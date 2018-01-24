Бухгалтерская отчетность за 2017 год: что учесть при составлении

Рекомендации Минфина РФ, как проводить аудит бухгалтерской отчетности за прошлый год, помогут не только аудиторам в их работе, но и компаниям. Они смогут разобраться в отдельных вопросах при ее составлении.
Учетная политикаВ прошлом году Минфин РФ Приказом от 28.04.2017 № 69н обновил ПБУ «Учетная политика организации». Пункт 7.1 ПБУ 1/2008 гласит: если по конкретному вопросу ведения бухучета федеральные стандарты не устанавливают способ его ведения, то организация сама разрабатывает соответствующий способ. При этом исходит из требований, установленных законодательством РФ о бухучете.
Минфин РФ разъясняет, что данная норма не устанавливает, не отменяет и не изменяет существующие способы ведения бухучета. Поэтому ее вступление в силу не означает, что в обязательном порядке надо вносить изменения в учетную политику, в том числе менять ранее самостоятельно разработанные способы ведения учета.
Финансисты напомнили, как отражать последствия изменения учетной политики по причинам, не связанным с изменениями законодательства РФ и НМА по бухучету, но оказавшие или способные оказать существенное влияние на финансовое положение организации (п. 15 ПБУ 2/2008).
В этом случае финансовые результаты ее деятельности, а также движение денежных средств отражаются в отчетности ретроспективно. Это значит, что на самую раннюю (представленную в отчетности) дату корректируется входящий остаток по статье «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», а также по другим статьям баланса.
Ретроспективный метод не применяется, если последствия от изменений учетной политики нельзя надежно оценить в денежном выражении.
Инвентаризация перед составлением отчетности
Расходы по займам
При этом указанное ПБУ не разрешает формировать за счет таких расходов другие активы, в том числе расходы будущих периодов.
Сравнительные данные по НМА при изменении сроков полезного использования и изменении способа определения амортизации по нимПБУ 14/2007 предусматривает, что срок полезного использования НМА требует ежегодной проверки на необходимость его уточнения. Этот срок придется уточнить, если существенно меняется период предположительного использования этого актива. Корректировки, связанные с такими уточнениями, отражаются в бухучете и отчетности как изменения оценочных значений. Они признаются в доходах и расходах (перспективно), за исключением изменения, влияющего на величину капитала организации.
Поэтому если компания изменила срок полезного использования НМА, то в бухгалтерской отчетности сравнительные данные за периоды, предшествующие отчетному, не меняются.
Способ определения амортизации НМА также надо ежегодно проверять: если расчет ожидаемого поступления будущих экономических выгод от использования НМА существенно изменился, то и названный способ тоже надо менять.
Возникшие из-за этого корректировки отражаются в бухучете и отчетности в порядке, изложенном выше.
Использование кросс-курса в бухучете
Если такой курс не установлен, то пересчет проводится по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центробанком.
Существенность информации, раскрываемой в отчетности
Существенные показатели могут отражаться в балансе и отчете о финансовых результатах общей суммой и раскрываться в пояснениях к данным формам отчетности, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для проведения оценки заинтересованными пользователями.
Организация сама определяет существенность или несущественность показателей, исходя как из величины, так и из их характера. При этом в соответствии с ПБУ 1/2008 под несущественной информацией понимается такая информация, от наличия, отсутствия или способа отражения которой в отчетности не зависят экономические решения пользователей этой отчетности.
Проценты за пользование денежными средствами в отчете о движении денежных средств
Указанные суммы, зачисленные на счет организации в качестве процентов по договору банковского счета, классифицируются как денежные потоки от текущих операций.
Отражение в бухучете показателей, связанных с пенсионными программами
В подобной ситуации Закон о бухучете велит разработать такой способ самой компании. При этом необходимо учесть все законодательные требования по бухучету, а также федеральные и отраслевые стандарты.
Финансисты рекомендуют разрабатывать этот способ исходя из Международного стандарта финансовой отчетности (IAS) 19 «Вознаграждения работникам» (введен в действие на территории РФ Приказом Минфина РФ от 28.12.2015 № 217н).
Обязанность составлять консолидированную финансовую отчетность
Поэтому составлять, представлять и раскрывать консолидированную отчетность за 2017 год надо тем юрлицам, которые попали в перечни 2016 года.
При этом указанным организациям нельзя забывать и об отчетности, представляемой в соответствии с Законом о бухучете.
При составлении консолидированной отчетности надо руководствоваться МСФО, которые признаны для применения в РФ.
А отдельные вопросы ее составления надо решать с учетом сложившейся практики применения МСФО в РФ, обобщенной в документах Межведомственной рабочей группы по применению МСФО, образованной Минфином РФ (ОП 1-2012, ОП 2-2012, ОП 3-2013, ОП 4-2013, ОП 5-2014, ОП 6-2015, ОП 7-2015, ОП 8-2016, ОП 9-2016, ОП 10-2017, ОП 11-2017).
Указанные документы размещены на официальном интернет-сайте Минфина РФ в разделе «Бухгалтерский учет и отчетность — Международные стандарты финансовой отчетности — Законодательство о МСФО — Межведомственная рабочая группа по применению МСФО».
(приложение к письму Минфина РФ от 19.01.2018 № 07-04-09/2694).