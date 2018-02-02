Цифровой рубеж ритейла: граница между online и offline размывается

Алексей Баров, генеральный директор оператора фискальных данных «Платформа ОФД»

Год назад ритейл официально перешагнул «оффлайн-рубеж», так называемую точку невозврата к старым правилам торговли. 1 февраля 2017 года в России стартовал массовый перевод кассовой техники на онлайн-передачу чеков. Вместе с тем, колоссальный стимул для развития получил весь рынок сервисов для ритейла. Одними из главных двигателей этого процесса стали ОФД – операторы фискальных данных, а также в целом сегмент обработки фискальных данных.

Россия все больше погружается в цифровую экономику, и если ранее говорили, что просто переходим в онлайн, то сегодня очевидна другая тенденция – граница между online и offline размывается, становясь единым целым.

Точнее, онлайн-инструменты становятся для продавца неотъемлемой частью работы в оффлайне, необходимым помощником в условиях конкуренции.

Обновленный закон 54-ФЗ, по сути, стал естественным ответом на вызовы будущего и дал платформу для дальнейшего развития ритейла в новых реалиях.

Как результат, уже за год активного действия закона, бизнес не просто провел замену и обновление кассовых систем, но и начал пользоваться сервисами по управлению ассортиментом, товарными остатками и маркетинговыми активностями, в том числе инструментарием от производителей касс и операторов фискальных данных.

Сегодня, по данным ФНС, более 1,5 млн онлайн-касс, которые уже передали в систему ОФД порядка 25 млрд чеков. В реестре ККТ зарегистрировано более сотни моделей кассовых аппаратов. Услуги по передаче фискальных данных предоставляют 16 ОФД. В продаже десять различных моделей фискальных накопителей (ФН) от разных производителей, чтобы обеспечить потребности в ФН растущего числа пользователей касс.

Помимо рынка «железа» и технической инфраструктуры, куда более динамично развивается рынок мобильных приложений и онлайн-сервисов в сфере работы с данными чеков и кассовой техники.

Только в рамках одного из таких магазинов приложений уже почти 200 различных полезных приложений для малого бизнеса. В свою очередь, предприниматели сектора ритейла начинают активно влиять на рынок «софта» и задавать тренды для разработчиков сервисов и ПО.

Таким образом, создается полноценная экосистема работы с фискальными данными. В частности, ОФД сегодня могут предоставлять предпринимателю полезную аналитику по товарам, ценам, каналам продаж, регионам и локациям, в том числе обогащенную информацией из других источников, с прогнозами и рекомендациями, под различные сегменты бизнеса. Причем главный тренд деятельности ОФД в обработке информации: «данные клиента – для клиента», а также конфиденциальность и безопасность работы с такими сведениями.

Очевидно, потенциал первого года работы по новым правилам торговли во многом реализуется в течение ближайших лет. Но ясно, что уже в 2018 году мы увидим новые прорывные решения в этой сфере.