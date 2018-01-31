Главбух как финдир. В каких финансовых показателях важно разобраться

Во всех формулах, если не сказано иное, предполагается, что данные для расчета берутся следующим образом:

1. Если и в числителе, и в знаменателе используются балансовые данные (например, в показателе CR), то они берутся по состоянию на конец периода;

2. Если в числителе используются данные из отчета о прибылях и убытках, а в знаменателе — из баланса (например, ROA) или, наоборот (например, WCR), то балансовые данные берутся средние за период;

3. Данные из отчета о прибылях и убытках берутся за год, т.е. если для анализа используется, например, квартальная отчетность, то взятые значения надо соответствующим образом скорректировать.

В качестве способа расчета среднегодовых значений в балансе обычно достаточно взять среднее между величиной на начало и на конец года. Если будет использован более точный метод, то это не будет ошибкой, но необходимости в такой детализации, как правило, нет.

Показатели ликвидности

Отражает то, насколько краткосрочные обязательства компании покрываются текущими активами, т.е. характеризует устойчивость компании к краткосрочным колебаниям на рынке. Интерпретация этого показателя связана с важной гипотезой о правильной организации финансирования — компании не следует использовать краткосрочные источники финансирования для приобретения долгосрочных активов. Соответственно, обычное рекомендуемое значение CR — больше 1. В зависимости от отрасли и других особенностей бизнеса эта рекомендация может меняться.

2. Quick ratio / Коэффициент быстрой ликвидности

Отражает то, насколько краткосрочные обязательства компании могут быть оплачены из активов, которые либо уже являются деньгами, либо могут превратиться в деньги в ближайшее время. В отличие от CR, данные показатель не считает, что запасы могут быть использованы для погашения обязательств, т.к. запасы далеко не всегда обладают ликвидностью и могут быть превращены в деньги.

Следует обратить внимание на то, что в этом показателе учитываются не любые краткосрочные вложения, а только рыночные (ликвидные). Это означает, что, например, рыночные акции или облигации, торгующиеся на бирже, будут учитываться в показателе. Но если вложения не могут быть за разумный срок проданы на рынке, то они не должны учитываться.

Чем выше этот показатель, тем стабильнее деятельность компании. Однако, слишком высокое его значение может указывать на то, что компания располагает избыточными ресурсами, которые используются недостаточно эффективно.

3. Cash ratio / Коэффициент абсолютной ликвидности

Показывает, какая доля краткосрочных долговых обязательств может быть покрыта за счет денежных средств и их эквивалентов в виде рыночных ценных бумаг и депозитов, т.е. практически абсолютно ликвидных активов.

4. Defensive interval ratio / Период самофинансирования

Отражает число дней на которое компания обеспечена средствами, заключенными в ее краткосрочных активах. Этот показатель характеризует то, насколько стабильно может быть обеспечено финансирование текущих операций при возникновении краткосрочных провалов в продажах.

5. Net working capital / Чистый оборотный капитал

Разность между оборотными активами предприятия и его краткосрочными обязательствами. Чистый оборотный капитал необходим для поддержания финансовой устойчивости предприятия, поскольку превышение оборотных средств над краткосрочными обязательствами означает, что предприятие не только может погасить свои краткосрочные обязательства, но и имеет резервы для расширения деятельности. Оптимальная сумма чистого оборотного капитала зависит от особенностей деятельности компании, в частности от ее масштабов, объемов реализации, скорости оборачиваемости материальных запасов и дебиторской задолженности. Недостаток оборотного капитала может свидетельствовать о неспособности предприятия своевременно погасить краткосрочные обязательства. Как правило, нормальным считается положительное значение оборотного капитала.

Показатели оборачиваемости

Показывает среднее время, требуемое для взыскания задолженности. Чем больше это число, тем быстрее дебиторская задолженность обращается в денежные средства, а следовательно повышается ликвидность оборотных средств предприятия. Низкое значение коэффициента может свидетельствовать о трудностях со взысканием средств по счетам дебиторов.

7. Receivables turnover in days / Период оборота дебиторской задолженности

Аналогичный показатель, но выраженный в днях. Показывает сколько в среднем требуется времени для превращения продаж в денежные поступления. Как правило, чем меньше этот показатель, тем лучше.

8. Inventory turnover ratio / Коэффициент оборачиваемости запасов

Отражает скорость реализации запасов. С одной стороны, чем выше этот показатель, тем эффективнее используются ресурсы компании. С другой стороны, высокая оборачиваемость запасов повышает требования к стабильности поставок материалов и товаров и может сказаться на устойчивости бизнеса.

9. Inventory turnover in days / Период оборота запасов

Тот же показатель, выраженный в днях.

10. Total assets turnover ratio / Коэффициент оборачиваемости активов

Характеризует эффективность использования компанией всех имеющихся в распоряжении ресурсов, независимо от источников их привлечения. Данный коэффициент показывает сколько раз за год совершается полный цикл производства и обращения. Его значения сильно варьируются в зависимости от отрасли.

11. Fixed assets turnover ratio / Коэффициент оборачиваемости постоянных активов

Показатель, также, известен как «фондоотдача». Этот коэффициент характеризует эффективность использования предприятием имеющихся в распоряжении основных средств. Чем выше значение коэффициента, тем более эффективно предприятие использует основные средства. Низкий уровень фондоотдачи свидетельствует о недостаточном объеме продаж или о слишком высоком уровне капитальных вложений. Однако, значения данного коэффициента сильно отличаются друг от друга в различных отраслях. Также значение данного коэффициента сильно зависит от способов начисления амортизации и практики оценки стоимости активов. Таким образом может сложиться ситуация, что показатель оборачиваемости основных средств будет выше на предприятии, которое имеет изношенные основные средства.

12. Working capital turnover ratio / Коэффициент оборачиваемости оборотного капитала

Показывает насколько эффективно компания использует инвестиции в оборотный капитал и как это влияет на продажи. Чем выше значение этого коэффициента, тем более эффективно используется предприятием чистый оборотный капитал.

13. Net operating cycle / Чистый операционный цикл

Показатели RT и IT в данной формуле используются в варианте расчета в днях. Отражает тот период в днях, на который финансируется оборотный капитал. Чем больше этот период, тем больше риски ликвидности.

Показатели рентабельности

Отражает общую прибыльность продаж компании.

15. EBIT margin / Рентабельность по EBIT

Отражает прибыльность продаж компании без учета затрат на проценты по кредитам и выплату налога на прибыль.

16. EBITDA margin / Рентабельность по EBITDA

Отражает прибыльность продаж компании без учета затрат на проценты по кредитам, выплату налога на прибыль и амортизацию.

17. Return on assets / Рентабельность активов

Отражает общую эффективность использования активов компании.

18. Return on equity / Рентабельность собственного капитала

Показывает прибыльность использования капитала собственников компании, то есть рентабельность компании с точки зрения акционера.

19. Return on invested capital / Рентабельность инвестированного капитала

Отражает рентабельность деятельности компании с точки зрения вложенного в нее долгосрочного капитала. Этот показатель рассчитывается не на основе чистой прибыли, используемая в нем прибыль EBIT*(1-t) исключает влияние процентов по кредитам на налоговые платежи.

Показатели финансовой устойчивости

Характеризует зависимость фирмы от внешних займов. Чем выше значение коэффициента, тем больше займов у компании, тем выше риск неплатежеспособности. Высокое значение коэффициента отражает также потенциальную опасность возникновения у предприятия дефицита денежных средств. Интерпретация этого показателя зависит от многих факторов: средний уровень этого коэффициента в отрасли, доступ компании к дополнительным долговым источникам финансирования, особенности текущей производственной деятельности. Как правило, значения больше 1 могут означать потенциальные сложности в обеспечении платежей, так как при таком уровне задолженность уже не может быть целиком погашена из акционерного капитала.

21. Equity-to-debt ratio / Коэффициент автономии

Характеризует устойчивость компании по отношению к ее долговым обязательствам. Показатель, противоположный финансовому рычагу.

22. Interest coverage ratio / Покрытие процентов по кредиту

Показывает, насколько большой запас доходов имеет компания для обеспечения выплат, связанных со стоимостью привлеченных кредитов. Данный показатель должен быть больше 1, но конкретные рекомендации зависят от многих обстоятельств.

23. Общий коэффициент покрытия долга

Показатель отражает то, с каким запасом обеспечиваются запланированные выплаты банку, связанные как с процентами, так и с возвратом основного долга. Чем больше этот показатель, тем больше уверенность банка в том, что платежи будут совершаться своевременно. Как правило, в зависимости от обстоятельств, минимальное допустимое значение ОПД устанавливается на уровне от 1 до 1,5.

Инвестиционные критерии

Показывает на сколько больше рыночная цена компании по сравнению с ее годовой прибылью. Отражает то, как акционеры оценивают риски и перспективы компании. Показатель часто используется в оценке стоимости бизнеса.

25. Earnings per share / Прибыль на акцию

Показывает долю чистой прибыли (в денежных единицах), приходящуюся на одну обыкновенную акцию. Используется в оценке акций.

26. Book value per share / Балансовая стоимость на акцию

Отражает балансовую оценку одной обыкновенной акции.

27. Dividend yield / Норма дивидендного дохода

Отражает доходность вложений в акционерный капитал, выраженную только в получаемых дивидендах (и игнорирующую прирост стоимости капитала).