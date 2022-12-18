Какие сроки сдачи отчетности в 2018 году? Когда сдавать налоговую отчетность в ИФНС, а также в ПФР и ФСС? Какие сроки сдачи установлены для ИП на УСН? Когда сдавать бухгалтерскую отчетность в 2018 году? Просто подпишитесь на события в этом календаре налогоплательщика и больше не беспокойтесь.

На «Клерке» с тех времен, когда еще не было второй главы Налогового кодекса, существет календарь налогоплательщика. Этот календарь также останется на своем месте.

Новый календарь бухгалтера со сроками сдачи отчетности реализовам на сервисе «Google Календарь». Вы сможете добавить этот календарь в свои календари на Google, либо подписаться на уведомления о нужных событиях

Чтобы не ошибиться, когда и какой отчет сдавать, предлагаем нашим читателям календарь бухгалтера на 2018 год со сроками сдачи основных отчетов. Если пропустить срок, то контролирующие органы могут начислить штраф. А за непредставление отдельных отчетов даже заблокировать расчетный счет.

Также смотрите производственные календари на 2018 год:

За прошлые года производственные календари можно найти в «Инструментах» на Клерке: Производственный календарь.