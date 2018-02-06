Как изменились правила по материальной ответственности работников

В каких случаях работодатель вправе привлечь работника к полной материальной ответственности? Этот вопрос стал актуальным в связи с тем, что 8 декабря 2017 года вступили в силу поправки Федерального закона от 27.11.2017 № 359‑ФЗ «О внесении изменений в статьи 242 и 243 Трудового кодекса Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 359‑ФЗ), которым понятие «административный проступок» заменено на понятие «административное правонарушение». В связи с этим работодатели не смогут привлекать к полной материальной ответственности работников, допустивших нарушения, за которые не предусмотрена административная ответственность.

О привлечении к полной материальной ответственности

Пределы материальной ответственности работника определены в ст. 241 ТК РФ: за причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в пределах своего среднего месячного заработка. Вместе с тем данная статья содержит уточнение: если иное не предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами.

Так, согласно ст. 242 ТК РФ полная материальная ответственность работника состоит в его обязанности возмещать причиненный работодателю прямой действительный ущерб в полном размере. При этом материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба может возлагаться на работника лишь в случаях, предусмотренных законодательством.

По мнению Пленума ВС РФ, изложенному в п. 15 Постановления от 16.11.2006 № 52 «О применении судами законодательства, регулирующего материальную ответственность работников за ущерб, причиненный работодателю» (далее – Постановление Пленума ВС РФ № 52), при определении суммы, подлежащей взысканию, следует учитывать, что в силу ст. 238 ТК РФ работник обязан возместить лишь прямой действительный ущерб, причиненный работодателю, под которым понимаются реальное уменьшение наличного имущества работодателя или ухудшение состояния указанного имущества (в том числе находящегося у работодателя имущества третьих лиц, если он несет ответственность за сохранность этого имущества), а также необходимость для работодателя произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение или восстановление имущества либо возмещение ущерба, причиненного работником третьим лицам.

Случаи полной материальной ответственности перечислены в ст. 243 ТК РФ.

Случаи полной материальной ответственности Случаи, когда в соответствии с ТК РФ или иными федеральными законами на работника возложена материальная ответственность в полном размере за ущерб, причиненный работодателю при исполнении работником трудовых обязанностей* Недостача ценностей, вверенных работнику на основании специального письменного договора или полученных им по разовому документу Умышленное причинение ущерба Причинение ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения Причинение ущерба в результате преступных действий работника, установленных приговором суда Причинение ущерба в результате административного правонарушения, если таковое установлено соответствующим государственным органом (в редакции Федерального закона № 359‑ФЗ) Разглашение сведений, составляющих охраняемую законом тайну (государственную, служебную, коммерческую или иную), в случаях, предусмотренных федеральными законами Причинение ущерба не при исполнении работником трудовых обязанностей

* Постановлением Минтруда РФ от 31.12.2002 № 85 утверждены перечни должностей и работ, замещаемых и выполняемых работниками, с которыми работодатель может заключать письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной ответственности, а также типовые формы договоров о полной материальной ответственности.

На практике довольно распространена ситуация, когда при выполнении своих трудовых обязанностей работник на служебном автомобиле попадает в ДТП. Если в отношении водителя не возбуждалось дело об административном правонарушении по факту ДТП, органы ГИБДД не составляли протокол об административном правонарушении, а также с учетом того, что законом не предусмотрено заключение договора о полной материальной ответственности с водителем, работника можно привлечь к материальной ответственности в пределах его среднего месячного заработка (Апелляционное определение Верховного суда Республики Башкортостан от 23.12.2014 № 33‑18267/2014).

В Апелляционном определении Саратовского областного суда от 18.06.2013 № 33‑3586 отмечено, что установление факта нарушения работником правил дорожного движения РФ не является достаточным основанием для взыскания с него причиненного ущерба в полном размере. Если за допущенное нарушение не предусмотрена административная ответственность, за причиненный ущерб работник должен нести материальную ответственность в пределах своего среднего месячного заработка.

При привлечении работников к полной материальной ответственности следует помнить, что:

работники в возрасте до 18 лет несут полную материальную ответственность лишь за умышленное причинение ущерба, причинение ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, а также в результате совершения преступления или административного правонарушения;

материальная ответственность в полном размере причиненного работодателю ущерба может быть установлена трудовым договором, заключаемым с заместителем руководителя организации, главным бухгалтером;

руководитель организации несет полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный организации (ст. 277 ТК РФ). В случаях, предусмотренных федеральными законами, руководитель организации возмещает организации убытки, причиненные его виновными действиями. При этом расчет убытков осуществляется в соответствии с нормами, предусмотренными гражданским законодательством (ст. 15 ГК РФ).

В Определении Санкт-Петербургского городского суда от 03.11.2011 № 33‑16427/2011 содержится вывод о том, что материальная ответственность может быть применена к работнику при одновременном соблюдении четырех условий:

– наличие прямого действительного ущерба;

– противоправность поведения работника;

– наличие вины работника в причинении ущерба;

– наличие причинно-следственной связи между противоправным поведением работника (действиями или бездействием) и наступившим ущербом.

Административный проступок или административное правонарушение

Как было отмечено, поправки Федерального закона № 359‑ФЗ привели к замене в ст. 242 и 243 ТК РФ понятия «административный проступок» на понятие «административное правонарушение».

Согласно ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое КоАП РФ или законами субъектов РФ об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Административное правонарушение признается совершенным (ст. 2.2 КоАП РФ):

умышленно, если лицо, его совершившее, осознавало противоправный характер своего действия (бездействия), предвидело его вредные последствия и желало наступления таких последствий или сознательно их допускало либо относилось к ним безразлично ( ч. 1 );

); по неосторожности, если лицо, его совершившее, предвидело возможность наступления вредных последствий своего действия (бездействия), но без достаточных оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение таких последствий либо не предвидело возможности их наступления, хотя должно было и могло их предвидеть (ч. 2).

Виды постановлений и определений по делу об административном правонарушении перечислены в ст. 29.9 КоАП РФ. По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении может быть вынесено постановление:

о назначении административного наказания;

о прекращении производства по делу об административном правонарушении. Случаи, когда выносятся постановления о прекращении производства по делу об административном правонарушении, установлены в ч. 1.1 ст. 29.9 КоАП РФ.

По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении выносится определение: О передаче дела судье, в орган, должностному лицу, которые уполномочены назначать административные наказания иного вида или размера либо принимать другие меры воздействия в соответствии с законодательством РФ О передаче дела на рассмотрение по подведомственности, если выяснено, что рассмотрение дела не относится к компетенции рассмотревших его судьи, органа, должностного лица

Что касается административного проступка, КоАП РФ не содержит такого понятия.

В Трудовом кодексе мы сталкиваемся с дисциплинарными и аморальными проступками. При этом под дисциплинарным проступком подразумевается неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей. За совершение такого проступка работодатель имеет право применить к нему следующие дисциплинарные взыскания:

1) замечание;

2) выговор;

3) увольнение по соответствующим основаниям.

Следует отметить: ранее судебная практика складывалась так, что под административным проступком понималось именно правонарушение, предусмотренное КоАП РФ.

В пункте 12 Постановления Пленума ВС РФ № 52 содержится следующее уточнение: согласно п. 6 ч. 1 ст. 243 ТК РФ материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба может быть возложена на работника в случае причинения им ущерба в результате административного проступка, если таковой установлен соответствующим государственным органом. Учитывая это, работник может быть привлечен к полной материальной ответственности, если по результатам рассмотрения дела об административном правонарушении судьей, органом, должностным лицом, уполномоченными рассматривать дела об административных правонарушениях, было вынесено постановление о назначении административного наказания (п. 1 абз. 1 ч. 1 ст. 29.9 КоАП РФ), поскольку в указанном случае факт совершения лицом административного правонарушения установлен.

Если работник был освобожден от административной ответственности за совершение административного правонарушения в связи с его малозначительностью, о чем по результатам рассмотрения дела об административном правонарушении было вынесено постановление о прекращении производства по делу, и работнику было объявлено устное замечание, на него также может быть возложена материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба, поскольку при малозначительности административного правонарушения устанавливается факт его совершения, выявляются все признаки состава правонарушения и лицо освобождается лишь от административного наказания (ст. 2.9, п. 2 абз. 2 ч. 1 ст. 29.9 КоАП РФ).

Истечение сроков давности привлечения к административной ответственности либо издание акта об амнистии, если такой акт устраняет применение административного наказания, является безусловным основанием, исключающим производство по делу об административном правонарушении (п. 4, 6 ст. 24.5 КоАП РФ), в указанных ситуациях работник не может быть привлечен к полной материальной ответственности по п. 6 ч. 1 ст. 243 ТК РФ, однако это не исключает право работодателя требовать от данного работника возмещения ущерба в полном размере по иным основаниям. Если же указанные основания отсутствуют, работодатель может привлечь работника только к ограниченной материальной ответственности, то есть в пределах его среднего месячного заработка.

Напомним, что ст. 238 ТК РФ позволяет требовать от работника компенсацию за прямой действительный ущерб. Это возможно, например, в случае порчи имущества организации. В такой ситуации у нее не будет протокола о назначении административного наказания или другого документа от ведомств, а для доказательства вины сотрудника надо провести служебную проверку.

Роструд в Письме от 19.10.2006 № 1746‑6‑1 разъяснил, что к прямому действительному ущербу могут быть отнесены, например, недостача денежных или имущественных ценностей, порча материалов и оборудования, несение расходов на ремонт поврежденного имущества, осуществление выплат за время вынужденного прогула или простоя, уплата штрафа.

Для привлечения работника к полной материальной ответственности помимо общих кадровых документов, подтверждающих вину работника, необходимо также наличие документов, подтверждающих причинение ущерба организации. Например, при причинении ущерба в результате ДТП такими документами являются справка об участии в ДТП, протокол об административном правонарушении и постановление о привлечении к административной ответственности, в которых отражаются место и время совершения ДТП, данные водителя, по вине которого оно произошло.

Общий размер всех удержаний при каждой выплате зарплаты не может превышать 20 %, а в отдельных случаях, предусмотренных законодательством, – 50 % заработной платы, причитающейся работнику (ст. 138 ТК РФ).

Порядок возмещения работником причиненного вреда Установление размера причиненного работником ущерба. По общему правилу размер ущерба определяется по фактическим потерям, исчисляемым исходя из рыночных цен, действующих в конкретной местности на день причинения ущерба, но не ниже стоимости имущества по данным бухгалтерского учета с учетом степени износа этого имущества (ст. 246 ТК РФ) Проведение проверки для установления размера причиненного ущерба и причин его возникновения. Работодатель может создать для этих целей соответствующую комиссию Истребование от работника письменного объяснения для установления причин возникновения ущерба. В случае отказа или уклонения работника от представления указанного объяснения составляется соответствующий акт Оформление акта по итогам расследования (с приложением всех необходимых документов). Работник имеет право знакомиться со всеми материалами проверки и обжаловать их в порядке, установленном ТК РФ (ст. 247 ТК РФ) Издание распоряжения (приказа) о взыскании причиненного ущерба из зарплаты работника, если сумма причиненного ущерба не превышает его средний месячный заработок. Распоряжение об осуществлении взыскания может быть сделано не позднее одного месяца со дня окончательного установления работодателем размера причиненного работником ущерба (ст. 248 ТК РФ) Подача искового заявления в суд о взыскании ущерба (если месячный срок на досудебное взыскание истек или работник не согласен добровольно возместить причиненный работодателю ущерб, а сумма причиненного ущерба, подлежащая взысканию с работника, превышает его средний месячный заработок) (ст. 248 ТК РФ). Работник может добровольно возместить работодателю ущерб полностью или частично. По соглашению сторон трудового договора допускается возмещение ущерба с рассрочкой платежа либо путем передачи равноценного имущества или исправления поврежденного имущества



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Взыскать с сотрудника ущерб можно только за административное правонарушение. В ранее действовавшей норме говорилось о возможности взыскания ущерба за административный проступок. Такая формулировка противоречила КоАП РФ, при этом у работодателя было основание требовать от работников возмещения за любые нарушения, которые даже не относились к административным. Вместе с тем судебная практика и до внесения поправок в ст. 242, 243 ТК РФ подтверждала, что привлечь нарушителя к полной материальной ответственности за ущерб, связанный с административным проступком, можно, если уполномоченный орган вынес постановление:

– о назначении административного наказания;

– о прекращении производства по делу об административном правонарушении в связи с его малозначительностью (при этом должен быть доказан факт совершения административного правонарушения).