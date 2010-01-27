Опытный главбух. Как найти работу специалисту с избыточной квалификацией

Вы учились в одном из ведущих вузов страны, работали в крупных компаниях, имеете прекрасные рекомендации и свободно говорите по-английски… При этом не претендуете на топовую позицию, а по каким-то причинам ищете работу рядового специалиста. Казалось бы, вы – идеальный кандидат и любая профильная вакансия в кармане. Но, как ни странно, вы получаете от рекрутеров один отказ за другим. В чём же дело?



По всей видимости, в глазах рекрутеров вы имеете избыточную квалификацию, а это многих настораживает. Как найти работу, будучи сверхквалифицированным кандидатом?

Что такое overqualified?

Если термин overqualified появился в российской профессиональной среде относительно недавно, то о самом явлении этого не скажешь. «Слишком грамотных» работников в нашей стране не любят давно, и ситуации, когда кандидат слишком хорош для позиции, на которую он претендует, встречаются довольно часто. Это одна из распространённых причин так называемых необъяснимых отказов.Допустим, от секретаря в небольшой компании требуется опыт работы от года, высшее или неоконченное высшее образование, ответственность, коммуникабельность и приятная внешность. Едва ли на эту вакансию подойдёт соискательница, получившая два высших образования и три года проработавшая личным помощником руководителя крупного холдинга, хотя она прекрасно пишет деловые письма, умеет виртуозно планировать рабочий график шефа и контролировать работу всего секретариата.

Скорее всего, у работодателя возникнет целый ряд вопросов: почему девушка, имеющая все шансы стать советником руководителя большой компании, претендует на стартовую позицию? Может, не сумев быстро найти подходящую работу, она намерена «пересидеть» пару месяцев, параллельно продолжая поиски? Будет ли она достаточно мотивирована для работы секретарём? Как поведёт себя через некоторое время, когда ей наскучит отвечать на звонки и готовить кофе? Если перспектив роста для секретаря в компании нет, то, скорее всего, такую соискательницу ждёт отказ. Весьма вероятно, что ей предпочтут толковую студентку-старшекурсницу, не отягощенную излишним опытом.



По данным опроса, проведённого Исследовательским центром Supejob.ru среди менеджеров по персоналу, лишь 8% работодателей часто берут в штат кандидатов, обладающих избыточной квалификацией для позиции, на которую претендуют.

Более половины компаний (55%) таких соискателей берут лишь иногда, 21% — не берёт ни при каких условиях. «Проще учить, чем переучивать»; «Берём крайне редко, только если есть близкие перспективы развития этого сотрудника»; «Стараемся не брать, текучесть кадров и так большая», - комментируют работодатели.

За что не любят «слишком умных»

Почему же работодатели отказывают специалистам с избыточной квалификацией? Во-первых, из-за сомнений в заинтересованности таких кандидатов. Работа в качестве рядового исполнителя едва ли надолго привлечёт человека, недавно руководившего департаментом из десяти человек. Следовательно, работодатели обоснованно сомневаются в том, что такой кандидат проработает в компании долго.Вторая вероятная причина отказа сверхквалифицированным кандидатам лежит в области психологии. Далеко не всякий руководитель готов видеть в своём подчинении очень умного, грамотного и, возможно, старшего по возрасту сотрудника. А вдруг «подсидит» или начнёт давать бесконечные советы на основании своего опыта? Вдруг станет неформальным лидером коллектива и подорвёт авторитет руководителя? Чтобы решиться взять на работу столь квалифицированного специалиста, начальник должен обладать незаурядными качествами: смелостью, широким взглядом на вещи, харизмой, умением слушать.

Третья причина нелюбви работодателей к чрезмерно квалифицированным кандидатам – финансовая. Зачастую таких кандидатов отличает не только сознание собственной значимости, но и повышенные зарплатные ожидания.

Чтобы минус стал плюсом

Что же делать кандидату, который по каким-то причинам оказался слишком хорош для заинтересовавшей его компании? Логичный ответ – претендовать на следующую карьерную ступеньку. Возможно, вы и сами не заметили, как переросли свою прежнюю должность и пришло время подняться на уровень выше. Для этого нужно соответствующим образом составить резюме и откликаться только на те вакансии, которые по уровню выше вашей предыдущей работы.

Например, попробовать поменять работу главбухом на работу финансовым директором.

Однако такая рекомендация актуальна далеко не во всех случаях. Не все квалифицированные специалисты стремятся стать начальниками: кого-то сдерживают семейные обстоятельства или проблемы со здоровьем, кто-то не чувствует в себе организаторских талантов или попросту не хочет брать на себя ответственность и т. д.



Отличный вариант для кандидата, обладающего избыточной квалификацией, — участие в start-up. С вашим опытом и образованием вы наверняка сумеете организовать новый проект с нуля.

Гибкость, мотивация, командный дух…

Если же вы не готовы подняться на ступень выше, а start-up пока не подворачивается, не теряйте оптимизма. Прежде всего постарайтесь взглянуть на своё резюме глазами менеджера по персоналу компании, в которую вы хотите устроиться. Не описывайте слишком подробно тот опыт, который является «излишним» в глазах работодателя, а сделайте акцент на тех качествах, которые могут потребоваться в работе.Получив приглашение на собеседование, подумайте, как объяснить рекрутеру ваши притязания на заведомо низкую для вас позицию. Как правило, на подобные шаги людей толкают такие обстоятельства, как изменение семейного положения, хроническая усталость от постоянных переработок или отсутствие более подходящих предложений. Однако не всё из перечисленного годится для объяснения.

К примеру, о таких вещах, как эмоциональное выгорание и хроническая усталость, лучше умолчать.

На собеседовании чрезвычайно важно показать такое качество, как гибкость. Демонстрируйте готовность к переговорам по всем вопросам: от зарплаты (весьма вероятно, что вам придётся уменьшить запросы) до широты полномочий. Это не значит, что нужно во всём соглашаться с рекрутером вопреки здравому смыслу, однако помните: работодатель должен воспринимать вас как человека, способного к конструктивному диалогу.



Покажите работодателю, какую финансовую выгоду вы можете принести компании. Используйте примеры из вашего опыта, чтобы показать, насколько быстро вы войдёте в суть дела. Кроме того, чрезвычайно важно показать, что вы умеете быть членом команды и обладаете качествами, которые позволят вам легко влиться в коллектив. Подчеркните, насколько интересна для вас работа именно в этой компании.



Поиски работы для слишком хорошо подготовленного специалиста нередко оборачиваются не меньшим стрессом, чем для неопытного выпускника вуза. Тем не менее не стоит терять надежду и соглашаться на первое же предложение, если функционал и зарплата вас не привлекают. Вы заслужили право выбрать работу своей мечты!