Когда налоговики и судьи придираются к новогодним подаркам

Праздники – повод для радости и… для судебных разбирательств, если документы неправильно оформлены или мероприятия проведены с нарушениями. На примере судебных решений разберем некоторые типичные ошибки организаторов праздников и работодателей, которые хотят порадовать своих сотрудников.

Подарок передается безвозмездно одним лицом (дарителем) в собственность другому лицу – одаряемому (п. 1 ст. 572 ГК РФ). Основным источником финансирования расходов на приобретение подарков, в том числе новогодних, являются доходы от внебюджетной деятельности учреждения. Такие затраты указываются в плане финансово-хозяйственной деятельности.

Когда важна цена подарка?

Когда стоимость подарка не превышает 4 тыс. руб., налог платить не нужно. Когда более 4 тыс. руб. – придется дополнительно «раскошелиться» на налоги согласно. Обратите внимание, что речь здесь идет не о разовом дарении, а об общей сумме всех подарков за налоговый период. Например, если у сотрудника в декабре был юбилей и он получил от организации подарочный сертификат на сумму 3,5 тыс. руб. и на Новый год подарок стоимостью 1 тыс. руб. – в общей сложности 4,5 тыс. руб., 0,5 тыс. руб. из которых облагаются НДФЛ.

Кроме того, работникам образовательных, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, запрещено принимать подарки стоимостью более 3 тыс. руб. Указан и круг людей, которые не могут быть дарителями дорогих презентов. Это граждане, находящиеся в данных организациях на лечении, содержании или воспитании, а также супруги и родственники названных граждан (пп. 2 п. 1 ст. 535 ГК РФ).

Ограничения на подарки дороже 3 тыс. руб. наложено на лиц, замещающих государственные должности РФ, субъектов РФ, муниципальные должности, государственных и муниципальным служащих, преподнесенные в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных обязанностей[1] (а вот, например, если дорогой подарок от родственника должностного лица, то он допустим[2]).

Запрет на дарение указанным лицам не распространяется на случаи дарения в связи с официальными мероприятиями (протокольными собраниями, служебными командировками и т. д.). Однако тогда подарки признаются соответственно федеральной собственностью, собственностью субъекта РФ или муниципальной собственностью и передаются служащим по акту в орган, в котором такое лицо замещает должность (п. 2 ст. 575 ГК РФ).

Подарки и налоги

Согласнопри определении налоговой базырасходы на любые виды вознаграждений, предоставляемых работникам помимо вознаграждений, выплачиваемых на основании трудовых договоров (контрактов).

По мнению Минфина[3], затраты, связанные с покупкой подарков для награждения работников, должны осуществляться организацией за счет ее чистой прибыли, остающейся после уплаты налогов. При расчете налога на прибыль стоимость праздничных подарков не учитывается.

При расчете налога на прибыль стоимость подарков к празднику не учитывается.

Рассмотрим в качестве примера Постановление АС ВСО от 18.07.2017 № Ф02-3497/2017 по делу № А69-3770/2016. В состав расходов по налогу на прибыль налогоплательщик – Центр гигиены и эпидемиологии включил стоимость новогодних подарков. Налоговая инспекция сочла данное действие нарушением. Учреждение обратилось в суд с целью признания недействительным решения в части доначисления налога на прибыль и соответствующих ей сумм пеней и штрафов. Однако судебные органы со ссылкой на положения ст. 252 НК РФ согласились с выводами инспекции относительно необоснованного включения стоимости новогодних подарков в состав расходов по налогу на прибыль. Такие подарки могут быть отнесены к безвозмездно переданному имуществу (п. 16 ст. 270 НК РФ).

Должен ли даритель платить страховые взносы?

При дарении подарков к празднику у работодателя не возникает объект обложения страховыми взносами. Страховые взносы начисляются на выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц в рамках трудовых договоров и соглашений гражданско-правового характера, предметом которых является выполнение работ или оказание услуг ().

Факт наличия трудовых отношений между работодателем и его работниками не является основанием для вывода о том, что все выплаты, которые начисляются работникам, представляют собой оплату труда.

Так, выдача подарков связана с праздником, а не с трудовой деятельностью работников и выполнением ими трудовых обязанностей, поскольку эта выдача не носит обязательного характера и не зависит от результатов и качества их труда; условие о выдаче подарков не включено в систему оплаты труда; подарки не вручаются за определенный результат работы, не дифференцируются и не отличаются в стоимости в зависимости от стажа, должности и квалификации работника, условий, сложности, результатов и качества труда; сотрудники не поощряются за труд, значит, подарки не имеют стимулирующего характера, как премирование.

Соответственно, выдача подарков сотрудникам не производится в рамках трудовых договоров и соглашений гражданско-правового характера на выполнение работ или оказание услуг, следовательно, не облагается страховыми взносами. Рассмотрим Постановление АС УО от 16.06.2017 по делу № А76-21244/2016.

Проектный институт подарил сотрудникам к празднику сертификаты на приобретение товаров в косметическом магазине стоимостью 500 руб. каждый, на общую сумму 32,5 тыс. руб. Региональное управление пенсионного фонда сочло дарение элементом оплаты труда, который должен облагаться страховыми взносами. Институт не включил сумму расходов на приобретение подарков в базу страховых взносов, за что и был оштрафован.

Впоследствии суды, куда обратилась администрация института, отменили штрафные санкции. Было доказано, что на основании приказа директора института подарки были переданы сотрудникам безвозмездно в связи с праздником. Эти подарки были приобретены самим институтом, что подтверждается товарным и кассовым чеками, авансовым отчетом. Факт передачи и получения подарков подтверждается ведомостью выдачи подарков, содержащей подписи сотрудников. При дарении все работники находились в равных условиях – то есть выдача подарков не была связана с трудовой деятельностью[4].

Необходимо обратить внимание, что если подарки или денежные премии вручаются не всем сотрудникам, а только «избранным» в качестве поощрения за трудовые заслуги, то их стоимость должна быть включена в базу для начисления страховых взносов по обязательному социальному страхованию. Такие подарки признаются вознаграждением за конкретные трудовые результаты и носят стимулирующий характер. Пример – Определение ВС РФ от 06.03.2017 № 307-КГ17-54 по делу № А44-1285/2016.

Стоимость подарков для детей сотрудников тоже не облагается страховыми взносами – ведь дети не являются работниками учреждения, а значит, не признаются застрахованными им лицами. Не являются работниками и клиенты. Следовательно, стоимость их подарков страховыми взносами тоже не облагается.

Премии к празднику: особенности выплаты

Минфин считает, что премия к празднику облагается взносами, однако суд имеет на этот счет другое мнение. В доказательство правоты своей позиции министерство приводит положения, согласно которым объектом обложения страховыми взносами для плательщиков-организаций признаются выплаты и иные вознаграждения в пользу физлиц, произведенные в рамках трудовых отношений.

Перечень сумм, не подлежащих обложению страховыми взносами, приведен ст. 422 ГК РФ. «Выплаты в виде премии к праздникам не поименованы в упомянутом перечне ст. 422 НК РФ и, следовательно, подлежат обложению страховыми взносами в общеустановленном порядке», – делает вывод Минфин.

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа, вынесший Постановление от 06.10.2017 № Ф04-4016/2017 по делу № А45-9844/2016, указывает на тот факт, что премия к праздникам:

– не связана с выполнением трудовых обязанностей;

– не предусмотрена ни коллективным, ни трудовыми договорами;

– является разовой;

– имеет одинаковый размер для всех работников (вне зависимости от занимаемой должности, квалификации работников, сложности, качества, количества, условий выполнения работы, трудового стажа).

Определению объекта обложения страховыми взносами отвечают только те выплаты работникам, которые связаны с выполнением возложенных на них трудовых обязанностей и зависят от результатов труда. Выплаты, которые не отвечают признакам, характерным для оплаты труда, не облагаются страховыми взносами.

Надо сказать, что мнение арбитражных судов расходится с мнением Президиума ВАС[5], согласно которому разовые премии являются элементами оплаты труда.

Поэтому теоретически работодатель может не начислять взносы на премии к праздникам и даже поспорить с налоговыми органами. Но для того, чтобы суд признал данные выплаты не отвечающими признакам, характерным для оплаты труда, надо, чтобы они соответствовали приведенным выше признакам.

Закупка подарков по госконтракту

Случай, когда организация закупает кондитерские изделия для новогодних подарков, рассмотрен Минэкономразвития в. Указано, что заказчик может устанавливать в документации о закупке любые требования к объектам закупки при условии, что они не противоречат положениям [6] , иным законам и НПА. Но включение в техзадание условия о представлении образцов/проб закупаемых изделий, а также включение в документацию условия о допуске к участию исключительно производителей кондитерских изделий неправомерны. Кроме того, закупка пищевых продуктов, в том числе кондитерских изделий, должна осуществляться путем проведения электронного аукциона, поскольку пищевые продукты входят в

И еще: если кондитерские изделия закупаются для организаций, осуществляющих образовательную деятельность, медицинских организаций, организаций социального обслуживания, организаций отдыха детей и их оздоровления, то можно провести конкурс с ограниченным участием. Но есть условие: начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) должна превысить 500 тыс. руб. При этом устанавливается дополнительное требование к участникам закупки о наличии опыта исполнения (с учетом правопреемства) контракта (договора) поставки пищевых продуктов за последние три года до даты подачи заявки на участие в соответствующем конкурсе[8].

Субсидии на проведение праздничных мероприятий

Нередко бюджетные организации выступают заказчиками новогодних мероприятий. Особенности оплаты таких заказов рассмотрим на примере. Приказом руководителя регионального департамента культуры бюджетному учреждению «Центр культуры и искусства» было поручено организовать и провести комплекс молодежных предновогодних мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в общественную, политическую и культурную жизнь города. Департамент заключил с учреждением допсоглашение, предметом которого стало проведение мероприятий.

В документе устанавливалось предоставление учреждению субсидии на реализацию предмета соглашения, а также была прописана обязанность использовать субсидию в соответствии с ее целевым назначением. Для проведения мероприятий учреждение заключило 12 гражданско-правовых договоров на оказание услуг по организации и проведению новогоднего мероприятия для активной молодежи города с 12 исполнителями и оплатило работы по договорам по акту сдачи-приемки (деньги были списаны со счета).

Внеплановая выездная проверка выявила, что учреждение в нарушение ч. 1 ст. 78.1 БК РФоплатило фактически не выполненные работы, что не соответствовало условиям предоставления субсидии, предполагающим полное исполнение обязательств по договору, а именно: проведение мероприятия («Новогоднего путешествия») в указанную дату по конкретному адресу. Информация о проведении мероприятия на сайте отсутствовала. Сведений о размещении афиш, баннеров, мобильных стендов, позволяющих установить, что проводимое мероприятие организовывалось при поддержке учреждения, не было. Выдача участникам мероприятия подарков не производилась, фуршет на 700 человек – участников мероприятия не организовывался.

Выплата денежных средств, выделенных в качестве субсидий, за не проведенные работы, является нарушением условий предоставления субсидии.

Поскольку в соответствии с ч. 2 ст. 15.15.5 КоАП РФ должностное лицо несет административную ответственность за нарушение юридическим лицом, являющимся получателем субсидий, условий ее предоставления, руководитель учреждения был оштрафован. Довод руководителя о том, что оплата невыполненных работ является не условием предоставления денежной субсидии, а определением обязательства сторон по соглашению, был отклонен – суд посчитал, что он основан на неверном толковании норм действующего законодательства. Суд указал на то, что выплата денежных средств, выделенных в качестве субсидий, за фактически не проведенные работы является нарушением условий предоставления денежной субсидии.