Как обезопасить вашу банковскую карту

Аноним

сравнение сведется к стандартному "ну они-то там за это что-то получают взамен, а у нас платежи ... Как сейчас происходит обналичка и почему ее стало меньше

AVK Если в счёт предстоящих платежей налоговый период не заполнять? переплаты хватит на 2, а то и на ... Новая рубрика «Образцы документов для бухгалтера»: заявление о зачете налогов или взносов

Аноним

Еще надо умудриться впихнуть эту платежку в Банк-клиент. Например, Банк ВТБ так... Как заполнить платежку при оплате налогов за третьих лиц

Аноним

Нет, и яркий пример тому - история Шуры Балаганова, который, имея в кармане 5 пачек по тысяче руб... Как сейчас происходит обналичка и почему ее стало меньше

natalisa51 Если посчитать, то смысла в отказе пенсии нет. Если её получать и ещё работать, то со... Никаких доплат к пенсии за большой стаж не существует

Аноним

Аноним, Вы писали:Сделайте меньше налоги и бизнес будет чистый. Нет, и яркий пример т... Как сейчас происходит обналичка и почему ее стало меньше

Альтернатива Надоели уже страшить бизнес, пусть тогда налоговая сама считает все налоги и отчеты за нас делает... С 1 февраля 2018 ФНС начнет отслеживать все платежи: Большой Брат в действии

Альтернатива По логике налоговой можно подать заявление на ЕНВД через 2-3 года заплатить штраф и быть на ЕНВД?... Вставать на учет по ЕНВД надо правильно. Не повторяйте чужих ошибок

Аноним

Чушь какая Когда пенсия от НПФ облагается НДФЛ

ВаляЧел Ну да, кривоват. Если это мой хороший-прехороший работодатель, и у него реально срочный вопрос на... Ваш работодатель беспокоит вас в нерабочее время?

Аноним

Это Вы сами придумали? )) И про то, что название может быть любым, судя по всему тоже. &nb... С 1 февраля 2018 ПФР будет больше платить льготникам. Узнайте, кому и сколько

Аноним

Аноним, Вы писали:А как быть вкладчикам, у которых и в том и в другом банке вклады чуть менее 140... ЦБ сообщил об объединении Бинбанка и «ФК Открытие»

Аноним

И непонятно, какой сакральный смысл вложен в разделение кодов на зарплату и отпускные? Ведь отпус... У некоторых пользователей программы 1С 8.3 проблемы с НДФЛ. А как у вас?

Аноним

И где предприятия должны искать инвалидов для трудоустройства? Минтруда эти квоты соблюдает? Пуст... Ответственность по квотированию рабочих мест для инвалидов ужесточат

Аноним

должны.. должен... Такие понятия к Налоговой инспекции вообще не относятсяИ носик да, - зач... «Ночной бухгалтер». За что налоговики начали штрафовать, пообещав обратное. Обналички стало меньше. Опять 1С

Аноним

Новый Сбербанк Бизнес онлайн, конечно, уступает старому по всем параметрам. Время загрузки н... Как перейти на старый интерфейс «Сбербанк Бизнес Онлайн»

Аноним

Аноним, Вы писали:Женщины, вы вообще о чём? Вы для себя рожали или что-то от государства поиметь?... Кому ПФР отказал в перерасчете пенсии за детей

Аноним

Правильно заполненная платежка начало приключений, главное начинается при разноске этих платежей ... Как заполнить платежку при оплате налогов за третьих лиц

Аноним

А на основании чего заполнять 3-НДФЛ? Вот именно! Новую справку 2-НДФЛ надо будет сдавать уже через 10 дней!

Аноним

УЖАС!!!! Только что перевели на новый интерфейс! Руки бы оборвать тому кто это делал!!! В чем удо... Новый интерфейс «Сбербанк Бизнес Онлайн» не нравится бухгалтерам

Аноним

Первоклассник, Вы писали:Считай-не считай вес равно получишь ... 10000 руб. Какие там 10000!... Как считается пенсия в 2018

Над.К ИП не обязан иметь лицензию, если лично оказывает образовательные услуги. Поэтому можно вычет пол... Когда можно получить вычет по НДФЛ за услуги репетитора

Аноним

Я случайно нашла переход - Валютный контроль - письма в банк ВК... абсолютно случайно , когда уде... Как перейти на старый интерфейс «Сбербанк Бизнес Онлайн»