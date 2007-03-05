Путин подписал закон о налоговой амнистии

Федеральный закон от 28.12.2017 № 436-ФЗ о налоговой амнистии для граждан подписан Президентом РФ Владимиром Путиным.

Гражданам России спишут недоимку по транспортному, земельному налогу и налогу на имущество, а также пени и штрафы, которые накопились к началу 2015 года. Эти долги будут признаны безнадежными к взысканию. Отметим, что их и сейчас невозможно взыскать, только вот списать их без обращения в суд невозможно.

Спишут и НДФЛ на так называемые условные доходы. По действующему законодательству списанные заёмщику по тем или иным причинам кредиты или коммунальные услуги считаются его материальной выгодой и на них начисляется НДФЛ.

Индивидуальным предпринимателям спишут долги по взносам, образовавшиеся до 1 января 2015 года. Однако тем ИП, которые не вели деятельность и не сдавали отчетность, вследствие чего им были начислены взносы в максимальном размере, спишут долги, накопившиеся до 1 января 2017 года.

Льгота по земельному налогу «на шесть соток», обещанная Путиным, тоже есть в законе. Внесены изменения в правила обложения налогом земельных участков. Льготу в размере величины кадастровой стоимости этих самых шести соток получат в том числе и пенсионеры. Получить её можно будет только по одному участку.