Строить карьеру в компании или работать на себя?

Вы уже опытный специалист, с хорошей карьерой и зарплатой или только начинаете свой путь в корпоративном мире офисов, дедлайнов, графиков, совещаний, поручений... Наверняка, вы хоть раз задумывались о других форматах работы.

Особенно обидно, когда ваш мастер по маникюру или подруга, которая ведет бухгалтерию в нескольких компаниях, не выходя из дома, зарабатывают больше, чем вы, ненормированно решая бесконечные задачи на рабочем месте.

Экономика самозанятых — современный тренд в мире, который пришел в Россию не так давно. Целые профессии, команды и подразделения переходят на удаленный формат работы, гибкий график, проектный подход.

Современному бухгалтеру, финансисту, финансовому менеджеру, чтобы качественно выполнять свою работу, теперь не нужно постоянно находиться в офисе. Автоматизация процессов и функций позволяет решать задачи все быстрее и быстрее. Компании с удовольствием отдают непрофильные функции на аутсорсинг подрядчикам и фрилансерам (это и дешевле, и эффективнее).

Представьте, вы — независимый финансовый консультант!

Помогаете компаниям наводить порядок в финансах, составлять отчетность, строите финансовые модели и расчеты, делаете финансовый анализ данных — выбираете те услуги и задачи, которые вам интересны и работаете с теми клиентами, которые понимают важность и значимость ваших услуг.

Вас рекомендуют, клиентов становится все больше и больше, растет ваш доход. И рост не ограничен, потому что ваш главный актив — ваша репутация. Ваши результаты и эти активы приносят щедрые плоды.

Вы сами решаете сколько и когда работать, а в свободное время уделяете своей семье, увлечениям, путешествиям... Вы не зависите от экономических кризисов, сокращений, банкротств и сложностей работодателя, от возраста, потому что ваши риски диверсифицированы, и ваш актив растет в цене после каждой успешно выполненной задачи, каждого качественно выполненного проекта.

Мечта? Для кого-то мечта, а для кого-то — единственно возможный вариант реальности. Что мешает вам попробовать также? Скорее всего, одна из причин: страхи, отсутствие мотивации, неуверенность и незнание — «как».