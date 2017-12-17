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Как зарабатывает интегратор 1С

Сколько зарабатывают те, кто помогает бухгалтерам и ИП автоматизировать учет?

Смотрите, зачем нужно становиться партнером 1С, почему важно учиться новому и как с минимальными вложениями получить максимальную выручку.

Осторожно: там есть нецензурная лексика.

Видео сделали «Т-Ж Богач» вместе с «Бизнес Взбадривателем».

Другие материалы «Клерка» про 1С смотрите в специальном разделе.

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© ИА Клерк.Ру., аналитический отдел

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