Где бухгалтеру найти любовь. Обзор приложений для знакомств накануне Дня Святого Валентина

Не отчетностью единой. Скоро 14 февраля. А еще сегодня пятница. В общем, отвлекаемся и ищем, где найти компанию на самую романтичную весну.

Чаты и группы «Клерка»

Прежде, чем перейти к обзору приложений, не забывайте, что бухгалтеры объединяются в клерковских чатах и группах в соцсетях. Причем, не только по профессиональному признаку.

Там знакомятся, ходят на групповые встречи и даже назначают свидания. На пороге налоговой инспекции, конечно:)

Итак, приходите в чат «Клерка» в Telegram или группу в Facebook.

Приложения для знакомств

В своё время, приложения для знакомств были последним шагом для поиска отношений. Обращаться к помощи компьютера, чтобы найти свою любовь считалось чем-то постыдным и люди всячески скрывали данный факт. Однако, сегодня все с точностью наоборот. Женщины и мужчины предпочитают экономить время и вовсю строят отношения с помощью технологий. Сервисов много и разобраться в них не просто. Мы предлагаем обзор наиболее популярных современных приложений для знакомств, с помощью которых можно устроить свою жизнь, найти интересного собеседника или просто знакомство на одну ночь.

Tinder



Tinder – одно из самых известных приложений знакомств. Сервис частично платный за что его часто критикуют. Можно использовать на мобильных платформах Android и Apple iOS. Разработчики заявляют, что приложение предназначено для поиска длительных отношений, однако у Tinder сложилась репутация сервиса для “краткосрочных отношений”. Поскольку приложение международное, то пользуется популярностью у иностранцев в России. Аудитория, в основном, моложе 30-ти лет. Сервис осуществляет поиск людей для знакомства по принципу геолокации и подбирает тех, кто находится в выбранный момент рядом с вами.

Для регистрации в приложении обязательно иметь учетную запись в социальной сети Facebook. Ваши друзья будут знать о том, что вы пользуетесь этим сервисом, а другие участники Tinder будут иметь информацию о вашем месте работы и других данных, доступных в Facebook.

Mamba

Крупный сервис для знакомств. Сервис бесплатный и доступен для скачивания во всех магазинах приложений. Регистрация происходит на основании предоставления адреса почты и заполнения подробной анкеты.

После этого, пользователь может перейти к регистрации аккаунта. Объем указываемой информации в анкете на усмотрение пользователя. Отдельно стоит обратить внимание на раздел “кого вы ищите”. Mamba объединяет людей с разной ориентацией.

Соответственно, чтобы не возникало неприятных ситуаций, на сайте есть пункт, по которому можно понять, кого ищет тот или иной человек – друга, парня или девушку. Помимо опции “кого ищите”, существует другой важный блок - «цель знакомства». Они включают в себя пункты «общение», «свидание», «дружба», «брак», «флирт», «путешествия» и прочие.

К числу преимуществ можно отнести: наличие удобного чата со смайликами и голосовыми сообщениями, который можно использовать для общения и назначения встреч, возможность осуществлять настройки приватности.

Некоторую персональную информацию можно ограничить, наличие встроенной камеры для создания быстрых снимков и отправки в чате.

Badoo

Является одним из самых больших, социальных сервисов для онлайн-знакомств. В приложении много платных функций. Процесс регистрации занимает несколько минут и требует заполнения обязательных полей.

После установки приложения зарегистрироваться можно также с помощью аккаунта в социальных сетях Facebook, Вконтакте и Одноклассники. После регистрации, станут доступны все разделы программы.

Есть возможность поиска партнёра по геолокации, сервис предложит тех, кто находится рядом с вами. Разработчики сервиса заявляют, что уделяют особое внимание безопасности и постоянно моделируют профили пользователей, чтобы исключить неактивные аккаунты.

Chatto

Новое приложение включает в себя инновационную функцию распознавания лиц и ряд других технологических новинок. Приложение обеспечивает пользователям быструю регистрацию в одно нажатие. Система не запрашивает никаких личных данных в социальных сетях, номер телефона или email, что позволяет сохранять максимум приватности при общении. Профиль можно создать, только если на фото есть лицо человека. Чтобы пользователи выкладывали именно свои селфи, применяется инновационный алгоритм распознавания лиц. Это одно из главных отличий нового сервиса от своих коллег.

Основная аудитория нового сервиса: мужчины от 25 до 45, и женщины от 20 до 35 лет. Совместный чат для пользователей создаётся после первого же лайка (не нужно ждать взаимного лайка). Это позволяет каждому проявить себя в беседе и заинтересовать потенциального партнера.

eDarling

Международный сервис онлайн-знакомств, предоставляет свои услуги женщинам и мужчинам из 25-ти стран мира. Разработчики используют особую методику подбора партнёров для знакомства, основанную на результатах психологического теста. В рамках регистрации аккаунта на сайте пользователи проходят тест, состоящий из 283 вопросов.

Тест составлен на основе оценки модели личности, в которую входят такие факторы, как экстраверсия, доброжелательность, эмоциональность, добросовестность и открытость.

По итогам теста создается психологический портрет пользователя, на основе которого ему подбираются кандидаты для знакомства, наиболее совместимые с ним по характеру. Подбор кандидатов также учитывает индивидуальные предпочтения пользователей: образование, желание иметь детей, вероисповедание, место проживания.

Самостоятельный поиск по анкетам других пользователей не предусмотрен. В отличии от других сервисов знакомств с открытой базой пользователей, eDarling позиционирует себя как служба, которая предлагает пользователям наиболее совместимых с ними кандидатов по результатам теста, значимых для создания серьезных отношений. Сервис часто критикуют за слишком большой психологический тест при регистрации, ограниченность функционала для бесплатных пользователей (недоступность просмотра фотографий и обмена сообщениями), автоматической продление платной подписки и автоматическое списание денег с банковского счета без предварительного предупреждения об окончании срока действия предыдущей премиум-подписки.