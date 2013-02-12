Рубрика «Личная бухгалтерия». 14 способов копить деньги

1.. Самый очевидный (и немного скучный). Определиться с целью накопления (новый автомобиль, подушка безопасности на 3–6 месяцев, ремонт). Далее посчитать, сколько для этого нужно накопить, проанализировать бюджет, чтобы решить, сколько можете откладывать и начать копить.

2. Для дисциплинированных. Откладывать 10% от любых доходов. Получили зарплату — 10% отложили, получили премию — отложили, получили подарок деньгами — тоже отложили. Важно откладывать деньги сразу же, до первой траты и даже до первой мысли о том, на что их можно потратить. Иначе есть соблазн так и не отложить ни копейки. А вот что полезно при таком способе накопления, так это регулярно смотреть, на сколько увеличивается капитал.

3. Для любящих тратить. Откладывать 10% от любых расходов. Принцип тот же, что и в предыдущем пункте. С той лишь разницей, что 10% вы откладываете от расходов. То есть потратили в магазине 1000 рублей, 10% от этой суммы откладываете в копилку или на отдельный накопительный счет. В чем отличие от предыдущего варианта? В том, что некоторым людям психологически сложно откладывать процент от дохода. Им кажется, что они себя этим ущемляют. Как правило, таким людям тратить деньги легче, и поэтому «трата» дополнительных 10% не вызывает дискомфорта.

4. Для хитрых. Оптимизировать расходы, то есть искать способы сохранить качество жизни, сокращая при этом траты. Как откладывать деньги? Найти способ оптимизации расхода, посчитать, сколько можно на этом сэкономить, увеличить потребление на половину от сохраненной суммы, а остальное — в копилку. Пример: раньше вы тратили на кино 2000 руб. в месяц за 4 сеанса, а теперь стали ходить на утренние сеансы или купили абонемент, теперь расходы на те же 4 фильма — 1000 руб. То есть вы сэкономили 1000 руб. Далее эту сумму делим на 2 части: 500 руб. можно пустить на дополнительные походы в кинотеатр (или просто в театр для разнообразия, на ваше усмотрение), а другие сэкономленные 500 руб. отложить в копилку. Внимание: расходы оптимизируем так, чтобы качество жизни не ухудшалось, а наоборот улучшалось. Именно этим оптимизация отличается от экономии.

5. Для тех, кто не любит считать. Откладывать каждый день определенную сумму, например, 10, 50, 100 руб. Лучше начинать с небольшой суммы, но откладывать стабильно каждый день. Для этого позаботьтесь заранее, чтобы у вас были нужные купюры.

6. Для тех, кто расплачивается наличными. Откладывать всю мелочь в копилку. Пришли вечером домой, достали всю мелочь из кошелька и положили ее в копилку. Психологически кажется, что вы откладываете совсем немного, это не вызывает саботажа, а в итоге можно накопить приличную сумму. Отложенных за год таким образом денег нам хватает на новогодний стол.

7. Для тех, кто любит начинать постепенно. Начинать нужно с первого числа месяца. В первый день вы откладываете 1 рубль, во второй — 2, и так каждый день откладываете сумму, равную числу месяца. В следующем месяце можете начать сначала, а можете продолжить. И тогда в 365-ый день вы отложите 365 руб.

8. Для имеющих нерегулярные подработки. Откладывать все дополнительные доходы в копилку. То есть зарплату распределяете как обычно, а все дополнительные деньги, например, премии, подработки и подарки откладываете в копилку или на накопительный счет/вклад.

9. Для тех, кто любит себя похвалить. За каждый успех награждать себя откладыванием определенной суммы на мечту. Закрыли проект на работе или похудели на 5 кг? Отложите 1000 руб., например, на отпуск.

10. Для любителей квестов. Отложить на накопительный счет/в дальнюю тумбочку 10-20-30-40% вашего дохода и устроить квест «Как прожить на то, что есть». Если в это играть, а не принять как руководство к действию на полном серьезе, это может быть весело и интересно. Откроете новые способы развлечений и новые блюда, и возможно, то, что для нормальной жизни можно обойтись и меньшим количеством денег. Важно: эта игра не должна превратиться в страдание «Как выжить на то, что есть». Если чувствуете, что вас игра напрягает, прекращайте ее или сократите откладываемый процент.

11. Для ленивых. Заменить оплату наличными на оплату картой с процентами на остаток и кэшбеком. Так вам не придется делать ничего, просто покупать все, что вы привыкли. А начисленные проценты переводить на вклад/накопительный счет.

12. Для имеющих вредные привычки. Посчитать, сколько денег уходит в месяц на вредности. Умножить на 12 месяцев. Ужаснуться. Подумать, действительно ли вы готовы столько денег выкидывать на ветер. Решить, что с этим делать: вовсе отказаться от вредностей, сократить их количество или заменить чем-то более полезным. Сэкономленную сумму, естественно, отложить.

13. Для тех, кто любит преувеличивать. Округлять сумму в чеке в большую сторону. Потратили 953 рубля, округлите эту сумму до 1000 рублей и разницу в 47 рублей отложите.

14. Для желающих быть самому себе хозяином. Откладывать деньги за 1 час работы в день. Это даст вам ощущение, что как минимум 1 час в день вы сам себе босс и работаете на себя. И платите в первую очередь себе, как советуют финансовые гуру.

Чтобы накопить деньги, не обязательно руководствоваться всего одним принципом о 10% от дохода. Можно считать, играть, планировать, чтобы находить интересные, полезные и подходящие лично вам варианты. Главное правило одно — откладывайте.