Клерк.Ру
Статьи для бухгалтера

Календарь налогоплательщика на 2018 год

Какие сроки сдачи отчетности в 2018 году? Когда сдавать налоговую отчетность в ИФНС, а также в ПФР и ФСС? Какие сроки сдачи установлены для ИП на УСН? Когда сдавать бухгалтерскую отчетность в 2018 году? Просто подпишитесь на события в этом календаре налогоплательщика и больше не беспокойтесь.

На «Клерке» с тех времен, когда еще не было второй главы Налогового кодекса, существет календарь налогоплательщика. Этот календарь также останется на своем месте.

Новый календарь бухгалтера со сроками сдачи отчетности реализовам на сервисе «Google Календарь». Вы сможете добавить этот календарь в свои календари на Google, либо подписаться на уведомления о нужных событиях

Чтобы не ошибиться, когда и какой отчет сдавать, предлагаем нашим читателям календарь бухгалтера на 2018 год со сроками сдачи основных отчетов. Если пропустить срок, то контролирующие органы могут начислить штраф. А за непредставление отдельных отчетов даже заблокировать расчетный счет.

Также смотрите производственные календари на 2018 год:

За прошлые года производственные календари можно найти в «Инструментах» на Клерке: Производственный календарь.

Стань экспертом

© ИА Клерк.Ру., аналитический отдел

Все статьи источника


Мнения
 
Написать свое мнение
17 мнений
Клерк
tinka10_03
, Москва

Почему уплата 1/3 НДС за 3 кв. 2017г. указана 14/12? Уплата производится до 25 числа включительно, и. т.к. 25/12/2017г. - рабочий день, то перенос срока не установлен. Кроме того, далеко не все виды отчетности предусмотрены в календаре. Например, нет данных об отчетности для импортеров из стран-членов ЕАЭС. Зачем выкладывать недоработанный вариант. Тем более, что прекрасный, а главное полный, календарь ежегодно разрабатывается правовой системой КонсультантПлюс, является доступным в любо время суток даже без покупки лицензии.

Аватар
Аноним
, Москва
Я так поняла, что это не просто календарь. А именно онлайн-календарь, который можно загрузить в свою учётную запись и настроить уведомления. В него вписаны наиболее часто встречающие виды отчётов и оплат. Можно самим внести дополнительно то, что необходимо именно Вам. Спасибо разработчикам. В 2017 делала его сама, теперь это сделали Вы. Очень удобно
Клерк
msneg

natalisa51, Вы писали:

 В каждом смартфоне есть такой календарь Если удобно то заполняй и работай. Зачем изобретать велосипед...

Как раз и сделали, чтобы у вас в смартфоне был уже готовый календарь. Не любите гугл-календарь? По-моему, очень крутой и современный инструмент.

Клерк
msw
, Москва
ToT, А что там? Установить и войти в аккаунт. У меня он уже был. Новый квадратик внизу с новым календарем не появился. Сейчас попробую удалить календарь совсем и поставить снова)) Отпишусь.
Клерк
msw
, Москва

Нет, не получилось. У меня Самсунг. Андроид 7.1, если важно. Но заметила, что и комментарии с тф здесь не могу писать. Вот только что написала вам с тф и не отправляет. Говорит, что "вы не ввели комментарий". Пришлось комп. включать. До этого андроид 6 был и все было норм. Может и с календарем так же?

Люди которым это нравится
Семинары по теме «Налоговый и бухгалтерский учет»
Бухгалтерские новости
 
Как будем отдыхать в 2018 году: график переноса выходных утвержден
 
Справочник для бухгалтера
 
Производственный календарь на 2018 год при шестидневной рабочей неделе
 

Посетить семинар по теме «Налоговый и бухгалтерский учет»

Все семинары по теме Налоговый и бухгалтерский учет
×
×