Вопросы по 1С: Бухгалтерия 8 (редакция 3.0): зарплатная ведомость, ССЧ, КУДиР и надбавки

1. У компании есть филиал в северном районе. Существует северная надбавка и надбавка к районным коэффициентам. Если в системе ставить одну галочку, то нельзя поставить вторую, а нужны сразу обе — как это настроить?

В настройках зарплаты в разделе «зарплата и кадры» порядок учета зарплаты на вкладке «территориальные настройки» необходимо поставить несколько галок по северной надбавке и указать коэффициент к районному коэффициенту.

Затем в карточке сотрудников установить необходимый процент надбавки.

В процентном соотношении, в данном случае, 80 %.

2. У сотрудника в расчётной итоговой ведомости Т-51 указана задолженность и за сотрудником, и за организацией. Как это убрать?

Необходимо последовательно перезаполнить ведомости на выплату зарплаты, так как нарушена последовательность проведения документов.

Это возникает, когда сотрудник работает в компании на двух должностях или в разных подразделениях как внутренний совместитель.

3. Не загружается наименование ИФНС в Сведения о среднесписочной численности. Что можно сделать?

Зайти в карточку организации «налоговая инспекция», заполнить историю изменения ИФНС.

4. КУДиР. Как проверить, правильно ли заполняется?

Чтобы проверить корректность заполнения КУДиР, можно воспользоваться отчётом «анализ учета по УСН», также можно использовать отчетность по УСН и книгу доходов расходов по УСН (в которой выставить настройки-выводить расшифровки).

Также можно сверить данные по регистру накопления книга доходов расходов первый раздел с оборотно-сальдовой ведомостью.