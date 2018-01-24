Бухгалтерская отчетность за 2017 год: что учесть при составлении

Рекомендации Минфина РФ, как проводить аудит бухгалтерской отчетности за прошлый год, помогут не только аудиторам в их работе, но и компаниям. Они смогут разобраться в отдельных вопросах при ее составлении.

Учетная политика

В прошлом году Минфин РФ Приказом от 28.04.2017 № 69н обновил ПБУ «Учетная политика организации». Пункт 7.1 ПБУ 1/2008 гласит: если по конкретному вопросу ведения бухучета федеральные стандарты не устанавливают способ его ведения, то организация сама разрабатывает соответствующий способ. При этом исходит из требований, установленных законодательством РФ о бухучете.

У нас есть составитель учетной политики

Минфин РФ разъясняет, что данная норма не устанавливает, не отменяет и не изменяет существующие способы ведения бухучета. Поэтому ее вступление в силу не означает, что в обязательном порядке надо вносить изменения в учетную политику, в том числе менять ранее самостоятельно разработанные способы ведения учета.

Финансисты напомнили, как отражать последствия изменения учетной политики по причинам, не связанным с изменениями законодательства РФ и НМА по бухучету, но оказавшие или способные оказать существенное влияние на финансовое положение организации (п. 15 ПБУ 2/2008).

В этом случае финансовые результаты ее деятельности, а также движение денежных средств отражаются в отчетности ретроспективно. Это значит, что на самую раннюю (представленную в отчетности) дату корректируется входящий остаток по статье «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», а также по другим статьям баланса.

Ретроспективный метод не применяется, если последствия от изменений учетной политики нельзя надежно оценить в денежном выражении.