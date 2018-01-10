Новые пособия на детей и долговая амнистия: обзор изменений

Два предвыборных предложения президента исполнены. Во-первых, законодатели в оперативном порядке приняли закон о новой мере материальной поддержки семей с новорожденными. Теперь на первого и на второго ребенка государство будет ежемесячно выплачивать пособие. Его размер равен прожиточному минимуму для детей в конкретном регионе. Например, в Москве – 14 252 рубля. В Подмосковье – 11 522 рубля.

Во-вторых, по другому новому закону в наступившем году граждан ожидает списание части долгов по имущественным налогам. Кроме того, им простят НДФЛ, который налоговые агенты не удержали с материальной выгоды. Льготники, в том числе пенсионеры, перестанут платить за дачные шесть соток. Попадут под амнистию и бывшие ИП, все еще зарегистрированные в ИФНС, но реально не работающие и не декларирующие свои доходы. Им спишут рассчитанные по максимуму взносы, а также старые налоговые долги. Подробности – сразу после рассказа о детских выплатах.

Введена ежемесячная выплата на первого и второго ребенка

Новый закон вводит ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого и второго ребенка. В нем описаны основания и правила произведения этих выплат. Кто получит право на выплату Право на выплату предоставляется матери ребенка. Отец может его получить только в случае смерти матери или лишения ее родительских прав. Условия получения выплаты: 1) мать ребенка должна быть гражданкой России, постоянно проживающей на территории РФ; 2) ребенок должен быть рожден (усыновлен) начиная с 1 января 2018 года и являться гражданином РФ; 3) размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте РФ за II квартал предыдущего года. В состав семьи включаются родители, супруги родителей (например, отчим ребенка) и дети. В расчет берутся зарплаты, пенсии, пособия, стипендии и иные аналогичные выплаты. Доходы учитываются до вычета налогов. Среднедушевой доход семьи рассчитывается исходя из суммы доходов всех ее членов за последние 12 месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления о назначении выплаты. Дополнительное условие для выплаты на второго ребенка – мать должна иметь сертификат на маткапитал. Размер выплаты Ежемесячная выплата будет равна размеру прожиточного минимума для детей, установленному в субъекте РФ за II квартал предыдущего года. Как выплачивается Перечисляется на счет получателя (матери ребенка) в российском банке. За счет каких средств Выплата на первого ребенка производится за счет бюджетных средств. Выплата на второго ребенка осуществляется за счет средств материнского капитала, то есть фактически это частичное обналичивание маткапитала. Порядок оформления выплаты Подать заявление о назначении выплаты можно в любое время в течение полутора лет со дня рождения ребенка. При этом: если подать заявление в первые полгода, то выплата будет осуществляться со дня рождения ребенка;

если подать заявление позже, то выплата осуществляется со дня обращения за ней; Более подробные правила обращения за назначением выплаты и перечень необходимых документов будут установлены Минтрудом РФ. Срок выплаты Выплата назначается на 1 год. Для получения выплаты еще на полгода (до достижения ребенком возраста 1,5 лет) нужно подать еще одно заявление с приложением документов. Куда обращаться Заявление подается по месту жительства в орган соцзащиты населения или в МФЦ. Заявление о назначении выплаты на второго ребенка можно подать также в местный орган ПФР одновременно с заявлением о выдаче сертификата на маткапитал. В случае одновременного рождения двух детей: заявление о назначении выплаты на первого ребенка подается в орган соцзащиты или в МФЦ;

заявление о назначении выплаты на второго ребенка – в ПФР или в МФЦ. Прекращение выплаты Переезд матери ребенка на постоянное место жительства в другой субъект РФ и достижение ребенком возраста 1,5 лет – основания для прекращения выплаты. Мать должна сообщить о наступлении данных обстоятельств в месячный срок в орган соцзащиты и в местный орган ПФР. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» Вступил в силу 01.01.2018 Примечание редакции: в Москве прожиточный минимум трудоспособного населения за II квартал 2017 года = 18 742 рубля. Умноженный на 1,5 = 28 113 рублей. Таким образом, если доход на каждого члена московской семьи не больше этой суммы (например, общий доход семьи из трех человек не более 84,3 тыс. рублей), то она получит выплату на рожденного ребенка (первого или второго). Сама же выплата будет равна размеру прожиточного минимума для детей в столице за тот же II квартал 2017 года, что составляет 14 252 рубля.

Маткапиталом можно оплатить ребенку садик

В связи с принятием вышеописанного закона внесены изменения в Закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О материнском капитале». Поправок три.

Маткапитал можно тратить на ежемесячную выплату

Перечень вариантов расходования маткапитала дополнен еще одним (пятым) пунктом – получение ежемесячной выплаты в соответствии с Законом «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».

Четыре существующих до этого и сохраняющихся варианта расходования этих денег:

1) улучшение жилищных условий;

2) получение ребенком образования;

3) формирование накопительной пенсии для женщин;

4) приобретение товаров и услуг для соцадаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

Маткапиталом можно оплачивать садик и кружки

Введена возможность со дня рождения второго ребенка направлять средства маткапитала на оплату платных образовательных услуг дошкольного образования (детского садика и детских дошкольных кружков), а также на оплату иных расходов, с ними связанных.

Это является исключением из общего правила о том, что распоряжаться маткапиталом можно только через 3 года после рождения ребенка.

Сопутствующая поправка – платные образовательные услуги необязательно должны оказываться по имеющим госаккредитацию образовательным программам.

Действие Закона о маткапитале продлено

Действие Закона о маткапитале продлено еще на 3 года — с 31.12.2018 до 31.12.2021.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 28.12.2017 № 432-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»

Вступил в силу 01.01.2018