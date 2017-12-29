Все, что нужно знать бухгалтеру о налоговых новинках-2018. За 19 минут

С наступающим!Надеюсь, мы неплохо помогаем друг другу в обсуждениях и на форуме. ;)
Аноним, Вы писали:Можно подумать, у производителей иностранных товаров нет никаких требований по ...
НЕ ПОНИМАЮ!Зачем, разъяснять ОЧЕВИДНЫЕ вещи?!
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А мы любим вас!!! Спасибо за сайт, актуальную информацию и разные мнения..Счастливого нового года...
Вы думаете это некомпетентность отдельно взятой инспекции? Нет. Дан приказ любой ценой... Ес...
С Новым годом, мой любимый клерк!
"Представители крупнейших ассоциаций бизнеса и ритейла России обратились к
Дмитрию Медведев...
Очень даже можно, если хочется повысить посещаемость сайтаТ.е. вы думаете, что Клерк подгов...
Надежда-25, Вы писали:по сути, трудовые книжки сейчас нужны только старшему поколению. Тем, у ког...
Достали донельзя. За год более 30 требований (микропредприятие). Присылали требование по суммам о...
А прийти в состояние быдла можно, действитлеьно разными путями Вчера вы были полноценной семьей,...
Выплаты могут быть при приёме вторсырья - одновременно и услугу оказываешь, и выплаты производишь
Ни одна родная мать не сдаст своего ребенка, чего бы он ни вытворял Разочарую. Может и сд...
Аноним, Вы писали:Ну, я не знаю, как можно трактовать вышеуказанное по-иному. Очень даже мо...
Есть много факторов, которые не видны на первый взгляд. Ты все сразу на 100% понимаешь и видишь? ...
Ни одна родная мать не сдаст своего ребенка, чего бы он ни вытворял Разве все д...
И он благодарен своим приёмным родителям. Все прекрасно, только это не родители! Это воспит...
Мне сегодня пришло уведомление,, я его открыла, а том пусто только заголовок. Это что шутка.. &nb...
А ты не в состянии определить быдло и маргинал перед тобой или нет? Я - нет. Есть много фак...
Проект по онлайн-ККТ, за который налоговикам успели дать премию «Цифровые вершины...
Нормальная статья, для тех, кто не в теме, хоть азы какие-то.
Аноним, Вы писали: В трудовой книжке может отражается ещё и негативная информация о работник...
Достаточно ввести налог с продаж с розничных продавцов в размере 18%. Тогда целые отделы в ...
срочно меняйте фамилии и пока эти дети паниковского разберутся своим куринным мозгом путин долги ...
Расскажу историю, которая длиться уже лет 20. У друга в деревне есть соседи. У них много приёмных...
А, понял, надо всех малоимущих собрать и в лагеря согнать? Или в биореакторы отправить? Так? Ты м...
‭+7 (963) 774-71-22‬ Читаем чуть выше про авито и бокс туле
У меня ООО (производство). Пришло требований:2015 год - 412016 год - 342017 год - 37
Натали Б, Вы писали:Аноним, Вы писали:Натали Б, Вы писали: Можете отправить хоть 1 января. В...
Над.К, Вы писали:К тому же, Росстат отправляет всех смотреть список отчетности на сайте А т...
Угу, и после этого"заходите к нам на огонееек"....
Ну, я не знаю, как можно трактовать вышеуказанное по-иному. Если у Вас в магазине в тележке лежит...
Аноним, Вы писали:Натали Б, Вы писали: Можете отправить хоть 1 января. В ценное письмо надо ...
АннаСвобода для главбуха будет тогда, когда на месте руководителя будет находиться грамотный хозя...