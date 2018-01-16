Все о новой функции «Мультиоплата» на портале госуслуг

Недавно на Едином портале госуслуг появилась новая функциональность «Мультиоплата». Как это работает и как правильно воспользоваться новыми возможностями?

Больше пользователей, больше платежей

Согласно указу президента России, в 2018 году не менее 70% граждан должны использовать электронные государственные и муниципальные услуги. За реализацию этой задачи отвечает Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, которое является оператором Единого портала госуслуг (gosuslugi.ru), Системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) и иных систем, входящих в инфраструктуру электронного правительства.

Число граждан, использующих электронные сервисы государства, непрерывно растет. На конец 2017 года численность пользователей портала госуслуг составляла порядка 65 млн человек. Для сравнения: на конец 2016 года их было около 40 млн человек, в конце 2015-го — 22 млн, а в конце 2014 года — 13 млн.

Рост числа пользователей и повсеместное развитие интернет-коммерции предъявляют новые требования к ЕПГУ: платежные сервисы портала должны быть удобными и обеспечивать проведение множества платежей граждан в пользу государства.

Сумма платежей через портал госуслуг за 2017 год составила порядка 30 млрд рублей. В 2016 году этот показатель был равен 8,1 млрд, в 2015-м — 2,9 млрд рублей.

Наибольшую сумму граждане заплатили по налогам, на второй позиции госпошлины, далее — штрафы, по которым пользователи совершили наибольшее количество платежей.

Такой активный рост платежей обусловлен не столько ростом количества пользователей, сколько переходом населения на электронные способы взаимодействия с государством. Законодатель стимулирует это установлением 30-процентной скидки на госпошлину в случае подачи заявления и оплаты через портал госуслуг и скидки на оплату многих штрафов за нарушение ПДД в течение 20 дней после их вынесения. Кроме того, именно в 2017 году МВД России, оказывающее наибольшее число государственных услуг населению, реализовало возможность оплаты госпошлин на портале госуслуг. Теперь с учетом скидки в 30% получить загранпаспорт можно за 2 450 рублей вместо 3 500.

В рамках развития платежной функциональности портала госуслуг Минкомсвязь России заложила следующие требования:

— отображение расширенных данных о статусах платежей, выполненных через портал госуслуг;

— возможность частичной оплаты некоторых начислений;

— переработка формы автоштрафов: добавление фотографий нарушения, дополнительный поиск штрафов по паспорту, расширение перечня показываемых региональных штрафов;

— возможность оплаты нескольких начислений одной операцией (мультиоплата).

Что такое мультиоплата? Многие из нас оплачивают штрафы ГИБДД, судебные и налоговые начисления через Многие из нас оплачивают штрафы ГИБДД, судебные и налоговые начисления через Единый портал госуслуг (ЕПГУ). Ранее оплату каждой задолженности приходилось проводить в рамках отдельной платежной операции — вводить реквизиты банковской карты и подтверждать платеж. Теперь же на ЕПГУ реализована новая функциональность «Мультиоплата», которая позволяет оплачивать сразу несколько начислений в пользу одного ведомства с помощью одной операции по банковской карте.

Что можно оплатить на ЕПГУ с помощью мультиоплаты?

Сейчас сервис мультиоплаты доступен в пилотном режиме только для налоговых начислений. В ближайшее время через сервис можно будет оплатить:

— штрафы ГИБДД;

— штрафы за нарушения правил парковки, накладываемые региональными ведомствами (например, в Москве — МАДИ, ГКУ АМПП);

— судебные задолженности (задолженности, переданные для взыскания в Федеральную службу судебных приставов).

На Едином портале госуслуг отображаются только налоговые задолженности, то есть налоги, не оплаченные до 1 декабря соответствующего года, и пени по ним. Налоговые начисления являются налоговой тайной. И, согласно позиции Федеральной налоговой службы России, не могут передаваться на ЕПГУ. Но тем не менее вы можете воспользоваться сервисом мультиоплаты для погашения налоговых начислений.

Последовательность выполнения операции по мультиоплате на примере погашения налоговой задолженности

Для выполнения операции по мультиоплате прежде всего необходимо авторизоваться на ЕПГУ. На главной странице портала отображается информер начислений по налоговой задолженности.

При клике на информер мы видим список начислений. С помощью чекбоксов выбираем те из них, которые собираемся оплатить.

После нажатия кнопки «Оплатить» отображается страница выбора способа оплаты. При наличии ранее сохраненных карт можно выбрать ту, с которой и будет производиться платеж.

В этом случае достаточно указать код CVC/CVV2 — комбинацию из трех цифр на обратной стороне карты.

Если сохраненных карт нет, то на этом этапе операции нужно ввести все реквизиты банковской карты: ее номер, срок действия и код CVC/CVV2.

Далее отображается информация о банке, через который будет выполнена операция, а также размер комиссии. При оплате начислений в пользу государственных ведомств комиссия за платеж не взимается.

Затем потребуется подтвердить операцию мультиоплаты с помощью 3DS-аутентификации, если эта процедура предусмотрена банком, выпустившим карту.

После успешной авторизации операции в ленте уведомлений в личном кабинете отображаются проведенные платежи. Каждый из платежей, входящих в мультиоплату, направляется в Федеральное казначейство и обрабатывается со стороны ведомств индивидуально. Поэтому в личном кабинете пользователя они отображаются по отдельности с возможностью распечатки чека-подтверждения каждого платежа.

Почему в рамках одной операции нельзя оплатить начисления, поступившие от разных ведомств?

При проведении оплаты банковской картой каждой операции присваивается MCC-код (англ. Merchant Category Code — «код категории продавца»), который применяется при взаиморасчетах банка-эмитента, банка-эквайера и международной или российской платежной системы. В соответствии с Налоговым кодексом при проведении оплаты налогов в бюджет комиссия с операции не взимается. В связи с этим оплата налогов и налоговых задолженностей выполняется по различным MCC-кодам в соответствии с классификацией платежных систем.

В чем отличие мультиоплаты на ЕПГУ от оплаты нескольких товаров в интернет-магазине?

В интернет-магазине получателем денежных средств выступает сам магазин, поэтому операция упрощенно представляет собой перевод денег со счета банковской карты покупателя на счет магазина при участии других участников платежной операции.

При оплате через Единый портал госуслуг у каждой задолженности есть конкретный получатель — территориальное подразделение соответствующего органа власти. Кроме того, в соответствии с требованиями федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 года, банк обязан передать в Государственную информационную систему государственных и муниципальных платежей (ГИС ГМП) информацию об оплате задолженностей. Поэтому банку-эквайеру необходима информация по каждому начислению, входящему в мультиоплату, чтобы передать факт оплаты в ГИС ГМП и отправить платежное поручение в Центробанк.

Еще одна примечательная особенность — при проведении операции мультиоплаты происходит выбор банка-эквайера по следующим критериям:

— операция будет проведена через банк, который готов взять наименьшую комиссию за операцию;

— если несколько банков готовы провести операцию с одинаковой минимальной комиссией, выполняется случайный равновероятный выбор;

— если к ЕПГУ подключен банк — эмитент карты, то именно он выполняет эквайринг.

Как происходит мультиоплата на ЕПГУ?

Проведение операции оплаты на ЕПГУ состоит из следующих шагов:

— выбор начислений для оплаты;

— выбор способа оплаты;

— авторизация операции платежа;

— отправка распоряжения на оплату в банк-эквайер;

— осуществление сверки с банком-эквайером.

Прежде всего пользователь выбирает начисления для мультиоплаты. Данные о штрафах, налоговых, судебных задолженностях от информационных систем ГИБДД, ФНС, ФССП поступают на ЕПГУ по каналам Системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

Далее необходимо ввести реквизиты банковской карты. При этом для оплаты можно использовать ранее сохраненную карту.

После инициирования операции оплаты в платежной инфраструктуре ЕПГУ создается платеж в начальном статусе, а пользователь перенаправляется на страницу ввода реквизитов банковской карты.

Платеж обрабатывается в предпроцессинговом центре, защищенном согласно стандартам безопасности данных индустрии платежных карт PCI DSS. Для каждого банка-эквайера, подключенного к платежной инфраструктуре ЕПГУ, в предпроцессинговом центре создаются терминалы (отдельные терминалы под каждый MCC-код).

Авторизация операции выполняется в два шага:

1. После ввода реквизитов банковской карты предпроцессинговый центр отправляет запрос к платежной инфраструктуре ЕПГУ, где выполняется определение банка-эквайера (правила определения эквайера перечислены в п. 6). Поскольку при выборе банка-эквайера необходимо проверить, есть ли среди подключенных к ЕПГУ банков эмитент карты, в составе запроса от предпроцессинга к платежной инфраструктуре отправляется БИН карты (девятизначный код, который идентифицирует кредитное учреждение, выпустившее карту). Полученная информация о банке-эквайере отображается пользователю.

2. После того как пользователь нажимает «Оплатить», на странице с информацией о банке-эквайере предпроцессинговый центр осуществляет информационный обмен с банком-эквайером по авторизационному каналу. Протокол обмена зависит от авторизационной системы на стороне банка-эквайера.

В случае выполнения оплаты по ранее сохраненной карте шаг с определением банка-эквайера выполняется еще на этапе отображения страницы выбора способов оплаты (так как БИН карты заранее известен), поэтому авторизация операции выполняется в один шаг. При переходе на страницу ввода реквизитов карты ЕПГУ передает сведения о выбранном банке-эквайере, а пользователю остается ввести код CVC/CVV2.

После получения от банка-эквайера подтверждения авторизации операции предпроцессинговый центр уведомляет платежную инфраструктуру ЕПГУ, которая, в свою очередь, переходит к этапу отправки распоряжений на оплату в банк-эквайер. Распоряжения на оплату отправляются для каждого начисления, входящего в мультиоплату. Отправка распоряжения на оплату в банк выполняется по унифицированному формату по каналам СМЭВ.

Распоряжение содержит полный набор реквизитов, необходимых для формирования платежного поручения согласно приказу Минфина России от 12.11.2013 № 107н. Форматы взаимодействия платежной инфраструктуры ЕПГУ и банков-эквайеров реализованы таким образом, что оплата одного начисления является частным случаем мультиоплаты — в банк-эквайер при оплате единственного начисления уйдет только одно распоряжение на оплату.

Банк-эквайер при получении распоряжений на оплату должен выполнить передачу сведений о фактах платежей по каждому начислению в ГИС ГМП (по каналам СМЭВ), а также осуществить отправку платежных поручений согласно форматам Центробанка. Для того чтобы банк-эквайер мог сопоставить распоряжения на оплату начислений, входящих в мультиоплату, и данные по авторизации операции по карте, все распоряжения на оплату содержат единый номер трансакции по банковской карте.

После передачи данных по платежным поручениям (на следующие сутки) банк-эквайер отправляет в платежную инфраструктуру ЕПГУ информацию о статусе исполнения распоряжений на оплату для осуществления сверки.

Как организована обработка ситуаций, требующих возврата денежных средств

Сервис предусматривает возможность возврата денежных средств по платежу в случае неверно указанных ведомством реквизитов для оплаты начисления. При возникновении такой ситуации из Банка России в банк-эквайер поступит информация о невозможности исполнения платежного поручения, после чего инициируется возврат денежных средств на карту плательщика.

Если данное начисление было оплачено в составе мультиплатежа, осуществляется операция возврата части суммы, соответствующей неисполненному распоряжению. Платежная инфраструктура ЕПГУ получает информацию о невозможности исполнить распоряжение на оплату в составе сверки от банка-эквайера.

Как оплатить одной операцией налоги до того, как они превратились в задолженности

И в завершение расскажем, как выполнить оплату налоговых начислений через ЕПГУ до того, как они превратятся в задолженности. Для начала вам необходимо войти в личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС. Вход можно выполнить с помощью подтвержденной учетной записи Единого портала госуслуг или с использованием пароля, выдаваемого в отделении ФНС. В разделе «Начислено» вам предложат выбрать начисления к оплате. Далее необходимо нажать «Онлайн-оплата».

На следующем шаге выберите способ оплаты — «Госуслуги». После чего вы окажетесь в уже знакомом интерфейсе мультиоплаты ЕПГУ.

Сегодня Единый портал госуслуг — это единое окно доступа более чем к 27 тыс. федеральных, региональных и муниципальных услуг в электронном виде, которыми пользуются порядка 65 млн россиян. Дружественный интерфейс ЕПГУ предлагает удобный поиск услуг в каталоге, личный кабинет с сохранением истории операций и обращений, интерактивные информеры по штрафам и задолженностям.

На Едином портале госуслуг можно оплатить госпошлины и штрафы ГИБДД со скидками 30% и 50% соответственно с помощью банковских карт, со счета мобильного телефона и через сервисы WebMoney и «Яндекс.Деньги».

Для получения госуслуг в электронном виде необходимо зарегистрироваться в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), заполнив анкету и подтвердив свою личность в любом центре обслуживания пользователей.

Госуслуги — это проще, чем кажется.