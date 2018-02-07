«Нет» фальшивкам: выбираем детектор подлинности банкнот

По данным ЦБ, за прошлый год в банковской системе было выявлено более 45 тысяч поддельных рублевых купюр. Основное количество фальшивок обращается на наличном рынке: на базарах, в небольших магазинах и так далее. Каждому предпринимателю, работающему с наличными деньгами, необходимо иметь детектор подлинности банкнот. Какое устройство будет наиболее надежным и не пропустит подделку?

Виды детекторов

Детекторы подлинности банкнот, представленные на российском рынке, можно разделить на две основные категории: просмотровые и автоматические.

Просмотровые детекторы предназначены для визуального контроля подлинности купюр. Проверяющий помещает купюру в устройство, которое позволяет увидеть те или иные защитные метки, а вывод о подлинности делает самостоятельно. Качество проверки банкноты на таком устройстве напрямую зависит от квалификации и опыта самого кассира, который должен знать большое количество признаков подлинности. Просмотровые детекторы можно разделить на ультрафиолетовые, инфракрасные и универсальные.

Автоматические детекторы могут проводить проверку в автоматическом режиме и по нескольким защитным признакам сразу: геометрические параметры, спектральный анализ краски, инфракрасные и магнитные метки, оптическая плотность бумаги и так далее. Купюра втягивается в аппарат, проходит через несколько датчиков, после этого детектор выдает заключение о ее подлинности. Здесь решение принимает не человек, а сам прибор.

Начальник отдела маркетинга компании Cassida Евгения Лавроненко говорит, что просмотровые детекторы, имеющие возможности проверки только с помощью ультрафиолетового или инфракрасного освещения, уже устарели. А это большая часть просмотровых детекторов по доступной цене для малого бизнеса. «Дело не только в том, что кассиру нужно знать наизусть ИК-карту каждой банкноты, что очень сложно, – дело в том, что и банковская бумага, и ИК-карта уже подделываются так, что человеческий глаз просто неспособен найти отличия», – указывает Лавроненко.

«Просмотровые детекторы имеют долгую историю, ими пользовались и десять, и 20 лет назад, – отмечает менеджер по продукту «Кассовая техника» компании Dors Иван Грибанов. – Автоматические детекторы – сравнительно новый класс устройств, однако их популярность год от года растет».

Просмотровые детекторы: что надежно, а что – не очень

Просмотровые детекторы более доступны по цене, и большое количество предпринимателей продолжают ими пользоваться. Каким устройствам этого типа стоит больше доверять?

Ультрафиолетовым детекторам доверять сегодня не стоит, инфракрасные понадежнее. По словам Ивана Грибанова, по сей день многие организации предпочитают именно ИК-детекторы, хотя качество подделок улучшается. «Наибольшие возможности для проверки подлинности предоставляют универсальные детекторы, – считает он. – Это приборы, позволяющие одновременно проверять не только ИК и УФ, но и другие защитные признаки: водяные знаки, микроперфорацию, цветопеременные краски и так далее».

По мнению руководителя отдела маркетинга и PR компании «Гамма-Центр» Марины Быковой, наиболее надежными можно считать экспертные комплексы с возможностью проверки в косо падающем свете, проверки магнитных признаков, «Антистокса» и микрошрифта. «Вероятность подделки одновременно четырех признаков практически равна нулю, – утверждает она. – Микрошрифт на сегодняшний день можно считать одним из самых надежных признаков подлинности».

Такого же мнения придерживается и Евгения Лавроненко, указывая как наиболее надежные многофункциональные просмотровые детекторы с четырьмя – шестью уровнями проверки. Однако уточняет, что работа с такими устройствами требует еще большего обучения и просто не по карману малому бизнесу.

При этом Лавроненко отмечает, что на рынке есть несколько эффективных и бюджетных просмотровых детекторов с проверкой «Антистокса». «Признак «Антистокс» пока не подделывается, и это, можно сказать, стопроцентная защита на данный момент», – уверяет она.

Защита «Антистокс» – это специальное вещество, нанесенное на купюру, которое при облучении инфракрасным светом определенной длины волны поглощает часть ее длины так, что отражаемая длина волны находится уже в видимом спектре и видна человеческому глазу. На российских банкнотах «Антистокс» метки, светятся зеленым или красным цветами. По мнению участников рынка, технологий массовой подделки защитного признака «Антистокс» не существует.

Плюсы и минусы автоматических детекторов

При использовании просмотровых детекторов окончательное решение о подлинности купюры принимает человек, в автоматических – само устройство. Считается, что автоматические детекторы более надежны. Марина Быкова разъяснила, в чем их плюсы и минусы.

Плюсы:

Скорость проверки.

Отсутствие необходимости обучения персонала.

Более высокое качество проверки. Если речь идет о кассовой зоне ретейла, в подавляющем большинстве случаев закупаются простые и недорогие просмотровые детекторы, основной признак проверки в которых – ИК-образ банкноты. Но на сегодняшний день ИК-признаки достаточно просто подделать. В то же время автоматические детекторы при сопоставимой стоимости проверяют одновременно два – три (или даже больше) машиночитаемых признака ЦБ. Это делает проверку более надежной. В банках похожая ситуация: даже если кассир использует детектор с возможностью проверки десяти признаков подлинности, зачастую одновременно можно проверить только два признака – ИК и УФ. Соответственно, кассир 90% банкнот проверяет именно по этим двум признакам, а их на сегодняшний день нельзя считать абсолютно надежными.

Возможность проверки валют разных стран. В прошивку детектора могут быть включены до 15 валют. Обычно кассир не в состоянии выучить такое количество признаков подлинности и использовать их в работе.

Возможность оперативного обновления базы фальшивок. Производители автоматических детекторов получают информацию о фальшивых банкнотах со всей страны. И, даже если фальшивка обнаружена на Дальнем Востоке, база фальшивых банкнот обновляется и отправляется во все регионы. Таким образом, это защищает от распространения новых типов фальшивых банкнот.

Снимается персональная ответственность с кассира. В случае если на кассе установлен просмотровый детектор и кассир принимает фальшивую банкноту, служба безопасности магазина взыскивает сумму «причиненного ущерба» с кассира (так как считает, что он или не проверил банкноту, или проверил ее некачественно). Если же установлен автоматический детектор, доказать, что кассир проверил банкноту на нем или что детектор показал положительный результат, проблематично.

Высокая ответственность производителя и поставщика детекторов, так как такие устройства требуют регулярного постпродажного обслуживания. Как минимум – обновления базы фальшивок, ПО.

Особенности автоматических детекторов

Как указала Марина Быкова, у автоматических детекторов есть ряд следующих особенностей.

Автоматические детекторы требуют регулярной очистки сенсоров. В случае если детектор имеет открываемый тракт, то достаточно раз в одну-две недели смахнуть денежную пыль кисточкой, которая обычно входит в комплект поставки. Если же тракт неоткрываемый, то детектор необходимо будет очищать в специализированных сервисных центрах с полной или частичной разборкой аппарата.

Необходимо регулярное обновление программного обеспечения. В идеале детектор должен иметь максимально простую схему обновления с обычного ПК, а актуальные прошивки должны быть выложены на официальном сайте производителя.

Необходимо наличие возможности обновления базы банкнот на случай выхода новых номиналов или эмиссий. К примеру, по прошествии более чем полугода после выхода номиналов 200 и 2 000 рублей еще не все производители подготовили прошивку для своих автоматических детекторов. А некоторые производители вообще предлагают платное обновление на новые номиналы. При этом стоимость обновления доходит до 40% стоимости самих устройств. Поэтому при выборе бренда и поставщика нужно быть внимательным и изучить историю и предложения по постпродажному обслуживанию.

Какой детектор подойдет вашему бизнесу

Зависит ли выбор детектора от того, каким видом бизнеса занимается предприниматель? Скажем, если у него ломбард или торговая точка на рынке?

Иван Грибанов из Dors отмечает, что в целом на рынке нет четкого разделения по сферам деятельности компаний, предпочитающих просмотровые или автоматические детекторы. Разве что организациям, которые проверяют паспорта граждан, – салонам связи, ломбардам – приходится выбирать просмотровые детекторы. Вообще же для многих предпринимателей одним из важных факторов является цена устройств, которые они могут себе позволить приобрести. «Но нужно понимать, что чем качественнее детектор и чем больше защитных признаков он может проверять, тем он дороже в принципе, – говорит Грибанов. – Для рыночных торговцев могут подойти детекторы любого вида, но есть важное ограничение: не всегда в точке продажи есть электрическая сеть, поэтому прибор должен работать автономно».

Марина Быкова указывает на очевидную тенденцию в ретейле: автоматические детекторы стремительно вытесняют просмотровые. «Если мы говорим о рыночных торговцах, то для них оптимальным вариантом может служить портативный автоматический детектор, который подключается к телефону и путем простых подсказок помогает продавцу проверить, подлинная банкнота или фальшивая», – говорит она.

Стоит ли покупать подержанные детекторы

В России на вторичном рынке можно приобрести буквально всё. Это во многих случаях дешевле и проще. Однако специалисты этого делать не советуют.

Марина Быкова обращает внимание на то, что любые сенсоры, лампы или диоды имеют ограниченный срок службы. «Через неделю после покупки детектор может выйти из строя, а покупатель не сможет даже выставить продавцу претензию», – указывает она.

«При покупке подержанных детекторов вы столкнетесь с теми же проблемами, что при покупке подержанного автомобиля, – уверяет Иван Грибанов. – Почему его продают с рук? Возможно, есть какие-то скрытые дефекты. Все ли датчики подлинности действительно в рабочем состоянии? Если речь идет об автоматическом детекторе, то установлена ли последняя версия ПО или после покупки придется еще доплачивать за обновление устройства? Поэтому если и приобретать, то надежнее всего это делать у известных и проверенных производителей или дистрибьюторов».

«Не ориентируйтесь только на цену. Помните, что некоторые виды детекций уже малоэффективны или не эффективны вовсе», – резюмирует Евгения Лавроненко.

Новшества и альтернативы

Недавно Гознак презентовал новинку: мобильное приложение, позволяющее определить подлинность новых банкнот 200 и 2 000 рублей. Подойдет ли такое решение для предпринимателей?

«Мы изучили это приложение, – говорит Марина Быкова. – Конечно, считаем его полезным, но по ряду причин для профессионального использования оно не подходит. В большей степени оно ознакомительное».

Иван Грибанов считает, что достоинства данного продукта обусловлены возможностью его бесплатной установки на смартфоны, которые уже есть у большинства предпринимателей. «Разработка Гознака выглядит интересной, но только сам смартфон технически обладает крайне ограниченными возможностями по определению подлинности банкнот. Его камера физически не способна различать скрытые машиночитаемые метки, которые, в принципе, могут проверять профессиональные детекторы, – отмечает он. – Предприниматели могут самостоятельно определить полезность приложения, легко установив и протестировав его на новых банкнотах».

Также на рынке представлены и альтернативные возможности проверки подлинности банкнот, подкупающие своей доступностью и дешевизной. Например, за 100–300 рублей можно приобрести капиллярную ручку китайского производства, которая позволяет определить подлинность бумаги. На настоящей купюре наносимые ручкой чернила имеют определенный цвет и через некоторое время исчезают, на фальшивой – цвет другой, и он остается навсегда.

Однако профессионалы относятся к таким альтернативам скептически. «Качество такой детекции по одному параметру представляется очень сомнительным для полноценного выявления профессиональной подделки», – утверждает Грибанов. «Таким приборам нельзя доверять, так как проверяемый ими «признак» не входит в перечень признаков подлинности ЦБ», – поясняет Марина Быкова.