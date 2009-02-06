Инструкция по прохождению налоговой проверки в 2018 году

Я часто слышу вопрос — можно ли пройти выездную налоговую проверку без потерь?

Не хочу лишний раз огорчать вас, но любой предприниматель должен понимать, что если к нему пришли из налоговой инспекции в 2017-2018 году, значит, у проверяющих уже есть подтверждённая информация о нарушениях, совершенных проверяемой организацией или ИП, и доначисления обязательно будут.

Проверки становятся результативнее

По статистике, 99% выездных налоговых проверок заканчиваются доначислением налогов, штрафов и пени. И плановые показатели по сбору налогов никто не отменял.

Таким образом, вопрос нужно ставить немного иначе, не будут ли доначисления? А сколько доначислят и можно ли успешно оспорить акт налоговой по итогам проверки?

Практика последних лет показывает, что именно на стадии подготовки возражений на акт проверки можно снизить сумму налога, штрафа и пени. Ранее инспекторы «слабые» акты по проверкам в большинстве случаев сами не отменяли, боялись, что обвинят в коррупции и отдавали вопрос о признании акта налоговой проверки незаконным на откуп арбитражным судам.

Но времена изменились, собираемость налогов растет, количество выигранных инспекцией в арбитраже дел увеличивается, при том, что выездных проверок с каждым годом проводится все меньше.

2015 г. (итог) 2016 г. (итог) Налог на прибыль 9,5% 8,5% НДС 12% 6,6%

с 2010 по 2015 гг. 2016 г. Налоговые проверки - 50% - 14,5%

2010 г. 2016 г. Арбитражные споры (% выигрышей ФНС) 44% 80%

При этом, по итогам работы 10 месяцев 2017 года, со слов руководителя налоговой службы Михаила Мишустина, в консолидированный бюджет России поступило 14,3 трлн. рублей, что на 19 %, или на 2,3 трлн. рублей больше соответствующего периода 2016 года. В федеральный бюджет поступило 7,5 трлн. рублей, что на 1,7 трлн. рублей, или на 30% больше.

Факты говорят сами за себя, инспекторы лучше готовятся к проведению выездных проверок и просто так не приходят.

Основанием для принятия решения о проведении выездной налоговой проверки является информация, полученная из отдела предпроверочного анализа, где аккумулируются следующие сведения: I. Налоговые декларации, поданные самим проверяемым налогоплательщиком и его контрагентами, а также дополнительные документы (книги покупок и продаж, договоры, счета-фактуры и т.п.); II. Информация, истребованная у контрагентов проверяемого лица вне рамок налоговых проверок в порядке п. 2 ст. 93.1 НК РФ; III. Выписки по банковским счетам налогоплательщика и его контрагентов, которые предоставляют банки (п. 2 ст. 86 НК РФ); IV. Сведения, получаемые в автоматическом режиме (АСК «НДС-2», АИС «НАЛОГ-3»), системы выявляющие «фирмы-однодневки»; V. Опрос или допрос бывших и действующих работников и любых физических лиц, которым могут быть известны сведения имеющие значение для налогового контроля (ст. 90 НК РФ); VI. Сведения, получаемые в рамах сотрудничества с ФСБ, МВД и другими структурами.

Получив необходимую информацию, оценив уровень налоговой нагрузки, вес удельных вычетов по НДС и показатели по налогу на прибыль, руководитель инспекции (его заместитель), в которой состоит на учете налогоплательщик, принимает решение о проведении выездной налоговой проверке.

Период проведения проверки может составить три года, предшествующих году вынесения решения, а контроль правильности исчисления и уплаты налога, может быть осуществлен по всем его видам. Однако в основном проверяют НДС, налог на прибыль и НДФЛ.

Так, например если в 2018 году в отношении организации было принято соответствующее решение, проверить инспекция имеет право 2017, 2016 и 2015 года.

За эти налоговые периоды в преддверии проверки и стоит провести налоговый аудит, своего рода аналог налоговой проверки, что бы понять свои слабые места и на основании полученных данных выработать правовую позицию.

Если проверка уже началась, обратите внимание на то, что действия инспекторов ограничены нормами НК, все мероприятия налогового контроля прописаны в НК РФ.

Так, в ходе выездной проверки налоговая может осуществить следующие действия:

I. Истребовать документы у проверяемого налогоплательщика и контрагентов любых звеньев (ст. 93 и ст. 93.1 НКР);

II. Запросить выписки по счетам из банков, в которых открыты счета проверяемой организации, а также у контрагентов по всей цепочке движения денежных средств (ст. 86 НК РФ);

III. Допросы и опросы любых физических лиц (ст. 90 НК РФ);

IV. Осмотры помещений и предметов, в том числе с выемкой и инвентаризацией (ст. ст. 31, 92, 94, 98, 99 НК РФ);

V. Экспертизы подписей на первичных документах, а также финансово-экономическая оценка соответствия цен по сделкам рыночному уровню (ст. 95 НК РФ).

При проведении подобных мероприятий инспекторы довольно часто превышают данные им полномочия. Такие обстоятельства обязательно необходимо фиксировать и обжаловать их незаконные действия.

И не стоит питать иллюзий: цель любой проверки собрать достаточное количество доказательств вины налогоплательщика.

Особое внимание инспекторы акцентируют на проверке контрагентов налогоплательщика. При этом, даже если контрагент первого звена отвечает признакам добросовестной организации, то инспектор может заявить, что товара или услуги вообще не было, как и хозяйственной операции, поскольку контрагент второго или третьего звена «фирма-однодневка».

Как работает АСК «НДС 2»

Таким образом, первое, на что обращают внимание проверяющие, была ли сделка с контрагентом в реальности.

Закон также говорит, что если в налоговой и бухгалтерской отчетности мы отражаем операции, которых на самом деле не было, то уменьшить суммы налога к уплате нельзя (п. 1 ст. 54.1 НК РФ).

Как мы упомянули выше, выявить «однодневку» налоговым органам помогает автоматическая система контроля уплаты НДС (АСК «НДС 2»).

Запросив выписки по счетам, инспекторы выстраивают схему движения денежных средств. По цепочке движения денег они выясняют, дошли ли средства до производителя или импортера товара или конечного подрядчика, выполнившего работы, оказавшего услуги.

Если конечным получателем денежных средств является «однодневка», то этот эпизод обязательно описываться в акте проверки и к нему прикладываться схема движения денежных средств.

Конечно, всегда можно сказать, что мы не знали о том, что контрагент второго и третьего звена не мог поставить товар контрагенту первого звена, проверка контрагентов вообще не входит в наши обязанности по закону (в НК РФ — нет подобных требований), но это может не сработать.

Судебная практика тому подтверждение. Так, в Определении № 305-КГ16-12622 10.11.2016 по делу № А40-173838/2015 Верховный Суд, отказывая налогоплательщику сослался на то, что все участники цепочки поставки товаров должны иметь необходимые ресурсы (офис, работников, склад и т.п.).

В данном деле претензии инспекции сводились к тому, что за нормальным контрагентом первого звена были «однодневки» и товар (хоть он существовал в реальности) не мог быть поставлен контрагентом первого звена, так как по документам он купил его у «однодневок», которые именно данный товар нигде не приобретали.

Кстати, эта позиция полностью согласуется с пп. 2 п. 2 ст. 54.1. НК РФ, в котором указано, что если лицо с которым заключен договор (поставщик, например) не могло исполнить обязательство по договору, то уменьшить налог к уплате также нельзя. За исключением случаев, когда это обязательство по сделке было передано третьему лицу в силу закона или договора, и это лицо его исполнило.

Таким образом, в случае обнаружения во время проверки такого «разрыва» в движении денежных средств, рекомендуется подтвердить добросовестность контрагента первого звена и реальность существования товара, результатов работ или услуг.

Также важно подтвердить, что именно контрагент, с которым заключен договор, выполнил взятые на себя обязательства по сделке.

И главное, помните, что готовых «коробочных» решений не существует. Готовьте сани летом и заблаговременно выстраивайте правовую позицию, а в случае если проверка уже идет, разработайте стратегию поведения, сбора и представления доказательств во время проверки и хорошо подготовьте возражения на акт и жалобу на решение в УФНС.

Источник: http://s-martgroup.ru