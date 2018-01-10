Новые пособия на детей и долговая амнистия: обзор изменений

Два предвыборных предложения президента исполнены. Во-первых, законодатели в оперативном порядке приняли закон о новой мере материальной поддержки семей с новорожденными. Теперь на первого и на второго ребенка государство будет ежемесячно выплачивать пособие. Его размер равен прожиточному минимуму для детей в конкретном регионе. Например, в Москве – 14 252 рубля. В Подмосковье – 11 522 рубля.
Во-вторых, по другому новому закону в наступившем году граждан ожидает списание части долгов по имущественным налогам. Кроме того, им простят НДФЛ, который налоговые агенты не удержали с материальной выгоды. Льготники, в том числе пенсионеры, перестанут платить за дачные шесть соток. Попадут под амнистию и бывшие ИП, все еще зарегистрированные в ИФНС, но реально не работающие и не декларирующие свои доходы. Им спишут рассчитанные по максимуму взносы, а также старые налоговые долги. Подробности – сразу после рассказа о детских выплатах.
Введена ежемесячная выплата на первого и второго ребенка
Новый закон вводит ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого и второго ребенка. В нем описаны основания и правила произведения этих выплат.
Кто получит право на выплату
Право на выплату предоставляется матери ребенка. Отец может его получить только в случае смерти матери или лишения ее родительских прав.
Условия получения выплаты:
1) мать ребенка должна быть гражданкой России, постоянно проживающей на территории РФ;
2) ребенок должен быть рожден (усыновлен) начиная с 1 января 2018 года и являться гражданином РФ;
3) размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте РФ за II квартал предыдущего года.
В состав семьи включаются родители, супруги родителей (например, отчим ребенка) и дети. В расчет берутся зарплаты, пенсии, пособия, стипендии и иные аналогичные выплаты. Доходы учитываются до вычета налогов. Среднедушевой доход семьи рассчитывается исходя из суммы доходов всех ее членов за последние 12 месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления о назначении выплаты.
Дополнительное условие для выплаты на второго ребенка – мать должна иметь сертификат на маткапитал.
Размер выплаты
Ежемесячная выплата будет равна размеру прожиточного минимума для детей, установленному в субъекте РФ за II квартал предыдущего года.
Как выплачивается
Перечисляется на счет получателя (матери ребенка) в российском банке.
За счет каких средств
Выплата на первого ребенка производится за счет бюджетных средств.
Выплата на второго ребенка осуществляется за счет средств материнского капитала, то есть фактически это частичное обналичивание маткапитала.
Порядок оформления выплаты
Подать заявление о назначении выплаты можно в любое время в течение полутора лет со дня рождения ребенка.
При этом:
- если подать заявление в первые полгода, то выплата будет осуществляться со дня рождения ребенка;
- если подать заявление позже, то выплата осуществляется со дня обращения за ней;
Более подробные правила обращения за назначением выплаты и перечень необходимых документов будут установлены Минтрудом РФ.
Срок выплаты
Выплата назначается на 1 год. Для получения выплаты еще на полгода (до достижения ребенком возраста 1,5 лет) нужно подать еще одно заявление с приложением документов.
Куда обращаться
Заявление подается по месту жительства в орган соцзащиты населения или в МФЦ.
Заявление о назначении выплаты на второго ребенка можно подать также в местный орган ПФР одновременно с заявлением о выдаче сертификата на маткапитал.
В случае одновременного рождения двух детей:
- заявление о назначении выплаты на первого ребенка подается в орган соцзащиты или в МФЦ;
- заявление о назначении выплаты на второго ребенка – в ПФР или в МФЦ.
Прекращение выплаты
Переезд матери ребенка на постоянное место жительства в другой субъект РФ и достижение ребенком возраста 1,5 лет – основания для прекращения выплаты. Мать должна сообщить о наступлении данных обстоятельств в месячный срок в орган соцзащиты и в местный орган ПФР.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»
Вступил в силу 01.01.2018
Примечание редакции:
в Москве прожиточный минимум трудоспособного населения за II квартал 2017 года = 18 742 рубля. Умноженный на 1,5 = 28 113 рублей. Таким образом, если доход на каждого члена московской семьи не больше этой суммы (например, общий доход семьи из трех человек не более 84,3 тыс. рублей), то она получит выплату на рожденного ребенка (первого или второго).
Сама же выплата будет равна размеру прожиточного минимума для детей в столице за тот же II квартал 2017 года, что составляет 14 252 рубля.
Маткапиталом можно оплатить ребенку садик
В связи с принятием вышеописанного закона внесены изменения в Закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О материнском капитале». Поправок три.
Маткапитал можно тратить на ежемесячную выплату
Перечень вариантов расходования маткапитала дополнен еще одним (пятым) пунктом – получение ежемесячной выплаты в соответствии с Законом «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».
Четыре существующих до этого и сохраняющихся варианта расходования этих денег:
1) улучшение жилищных условий;
2) получение ребенком образования;
3) формирование накопительной пенсии для женщин;
4) приобретение товаров и услуг для соцадаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.
Маткапиталом можно оплачивать садик и кружки
Введена возможность со дня рождения второго ребенка направлять средства маткапитала на оплату платных образовательных услуг дошкольного образования (детского садика и детских дошкольных кружков), а также на оплату иных расходов, с ними связанных.
Это является исключением из общего правила о том, что распоряжаться маткапиталом можно только через 3 года после рождения ребенка.
Сопутствующая поправка – платные образовательные услуги необязательно должны оказываться по имеющим госаккредитацию образовательным программам.
Действие Закона о маткапитале продлено
Действие Закона о маткапитале продлено еще на 3 года — с 31.12.2018 до 31.12.2021.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 28.12.2017 № 432-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»
Вступил в силу 01.01.2018
Примечание редакции:
размер маткапитала в 2018 году – 453 026 рублей – ровно столько же было в 2015–2017 годах. Индексация этой суммы отменена до 2020 года. Об этом сказано в другом Законе от 19.12.2016 № 444-ФЗ, вступившем в силу с 01.01.2018.
Исходя из суммы пособия на ребенка, например, в Москве за 1,5 года мать получит 256 536 рублей (14 252 рубля х 18 месяцев). При получении выплаты на второго ребенка ровно на эту сумму сократится размер маткапитала, и он станет немногим меньше 200 тыс. рублей.
Правила получения выплаты на второго ребенкаСразу после новогодних праздников Пенсионный фонд РФ начинает принимать заявления от нуждающихся семей на получение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала.
В связи с этим фонд обращает внимание на основные аспекты нового закона.
Выплата полагается только тем нуждающимся семьям, в которых второй ребенок родится или будет усыновлен после 1 января 2018 года. При этом мама подаст сразу два заявления: на получение сертификата и установление выплаты. Одновременно родители ребенка смогут подать заявление на получение СНИЛС ребенку.
Чтобы понять, имеет ли семья право на выплату, нужно взять общую сумму доходов семьи за последние 12 календарных месяцев, разделить ее на 12, а потом разделить на количество членов семьи, включая рожденного второго ребенка. Если полученная величина меньше 1,5-кратного прожиточного минимума трудоспособного гражданина в регионе проживания семьи, можно идти в ПФР и подавать заявление на ежемесячную выплату.
При подсчете общего дохода семьи учитываются зарплаты, премии, пенсии, соцпособия, стипендии, различного рода компенсации, алименты и др. При обращении в ПФР суммы этих выплат должны быть подтверждены соответствующими документами за исключением выплат, полученных от ПФР. При подсчете не учитываются суммы единовременной матпомощи из бюджета в связи с ЧП, доходы от банковских депозитов и сдачи в аренду имущества.
Ежемесячная выплата не назначается, если дети находятся на полном гособеспечении, если представлены недостоверные сведения о доходах семьи, а также гражданам, которые лишены родительских прав.
Заявление можно подать в клиентскую службу ПФР или через МФЦ.
Закон отводит фонду месяц на рассмотрение заявления и выдачу сертификата на маткапитал и еще 10 рабочих дней на перевод средств. Деньги будут перечисляться на счет гражданина в российском банке.
Размер выплаты тоже зависит от региона – он равен прожиточному минимуму для детей, который установлен в субъекте РФ за II квартал предшествующего года. Если семья обращается за выплатой в 2018 году, ее размер составит прожиточный минимум для детей за II квартал 2017 года. Все размеры также указаны в вышеупомянутой таблице.
Ежемесячная выплата осуществляется до достижения ребенком 1,5 лет, однако первый выплатной период рассчитан на год. После этого нужно вновь подать заявление на ее назначение. Выплаты прекращаются, если материнский капитал использован полностью, семья меняет место жительства или ребенку исполнилось полтора года.
При необходимости выплату можно приостановить.
Первые новые ежемесячные выплаты на детей будут 26 февраля
Минтруд РФ уже разработал правила оформления ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка.
В них говорится, что подать заявление мать ребенка может не только лично, но и через представителя.
К заявлению нужно приложить (общий список документов):
1) паспорт матери или паспорт представителя c документами, удостоверяющими его полномочия;
1) свидетельство о рождении ребенка либо выписку из решения об установлении над ребенком опеки;
2) документы, подтверждающие принадлежность к гражданству РФ матери и ребенка;
3) сведения о доходах членов семьи за 12 месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления:
- справка с места работы (службы, учебы) либо иной документ;
- сведения о соцпособиях и выплатах заявителю (члену семьи заявителя);
- сведения о получении пенсии, компенсационных выплат допобеспечения пенсионера;
- справка о выплачиваемых студентам стипендиях и иных денежных выплат;
- справка о выплате пособия по безработице, матпомощи и иных выплат безработным;
- сведения о получении пособия по нетрудоспособности, по беременности и родам;
4) договор банковского вклада (счета), справку о реквизитах счета.
При приеме заявления оно регистрируется и выдается расписка-уведомление о его приеме.
Заявление можно и отправить по почте. В таком случае вместо подлинников к заявлению прикладываются нотариально удостоверенные копии документов.
Если к заявлению не приложены все необходимые документы (не считая тех, которые находятся в распоряжении госорганов и подведомственных им организаций), то в 5-дневный срок оно возвращается с указанием причин.
Если отсутствующие документы находятся в госорганах или подведомственных организациях, им направляются запросы, на которые они должны ответить в течение тех же 5 дней.
Выплата назначается в месячный срок с даты приема заявления с документами и перечисляется на счет ежемесячно, не позднее 26-го числа, начиная со следующего месяца после подачи заявления.
Основаниями для отказа в удовлетворении заявления о назначении выплаты являются:
а) отсутствие права на ее получение;
б) ограничение заявителя в родительских правах;
в) исчерпание средств маткапитала на предусмотренные законом цели – при подаче заявления о получении выплаты в связи с рождением второго ребенка.
ПРОЕКТ Приказа Минтруда РФ Об утверждении порядка осуществления ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка, порядка обращения за назначением указанной выплаты, а также перечня документов, необходимых для назначения ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка»
Из порядка следует, что первые выплаты нового пособия произойдут не ранее 26 февраля 2018 года (26-го числа следующего месяца после подачи заявления). При этом согласно принятому закону, если подать заявление в первые полгода, выплата будет осуществляться со дня рождения ребенка. Выходит, что 26.02.2018 выплата должна быть произведена за 2 месяца – январь и февраль.
Гражданам спишут просроченную недоимку по имущественным платежам
Физлица распростятся со старыми имущественными долгами.
Налоговики признают безнадежной недоимку физлиц по платежам на транспорт, землю и имущество (дома, квартиры и пр.), образовавшуюся на 01.01.2015, а также пени, начисленные на эти долги.
Указанная недоимка будет автоматически списана без заявления гражданина по месту его жительства (месту нахождения принадлежащего физлицу недвижимого имущества, транспортных средств).
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 28.12.2017 № 436-ФЗ (часть 1) «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Вступил в силу 29.12.2017 за исключением отдельных положений.
Примечание редакции:
новация позволит списать только часть долгов физлиц по имущественным налогам. Дело в том, что долги по НДФЛ, просроченные к взысканию (по состоянию на 01.01.2015), физлицам прощать не будут.
Также не спишут задолженность по любым налогам, образовавшуюся за последние 3 года – в период с 01.01.2015 по 31.12.2017.
Практический смысл изменений в том, что процедура списания просроченных долгов граждан упрощена, ведь их теперь спишут без судебных тяжб. До поправок только суд мог признать их безнадежными к взысканию.
Дополнен список доходов физлиц, свободных от НДФЛ
«Условные» доходы граждан освободили он налога.
Для этого в ст. 217 НК РФ включили пункт под номером 72.
Туда попали полученные с 01.01.2015 по 01.12.2017 доходы граждан, с которых не был удержан налог налоговым агентом. Пункт 5 ст. 226 НК РФ обязывает последних отчитываться по таким доходам – сдавать сведения в налоговую инспекцию.
Однако амнистия не коснется доходов в виде:
- вознаграждений за выполнение трудовых или иных обязанностей, выполнение работ, оказание услуг;
- дивидендов и процентов;
- материальной выгоды, определяемой в соответствии со ст. 212 НК;
- выигрышей и призов, получаемых в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях;
- а также доходов в натуральной форме, определяемых в соответствии со ст. 211 НК, в том числе подарков, полученных от организаций или ИП.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 28.12.2017 № 436-ФЗ (часть 2) «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Вступил в силу 29.12.2017 за исключением отдельных положений.
Примечание редакции:
новация решит проблему взимания НДФЛ, который образовался из-за списания долгов граждан перед банками, операторами связи, по уплате «коммуналки» и пр. По факту никаких денег физлица не получили, однако из-за списанной задолженности у них возникла материальная выгода, с которой согласно гл. 23 НК РФ должен быть удержан налог.
Например, компания в 2015 году простила часть займа уволенному сотруднику. В таком случае с полученной работником материальной выгоды он должен был уплатить НДФЛ.
Однако в подобных ситуациях мало кто из граждан проявлял инициативу – подавал декларацию в налоговую инспекцию и уплачивал налог. ИФНС также невыгодно тратить время на взыскание мелких сумм.
Льготников освободили от платежей за шесть соток
Для них земля под дачей не будет облагаться налогом.
Пункт 5 ст. 391 НК РФ переписали. До поправок норма предусматривала денежный вычет в размере 10 тыс. рублей из налоговой базы – кадастровой стоимости надела для льготных категорий физлиц по земельному налогу. Но в этом списке льготников пенсионеры не значились.
Новация расширила этот список, включив в него пенсионеров.
При этом денежный вычет заменен на натуральный – теперь налоговая база уменьшается на кадастровую стоимость 600 кв. метров участка (то есть 6 соток), находящегося в собственности указанных граждан.
В результате пенсионеры и другие льготники, поименованные в указанной норме (инвалиды I и II группы, ветераны войны и пр.) больше не будут платить земельный налог на шесть соток.
Вычет применяется в отношении только одного участка по выбору физлица, независимо от категории земель, вида разрешенного использования и местоположения участка.
В общем случае уведомлять о выбранном наделе (по которому предоставляется вычет) можно любую инспекцию до 1 ноября года, начиная с которого применяется льгота.
При этом установлено, что уведомление о выбранном земельном участке, в отношении которого применяется вычет за 2017 год, может быть представлено собственником надела в произвольной форме в любую ИФНС до 1 июля 2018 года.
Если документ не подать, то вычет все равно дадут в отношении участка с максимальной суммой налога.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 28.12.2017 № 436-ФЗ (часть 3) «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Вступил в силу 29.12.2017 за исключением отдельных положений.
Примечание редакции:
данная новация освободит льготников от земельных платежей только в отношении шести соток. Если участок большой, то на превышающую площадь налог по-прежнему будут начислять. Если надел меньше шести соток, то налоговую базу посчитают нулевой.
Согласно ст. 407 НК РФ жилой дом, хозяйственное строение, гараж, принадлежащие пенсионеру, свободны от налога на имущество, а теперь и шесть соток под этими объектами не будут облагаться земельными платежами.
Пенсионеры – владельцы шести соток могут заявить право на налоговый вычет за 2017 год до 01.07.2018.
Напомним, что с 01.01.2018 упрощен порядок заявления имущественных льгот для физлиц.
Пункт 10 ст. 396 НК РФ гласит: физлица, имеющие право на льготы, в том числе в виде налогового вычета, представляют в ИФНС по своему выбору заявление о налоговой льготе, а также документы (в частности, пенсионное удостоверение), подтверждающие право на льготу.
Если документы не подать, то налоговики сами запросят их в соответствующих госорганах.
Форма заявления на льготу утверждена Приказом ФНС РФ от 14.11.2017 № ММВ-7-21/897@.
Направить заявление можно через личный кабинет, по почте или обратившись лично в налоговую инспекцию.
Предпринимателям – действующим и бывшим – спишут старые налоговые долги
ИП амнистируют налоги.
Признают безнадежными и спишут долги индивидуальных предпринимателей и лиц, утративших статус ИП до даты принятия такого решения. Однако спишут не все налоговые долги (пени, штрафы), а только те, которые числятся за ИП на 01.01.2015.
Также имеются ограничения по видам налогов. Амнистия не коснется задолженности по НДПИ, акцизам и налогам (в том числе НДС), уплачиваемым при перемещении товаров через границу РФ.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 28.12.2017 № 436-ФЗ (часть 4) «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Вступил в силу 29.12.2017 за исключением отдельных положений.
Примечание редакции:
из новаций следует, что ИП спишут старые долги, которые по истечении трех лет нельзя предъявить к взысканию, но и списывать их никто не торопился.
Можно рассчитывать на списание зависших сумм по единому налогу, уплачиваемому при УСН или ЕНВД. Также можно ожидать списания долга и по НДФЛ, транспортному или земельному налогу, если предприниматель работал на ОСНО.
Решение о списании недоимки и долга по пеням и штрафам будет приниматься налоговиками самостоятельно, без участия ИП, по месту его учета, на основании сведений о суммах задолженностей.
Бывшим бизнесменам спишут фиксированные взносыПредпринимателям простят долги по взносам.
Законом установлено, что признают безнадежными и спишут долги по взносам (пеням, штрафам), числящиеся за ИП за периоды до 01.01.2017, и рассчитанным по максимуму — исходя из 8 МРОТ. Такой расчет взносов предусматривал п. 11 ст. 14 утратившего силу Закона № 212-ФЗ. Он применялся в случаях, когда предприниматели вовремя не декларировали свои доходы, а доход определяется на основании налоговых деклараций. Если ИП не представили их в срок, то за периоды до 01.01.2017 ПФР начислял взносы в максимальном размере.
Указанное списание долгов касается также адвокатов, нотариусов (других частнопрактикующих физлиц) и тех, кто утратил статус ИП (перестал заниматься частной практикой).
Решение о списании указанных долгов будет приниматься налоговым органом по месту жительства физических лиц (месту учета индивидуальных предпринимателей).
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 28.12.2017 № 436-ФЗ (часть 5) «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Вступил в силу 29.12.2017 за исключением отдельных положений.
Примечание редакции:
до поправок списание такой задолженности было возможно только по решению суда о признании ее безнадежной.
Ожидается, что новации решат проблему взносов бывших предпринимателей, которые по факту не вели деятельность и не сдавали декларации. А по закону представлять декларацию о доходах должны все ИП и даже те, которые не осуществляли деятельности в течение года.
Напомним, что ранее чиновники договорились о перерасчете взносов тем предпринимателям, которые сдали отчеты позднее положенного срока (письмо ФНС РФ от 03.10.2017 № ГД-4-11/19837).
Данные о долгах по взносам, рассчитанным по максимуму, были переданы налоговикам. Однако предпринимателям могли пересчитать суммы и уменьшить задолженность, для этого надо:
- предпринимателям подать в ИФНС не сданную вовремя отчетность за периоды до 01.01.2017;
- фонду пересчитать взносы исходя из фактического дохода ИП, отраженного в декларации;
- данные перерасчета направить налоговикам для уменьшения долга предпринимателя.
В 2017 году налоговики рассылали требования и предлагали ИП сдать декларацию, на основании которой ПФР смог бы провести перерасчет начисленных обязательств.
Однако не все бизнесмены сделали это.
В результате у нарушителей арестовываются банковские счета, судебные решения попадают в службу судебных приставов по месту регистрации предпринимателей. В частности, предпринимателям, не сдавшим декларации о доходах за 2016 год, грозит взыскание в размере 154 тыс. рублей (6 204 руб. х 26 процентов х 12).
Однако ситуацию поправит вступивший в силу закон. Накопившиеся за ИП долги по взносам, рассчитанным по максимуму, спишут, признав их безнадежными.
Если списание по каким-то причинам не произведут, ИП необходимо обратиться в инспекцию.
А затем доначислят НДФЛ.
То есть сэкономили бюджет, так как потратятся только на 1-го ребенка, на второго будет обналичиваться маткапитал. Молодцы!