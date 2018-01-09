Новые правила взыскания налогов со счетов: что изменится в 2018 году

С 1 июня 2018 года правила, по которым налоговики могут принудительно взыскивать неуплаченные налоги со счетов, изменятся из-за закона от 27 ноября 2017 г. № 343-ФЗ. Рассказываем.

В случае неуплаты или неполной уплаты налога в установленный срок обязанность по уплате налога исполняется в принудительном порядке. Эта процедура состоит из нескольких этапов.

Вначале налогоплательщику направляется требование о добровольной уплате налоговой задолженности в срок, который установлен в требовании. Процессуальные моменты, связанные с направлением требования о погашении налоговой недоимки (включая пени и штрафы) налогоплательщику, определены положениями ст. 69 и 70 НК РФ.

Если это требование налогоплательщик не исполнит, в отношении него применяется установленная положениями ст. 46 НК РФ процедура принудительного взыскания налоговой недоимки посредством обращения взыскания на денежные средства, размещенные на банковских счетах налогоплательщика. Она начинается с принятия налоговым органом соответствующего решения в срок – не позднее двух месяцев после истечения указанного в требовании срока для уплаты недоимки. В течение шести дней данное решение должно быть доведено до сведения налогоплательщика любым допустимым НК РФ способом.

В соответствии с п. 4 ст. 46 НК РФ поручение налогового органа на перечисление сумм налога в бюджетную систему РФ направляется в банк и подлежит безусловному исполнению банком в очередности, установленной ст. 855 ГК РФ.

В поручении налогового органа на перечисление налога должно содержаться указание на те счета, с которых должно быть произведено перечисление налога, и сумму, подлежащую перечислению (п. 5 ст. 46 НК РФ).

Важная деталь. В названном пункте не уточнено, какие именно счета должны отразить налоговики в поручении для взыскания – конкретные номера счетов, с которых будет взыскиваться налоговая задолженность, или же достаточно фразы «с открытых в банке счетов». В связи с этим на практике получили распространение оба варианта.

Для обеспечения исполнения решения о взыскании налоговой недоимки применяется приостановление операций по счетам в банке (п. 1ст. 76 НК РФ). По общему правилу (п. 2 ст. 76 НК РФ) приостановление операций по счетам означает прекращение банком расходных операций по этим счетам в пределах суммы, указанной в решении о приостановлении операций налогоплательщика по счетам в банке (см. также Письмо Минфина России от 13.10.2017 № 03‑02‑07/1/69325). Решение о приостановлении операций налогоплательщика по его счетам в банке может быть принято не ранее вынесения решения о взыскании налога (см. Постановление АС ВВО от 10.07.2017 № Ф01-2626/2017 по делу № А11-6280/2016).

В первую очередь недоимка взыскивается с рублевых расчетных счетов налогоплательщика, и только при недостаточности денежных средств на них задолженность погашается посредством обращения взыскания (п. 5, 6, 6.1 ст. 46 НК РФ):

– на средства, которые размещены на текущих валютных счетах;

– на электронные денежные средства.

В настоящее время банк может списать задолженность только со счетов налогоплательщика, которые открыты на основании договора банковского счета, так как в силу п. 2 ст. 11 НК РФ под счетом для целей налогообложения понимаются расчетные (текущие) и иные счета в банках, открытые согласно указанному договору. Словом, налоговики не вправе обратить взыскание на транзитные счета (см. Письмо Минфина России от 19.03.2015 № 03‑02‑07/1/15053).

Однако уже с 1 июня 2018 года взыскание может быть обращено не только на «денежные» счета, но и «металлические» счета (то есть счета, открытые на основании договора банковского счета в драгоценных металлах). Соответствующие поправки в п. 2 ст. 11 НК РФ внесены Федеральным законом от 27.11.2017 № 343‑ФЗ. Аналогичные уточняющие поправки внесены и в п. 1 и 1.1 ст. 46 НК РФ.

Кроме того, в новой редакции изложен п. 5 ст. 46 НК РФ. Им теперь определена четкая последовательность обращения взыскания на банковские счета налогоплательщика. Сначала недоимка взыскивается с рублевых счетов, при недостаточности средств на них взыскание обращается на валютные счета, только затем недоимка будет взыскиваться со счетов в драгоценных металлах.

Также новой редакцией п. 5 ст. 46 НК РФ определена процедура списания средств с «металлических» счетов. Она схожа с порядком списания средств с валютного счета (который, кстати, не изменился): одновременно с поручением на погашение налоговой недоимки контролеры должны направить в банк поручение на продажу драгоценных металлов и перечисление полученных средств на текущий расчетный счет налогоплательщика. Это поручение при наличии средств на счете банк должен исполнить не позднее двух операционных дней (абз. 1 п. 6 ст. 46 НК РФ).

Вместе с тем, как и раньше, будет действовать запрет на обращение взыскания на депозитные счета, по которым не истек срок действия депозитного договора (см. также письма ФНС России от 23.03.2017 № ГД-4-8/5294@, от 12.11.2015 № ГД-4-8/19765@). Более того, с 1 июня 2018 года подобный запрет Законом № 343‑ФЗ распространен и на депозитные счета, и на вклады в драгоценных металлах (абз. 5 п. 5 ст. 46 НК РФ). Конечно, если срок действия договора на такой вклад не истек.

Помимо ст. 46 НК РФ поправки, касающиеся драгоценных металлов, внесены в другие нормы ч. 1 НК РФ, в частности в п. 5, 11 ст. 47, п. 1 ст. 48, п. 1, 3, 3.1 и 4 ст. 60, п. 5 ст. 64, п. 6 ст. 75. Но все они носят уточняющий характер.

Кроме того, в целях обеспечения исполнения решения о взыскании налоговой недоимки налоговики смогут приостанавливать операции налогоплательщиков по банковским счетам в драгоценных металлах. В связи с этим п. 2 ст. 76 НК РФ дополнен Законом № 343‑ФЗ новым абзацем, определяющим порядок приостановления операций по обозначенному счету. Соответствующие изменения внесены также в п. 9.2, который устанавливает последствия (в виде процентов) неправомерного приостановления операций по счетам налогоплательщика. Теперь эти проценты будут начисляться и в случае неправомерной блокировки счета в драгоценных металлах.

В силу п. 2 ст. 86 НК РФ банки обязаны представлять налоговым органам сведения обо всех имеющихся у налогоплательщиков счетах и остатках денежных средств. Соответственно, с обозначенной даты эта обязанность распространяется на счета в драгоценных металлах и остатки драгоценных металлов на них.

Также законодателем установлена (ст. 134 НК РФ дополнена новым п. 2) ответственность банка за совершение расходных операций по счету в драгоценных металлах при наличии у него решения налогового органа о приостановлении операций по счетам налогоплательщика в виде штрафа в размере 20% от суммы денежных средств, эквивалентной стоимости драгоценных металлов, с которыми были проведены расходные операции по счету, но не более суммы задолженности, а при отсутствии задолженности – в размере 20 тыс. руб.

Будут нести ответственности банки и за совершение действий по созданию ситуации отсутствия драгоценных металлов на счете налогоплательщика (п. 2 ст. 135 НК РФ).

И последнее. От обложения НДС с 1 июня 2018 года будут освобождены только банковские операции по сделкам с драгоценными металлами (абз. 8 пп. 3 п. 3 ст. 149 НК РФ), в отношении сделок с драгоценными камнями данное освобождение применяться не будет (ст. 2 и 3 Закона № 343‑ФЗ).