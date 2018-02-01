Удержания из зарплаты сотрудников в «1С»: практикум для бухгалтеров

Настраиваем удержания в «1С:Зарплата и управление персоналом 8», ред. 3.1, будь то алименты, штрафы или выплаты за кредит.

Как удержать алименты

Удержания из заработной платы отличаются большим разнообразием, но условно их можно разделить на несколько видов:

обязательные удержания, к которым относятся алименты, удержания по исполнительным листам (штрафы) и т.д.;

по инициативе работодателя, штрафы за нарушение ПДД и т.д.;

по инициативе сотрудника, например, удержание в счет погашения кредита.

Для начала рассмотрим, как удержать алименты в «1С:Зарплата и управление персоналом 8», ред. 3.1.

Если родители не выполняют обязательства по содержанию детей, то денежные средства взыскиваются с родителей в судебном порядке. В свою очередь работодатель обязан каждый месяц удерживать алименты из зарплаты сотрудника и уплачивать лицу, получающему алименты, не позднее чем в трехдневный срок со дня выплаты заработной платы должнику.

Организация получила исполнительные документы, и в системе формируем следующие действия.

Для начала выполняем настройку системы: переходим в раздел «Настройка» – «Расчет зарплаты» – «Настройка состава начислений и удержаний» – «Удержания» – устанавливаем флаг «Удержания по исполнительным листам».

Регистрируем условия исполнительного листа в документе «Исполнительный лист», который располагается в закладке «Зарплата» – «Удержания».

В исполнительном листе указываем сотрудника, с которого требуется удержать алименты, период удержания, получателя и его адрес, способ расчета. Способы расчета могут быть следующими

Процент, если в исполнительном документе указано удерживать алименты процентом.

Фиксированная сумма.

Доля, если расчет аналогичен расчету процентом, однако позволяет при расчете избежать погрешностей из-за округления (например, 1/3 вместо 33,33%).

Денежный перевод через платежного агента заполняют, если удержанная с сотрудника сумма будет перечислена получателю при помощи платежного агента: банка или почты.

Само удержание производится в документе «Начисление зарплаты и взносов» при исчислении заработной платы. Далее выплата дохода происходит уже без учета сумм по исполнительным листам.

Штрафы за нарушение ПДД

Организация может уплатить штраф за нарушение правил дорожного движения (ПДД) и удержать сумму из зарплаты сотрудника согласно ст. 138, 238, 248 ТК РФ.

Для этого в «1С:Зарплата и управление персоналом 8», ред. 3.1, создаем новое удержание. Переходим в «Настройка» – «Удержания». В справочнике создаем новый элемент. В нем указываем: «Наименование» – «Штрафы ПДД». Назначением удержания выбираем «Удержание в счет расчетов по прочим операциям»; «Расчет и показатели» – результат вводится фиксированной суммой; «Вид операции по зарплате» – «Возмещение ущерба».

Сумму полученного штрафа вводим при помощи специального документа «Удержание по прочим операциям», который располагается в «Зарплата» – «Удержания». В новом документе указываем организацию, сотрудника, период удержания, размер удержания.

В конце месяца рассчитываем зарплату при помощи документа «Начисление зарплаты и взносов», где на вкладке «Удержания» автоматически попадает удержания по ПДД. Для отражения проводок обязательно регистрируем «Отражение зарплаты в бухучете».

Обратите внимание: проводки, выгружаемые в бухгалтерскую программу, формируются автоматически по дебету 70 и кредиту 73.02.

Удержание в счет погашения кредита

По заявлению сотрудника организация может уменьшать заработок в счет перечислений другим организациям, например, выплата по кредиту сотрудника.

В первую очередь настраиваем систему: создаем новый элемент в справочнике «Удержания». Заполняем новый элемент: «Наименование» – «Удержание по погашению кредита»; «Назначение удержания» – «Прочее удержание в пользу третьих лиц», «Удержание выполняется» – «Ежемесячно», «Расчет и показатели» – «Результат вводится фиксированной суммой».

При этом удержание достаточно создать один раз, далее применять для всех сотрудников.

Затем регистрируем условия удержания в документе «Постоянное удержание в пользу третьих лиц» («Зарплата» – «Удержания»). Выбираем сотрудника, в строке «Удержание» – созданное ранее удержание. Далее устанавливаем переключатель на «Начать новое удержание», определяем период, в строке «Контрагент» выбираем получателя – банк. В табличную часть документа подбираем сотрудника и указываем сумму, поскольку при создании удержания указали, что результат — это фиксированная сумма.

В момент исчисления зарплаты за месяц система удержит у сотрудника указанные суммы. При выгрузке в «1С:Бухгалтерию 8» сформируются проводки по дебету 70 и кредиту 76.49.

Проверку удержанных сумм можно произвести через зарплатные отчеты: расчетный лист, анализ зарплаты и так далее.

Источник: газета «Прогрессивный бухгалтер».