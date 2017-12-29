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Все, что нужно знать бухгалтеру о налоговых новинках-2018. За 19 минут

Посмотрите запись видео-семинара про все новинки следующего года.

Лектор: Горбик Юлия Владимировна, главный редактор журнала «Время Бухгалтера», автор сборников «Документооборот в бухгалтерии в связи с новым Федеральным законом «О бухучете»», «НДС. Последние изменения», «Основные средства и МПЗ» и других.

Содержание:

1. Налог на прибыль:

  • Инвестиционный налоговый вычет,
  • Уточнен порядок признания сомнительного долга,

2. НДС,

  • Раздельный учет нужен и при соблюдении правила 5 процентов,
  • НДС за продавцов станут уплачивать покупатели,?

3. Налог на имущество,

4. Страховые взносы,

5. НДФЛ.

Длительность видеосеминара – 19 минут.

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Источник: "Время бухгалтера"

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