Как бухгалтеру стать востребованным специалистом и увеличить свой доход в два раза?

Насколько вы востребованный специалист? Ровно настолько, насколько вам платят. Цена вашей экспертности — это сумма вашего ежемесячного дохода.

Наверняка вам хотелось бы, чтобы цифра была больше, а усилий прикладывать нужно было меньше. Но вы считаете, что чтобы больше зарабатывать нужно больше учиться, больше работать, брать на себя больше ответственности и ведь совсем не факт, что это приведет к росту дохода. Поэтому вы достигли определенного уровня и остановились на нем.

А если посмотреть с другой стороны. За что работодатель готов платить? Что для него значит экспертность? Какой специалист будет более востребованным и высокооплачиваемым?

Тот, который принесет своими компетенциями компании и ее владельцам больше пользы. Тот, с приходом которого в компании станет больше денег. Точка.

«Ну мы же финансисты, экономисты, бухгалтеры..» скажете вы, «мы же не продавцы и маркетологи, которые обеспечивают продажи компании». И будете правы! Но вы также, как и другие специалисты влияете на финансовый результат бизнеса (либо своей зарплатой, либо своей деятельностью — денежный поток от которой превышает сумму затрат на вас).

Для предпринимателя как для работодателя не важно, сколько дипломов и опыта у сотрудника, важны действия и результаты, которые принесут компании больше прибыли. Если выбирать между дипломированным специалистом без отзывов и рекомендаций и специалистом-практиком, у которого отличное портфолио в решении конкретных задач, кто будет более востребованным?

Чтобы кратно увеличить свой доход вам нужно определить, где и в чем вы будете максимально полезны бизнесу, соизмерять затраты на вас и пользу от вас для компании. Чем больше пользы (экономии, дохода, денег) вы даете, тем на большую сумму своих гонораров вы можете претендовать. Если в своей деятельности вы не можете посчитать эффект для компании, рассмотрите дополнительные или смежные функции (например, в области финансового менеджмента), которые можете делать.

Польза, которую может дать компании финансист:

внедрить и составлять управленческую отчетность для принятия решений собственниками, оптимизировать налоговую нагрузку (с привлечением налоговых консультантов), привлечь финансирование по более низким ставкам оптимизировать затраты на персонал и системы оплаты труда без потери эффективности, ускорить оборачиваемость (поработать с финансовым циклом), повысить капитализацию и рентабельность (поработав с учетной политикой..) и мн. другие.

Как вам такой подход?