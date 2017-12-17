По каким новым основаниям можно будет платить налоги в рассрочку

Законодателем внесен ряд важных поправок в ч. I Налогового кодекса. Дополнен перечень оснований для предоставления рассрочки по уплате налогов (ст. 74.1 НК РФ). Подобной рассрочкой теперь могут воспользоваться (разумеется, при соблюдении определенных условий) налогоплательщики, которые не могут рассчитаться по доначислениям, сделанным в ходе налоговых проверок. Подробности – далее.

Общие условия изменения срока уплаты налоговых платежей (пеней, штрафов) определены ст. 61 НК РФ. В частности, согласно п. 1 названной статьи под изменением срока уплаты налога понимается перенос установленного срока уплаты (в том числе не наступившего) на более позднее время. При этом п. 2 предусматривает изменение срока уплаты в отношении всей подлежащей уплате в бюджет суммы либо ее части (суммы задолженности) с начислением процентов на сумму задолженности.

Причем обозначенный перенос не отменяет существующей и не создает новой обязанности по уплате налога (п. 4).

Кроме того, данное изменение может быть обеспечено залогом имущества в соответствии со ст. 73 НК РФ, поручительством либо банковской гарантией (п. 5).

Изменение срока уплаты налога (а также сбора, страховых взносов, пени и штрафа) налоговые органы осуществляют в порядке, определяемом ведомственным приказом (п. 8). В настоящее время это Приказ ФНС России от 16.12.2016 № ММВ-7-8/683@.

Формы изменения срока уплаты налогов и сборов поименованы в п. 3 ст. 61 НК РФ:

– отсрочка;

– рассрочка;

– инвестиционный налоговый кредит.

Федеральным законом от 14.11.2017 № 323‑ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации» (далее – Закон № 323‑ФЗ) внесено несколько уточняющих поправок в нормы гл. 9 НК РФ, определяющих порядок изменения срока уплаты налоговых платежей.

Главная их цель – введение нового основания для предоставления рассрочки по уплате налогов, начисленных по результатам контрольных мероприятий.

Для ее реализации ст. 61 и 64 НК РФ дополнены рядом новых положений.

Так, в п. 1 ст. 61 НК РФ появился абзац, в котором говорится, что под изменением срока уплаты доначисленных по итогам проверок налогов понимается перенос срока уплаты, указанного в требовании, направляемом налогоплательщику в порядке ст. 69 НК РФ, на более поздний срок.

При этом в новом абзаце п. 3 ст. 61 НК РФ содержится оговорка, что изменение срока уплаты доначисленных по итогам проверок налогов осуществляется только в форме рассрочки.

Суть рассрочки состоит в том, что налог уплачивается не только позднее установленного срока, но и частями (п. 1 ст. 64 НК РФ). Напомним основные моменты переноса срока уплаты налога в форме рассрочки.

Рассрочка по уплате федеральных налогов в части, зачисляемой в федеральный бюджет, предоставляется на срок от одного года до трех лет. Она может быть предоставлена налогоплательщику по одному или нескольким налогам (п. 3 ст. 64 НК РФ). По налогам, уплачиваемым налоговыми агентами, рассрочка в силу п. 9 ст. 61 НК РФ не предоставляется (см. также Письмо Минфина России от 15.02.2016 № 03‑02‑07/1/8000).

Уполномоченные органы и сроки для предоставления рассрочки по видам налогов определены п. 1 ст. 63 НК РФ, п. 17 Порядка (см. таблицу).

Вид налога Уполномоченный орган, который принимает решение о рассрочке* Срок рассрочки Федеральные налоги и сборы (пени и штрафы), зачисляемые в федеральный бюджет ФНС России Не более трех лет Федеральные налоги и сборы (пени и штрафы), зачисляемые в региональные и местные бюджеты ФНС России по согласованию с финансовыми органами соответствующих субъектов РФ, муниципальных образований Не более одного года Страховые взносы ФНС России Региональные и местные налоги УФНС субъекта РФ, налоговые органы по месту нахождения налогоплательщика

* Налогоплательщик, претендующий на изменение срока уплаты федеральных налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, обращается в ФНС России через управление ФНС по субъекту РФ по месту своего нахождения либо через межрегиональную инспекцию ФНС по крупнейшим налогоплательщикам.

Причем сумма, на которую предоставляется рассрочка по уплате налоговых платежей, не может быть больше стоимости чистых активов организации (п. 2.1 ст. 64 НК РФ). Кстати, это ограничение будет действовать и в случае предоставления рассрочки для уплаты доначисленных по итогам проверки налогов.

Согласно п. 2 ст. 64 НК РФ правом на рассрочку может воспользоваться налогоплательщик, финансовое положение которого не дает уплатить названный налог в установленный срок, однако имеются достаточные основания полагать, что такая возможность у него появится в течение срока, на который предоставляется рассрочка.

До недавнего времени претендовать на рассрочку по налоговым платежам налогоплательщик (организация или индивидуальный предприниматель) мог, если:

– ему причинен ущерб в результате стихийного бедствия, технологической катастрофы или иных обстоятельств непреодолимой силы;

– ему задержано финансирование из бюджета (оплата выполненного государственного заказа);

– ему грозит банкротство в случае единовременной выплаты им налога;

– его производство или реализация товаров, работ или услуг носят сезонный характер.

Законом № 323‑ФЗ перечень оснований для получения рассрочки по уплате налогов дополнен еще одним основанием (новый пп. 7 п. 2 ст. 64 НК РФ) – невозможность единовременной уплаты налогоплательщиком начисленных налоговым органом по результатам налоговой проверки сумм налогов до истечения срока исполнения направленного требования об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов.

Названным законом определены и требования, которым должен соответствовать налогоплательщик, претендующий на получение рассрочки по данному основанию, и порядок установления наличия такого основания.

новой редакции п. 5.1 ст. 64 НК РФ наличие указанного в пп. 7 ее п. 2 основания устанавливается уполномоченным органом, если сумма поступлений денежных средств на счета заинтересованного лица в банках за трехмесячный период, предшествующий подаче заявления о предоставлении рассрочки, меньше суммы краткосрочных обязательств заинтересованного лица (с учетом подлежащих уплате в бюджетную систему Российской Федерации по результатам налоговой проверки сумм налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов), уменьшенной на величину доходов будущих периодов, по сведениям представленной в установленном порядке в налоговый орган бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

Чтобы получить возможность поэтапно рассчитываться с бюджетом по доначисленным в ходе проверки налогам, налогоплательщик должен соответствовать следующим критериям:

со дня создания юридического лица (регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя) прошло не менее года до даты подачи заявления о предоставлении рассрочки по уплате налога;

в отношении юридического лица (предпринимателя) не возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве);

юридическое лицо не находится в процессе реорганизации или ликвидации;

сумма по налогам, сборам, пеням и штрафам, установленная в результате проведения налоговой проверки, составляет не более 70% и не менее 30% по отношению к выручке от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) за год, предшествующий году вступления в силу решения по результатам соответствующей налоговой проверки;

решение о доначислении налогов не обжалуется на момент подачи соответствующего заявления.

В качестве способа обеспечения исполнения обязательств по уплате налога налогоплательщику придется представить банковскую гарантию, оформленную по правилам ст. 74.1 НК РФ.

Отметим, что п. 1 ст. 62 НК РФ предусмотрен перечень обстоятельств, исключающих изменение срока уплаты налога, сбора, страховых взносов. В их числе – возбуждение уголовного дела по признакам преступления, связанного с нарушением налогового законодательства, или производство по делу о налоговом правонарушении.

Поступление налоговых платежей в бюджет при рассрочке по уплате налогов, начисленных по результатам налоговой проверки (на основании пп. 7 п. 2 ст. 64 НК РФ), обеспечивается банковской гарантией, поэтому рассрочка по данному основанию, в отличие от иных оснований, может быть предоставлена, даже если в отношении налогоплательщика возбуждено уголовное дело по признакам преступления, связанного с нарушением законодательства о налогах и сборах, или проводится производство по делу о налоговом правонарушении.

Итак, новые правила предоставления рассрочки по уплате налоговых платежей не устанавливают каких-либо особо жестких условий, воспользоваться ими на практике смогут многие налогоплательщики. Вместе с тем банковская гарантия – хороший механизм для защиты интересов бюджета, так как в этом случае обязанность по уплате налогов в любом случае будет исполнена.

Законодатель считает, что введение нового основания для предоставления рассрочки по уплате доначисленных сумм налогов позволит создать эффективную меру для поддержания платежеспособности и финансовой устойчивости налогоплательщиков, что, в свою очередь, должно улучшить условия для ведения бизнеса и качественного развития делового климата в России.

Суждено ли этим прогнозам осуществиться – покажет время.