибок, читайте в статье.

Как проводится проверка

Камеральная налоговая проверка – это проверка соблюдения законодательства о налогах и сборах на основе налоговой декларации и документов, которые налогоплательщик самостоятельно сдал в налоговую инспекцию, а также документов, которые имеются у налогового органа. Данная проверка регламентируется ст. 88 НК РФ. Датой начала проверки считается дата представления налогоплательщиком в налоговую инспекцию декларации, расчета или сведений.

Проверяются все без исключения поступившие от налогоплательщиков декларации и расчеты. Налогоплательщиков не уведомляют о начале проведения камеральной проверки, решение о ее назначении не принимается.

Срок проведения проверки

Срок проведения камеральной проверки — 3 месяца. Если в ходе проведения проверки выявляются ошибки или несоответствие сведений, налогоплательщику направляется требование с просьбой предоставить документы, пояснения по фактам установленных нарушений и  уточненную декларацию или расчет.

На предоставление пояснений и уточнений налогоплательщику дается 5 дней. Если в течение этого срока налогоплательщик самостоятельно не исправил ошибки или не предоставил требуемые пояснения, он будет оштрафован.

С первого января 2017 года штраф по данному нарушению составляет 5 тыс. рублей, при повторном аналогичном нарушении в течение календарного года штраф будет составлять 20 тыс. рублей.

Пояснения, связанные с декларациями по НДС, предоставляются только в электронном виде, через оператора электронного документооборота, по формату, утвержденному Приказом ФНС РФ от 16.12.2016 № ММВ-7-15/682@. Пояснения, представленные на бумажном носителе, считаются непредставленными.

Оформление результатов проверки

После окончания камеральной проверки составляется акт с указанием установленных нарушений и суммами доначисленных налогов. В течение 5 рабочих дней акт проверки вручается налогоплательщику.

В течение месяца налогоплательщик вправе предоставить разногласия на акт камеральной проверки.

В течение 10 рабочих дней после истечения срока для предоставления разногласий руководителем инспекции выносится решение о привлечении налогоплательщика к ответственности за совершение налогового правонарушения.

Если налогоплательщик не согласен с данным решением, он вправе направить апелляционную жалобу в вышестоящий налоговый орган. Данная жалоба рассматривается в пределах месяца с момента подачи. Срок рассмотрения может быть продлен, о чем налогоплательщику высылается уведомление.

Если налогоплательщик не согласен с решением вышестоящего налогового органа, он вправе обратиться в суд.

Если при проведении камеральной проверки нарушения не выявляются, она автоматически закрывается, налогоплательщик об этом не извещается, документы по проверке ему не вручаются.

Ошибки при сдаче отчетности

Разногласия между налоговой инспекцией и налогоплательщиками часто возникают уже при предоставлении отчетности. Если декларации и расчеты заполнены некорректно, программа проверки отчетности автоматически отказывает в их приеме, указывая на ошибки. Что это за ошибки:

1. Отчетность подписывает представитель по доверенности, но в базе налоговой инспекции отсутствует либо сама доверенность, либо данные на представителя.

2. Отчетность подписывает представитель по доверенности, но в информационном сообщении о доверенности указана доверенность без права подписи.

3. Декларацию подписывает руководитель организации. Но его данные в декларации не совпадают со сведениями в ЕГРЮЛ.

4. Представляется первичная декларация с признаком «корректирующая» или наоборот.

5. Отчетность сдается по устаревшим и недействующим формам. 

Нарушения по камеральным проверкам

При проведении камеральной проверки конкретных декларации и/или расчетов анализируется вся отчетность налогоплательщика за этот период. Данные, указанные в общей отчетности, сравниваются с проверяемой. Как раз при этом анализе выявляется большая часть нарушений. Анализируются данные из внешних источников, полученные сведения от контрагентов налогоплательщиков, предыдущие камеральные проверки. Нарушения устанавливаются различные:

1) простые арифметические ошибки;

2) несовпадение налоговой базы НДС и налога на прибыль;

3) расхождения данных 6-НДФЛ и РСВ;

4) нарушение порядка восстановления НДС по уплаченным авансовым платежам;

5) предоставление неполного комплекта документов при возмещении НДС из бюджета или по убыткам;

6) занижение выручки;

7) завышение расходов;

8) по ЕНВД и ПСН несоответствие физического показателя количества работников с данными 6-НДФЛ и  РСВ;

9) отсутствие документов, подтверждающих налоговые льготы;

10) расчеты налога на имущество без учета кадастровой стоимости данного имущества.

Это наиболее распространенные нарушения, которые выявляются при камеральных налоговых проверках. Все их описать невозможно. Но, как показывает статистика, 90 процентов нарушений и ошибок допускают налогоплательщики по своей невнимательности. Это объясняется и большой загруженностью бухгалтеров, и отсутствием опыта. Но нужно также понимать, что эта невнимательность может дорого обойтись для организации. Поэтому очень тщательно проверяйте правильность заполнения всех форм отчетности, не тяните со сдачей до последнего дня, сопоставляйте данные отчетов, заранее формируйте пакеты документов по убыткам и возмещению НДС.

С III квартала 2017 года при камеральных налоговых проверках вашей отчетности будет применяться еще один источник информации о доходах — сведения с онлайн-касс. Не забудьте в полном объеме и без ошибок отразить эти сведения в отчетности, чтобы не пришлось предоставлять пояснения и документы для проверок и оплачивать штрафные санкции.

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Источник: "Время бухгалтера"

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