Перечень безнадежных долгов расширился

Проводя периодически инвентаризацию «дебиторки», бухгалтеры нередко выявляют суммы, которые «висят» достаточно длительное время, и взыскать их с должника не представляется никакой возможности. Налоговый кодекс разрешает учесть убытки от списания безнадежных долгов согласно пп. 2 п. 2 ст. 265 НК РФ.

Чтобы на сумму «дебиторки» налогоплательщик мог уменьшить облагаемую базу по налогу на прибыль, необходимы основания, перечисленные в п. 2 ст. 266 НК РФ (см. схему ниже).

Согласно этой норме к безнадежным (нереальным к взысканию) относятся долги перед налогоплательщиком, по которым истек установленный срок исковой давности, а также по которым в соответствии с гражданским законодательством обязательство прекращено вследствие невозможности его исполнения, на основании акта государственного органа или в результате ликвидации организации.

Здесь же закреплены два основания для признания долга безнадежным в случае, если невозможность взыскания подтверждена постановлением судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства.

С 01.01.2018 в п. 2 ст. 266 НК РФ появился новый абзац[1], согласно которому безнадежными также признаются долги гражданина, признанного банкротом, по которым он освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов (считаются погашенными) в соответствии с Законом о банкротстве[2].

Остановимся подробнее на каждом из условий, выполнение которых позволит признать долги безнадежными и учесть их в составе внереализационных расходов.

[1] Введен Федеральным законом от 27.11.2017 № 335‑ФЗ. [2] Федеральный закон от 26.10.2002 № 127‑ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

В отношении задолженности истек установленный срок исковой давности

Как следует из, для целей применения нормы о списании безнадежных долгов понятие срока исковой давности, а также причины прерывания течения этого срока регулируются гражданским законодательством РФ.

Напомним отдельные нормы ГК РФ, посвященные этому сроку:

– исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено (ст. 195 ГК РФ);

– общий срок исковой давности установлен в три года (ст. 196 ГК РФ);

– его течение начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права (п. 1 ст. 200 ГК РФ), и заканчивается в соответствующие месяц и число последнего года срока (п. 1 ст.192 ГК РФ);

– течение срока исковой давности может прерываться совершением обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании долга. После перерыва течение срока исковой давности начинается заново; время, истекшее до перерыва, не засчитывается в новый срок (ст. 203 ГК РФ).

При этом ГК РФ не уточняет, какие конкретно действия обязанного лица прерывают течение срока. Их примерный перечень приведен в п. 20 Постановления Пленума ВС РФ от 29.09.2015 № 43. К таким действиям могут относиться, в частности:

– признание претензии;

– изменение договора уполномоченным лицом, из которого следует, что должник признает наличие долга, равно как и просьба должника о таком изменении договора (например, об отсрочке или о рассрочке платежа);

– акт сверки взаимных расчетов, подписанный уполномоченным лицом.

Например, как отмечено в Постановлении ФАС УО от 01.02.2013 № Ф09-150/13 по делу № А71-4334/2012, подписание акта сверки взаимных расчетов должником указывает на признание последним суммы задолженности, отраженной в акте сверки, следовательно, исчисление срока исковой давности должно осуществляться от даты подписания последнего из актов сверки.

Как следует из Письма Минфина России от 25.11.2008 № 03‑03‑06/2/158, истечение срока исковой давности в порядке, установленном ГК РФ, является достаточным основанием для признания задолженности безнадежной (нереальной к взысканию) независимо от факта обращения кредитора в суд. Таким образом, организация вправе списать задолженность по указанному основанию, даже если она не принимала мер к истребованию долга.

На практике возможны ситуации, когда организация обратилась в суд, который признал наличие задолженности контрагента, однако последний так и не погасил эту задолженность. В этом случае квалифицировать «дебиторку» в качестве безнадежной по истечении срока исковой давности организация не вправе. Такие разъяснения неоднократно давал Минфин в своих письмах.

Пунктом 2 ст. 266 НК РФ не предусмотрено особого порядка признания безнадежными долгов перед налогоплательщиком, подлежащих уплате должником на основании решения суда, вступившего в законную силу. В связи с тем, что кредитором реализовано право на судебную защиту по иску, признание данной задолженности безнадежной на основании истечения срока исковой давности невозможно (Письмо Минфина России от 13.08.2012 № 03‑03‑06/1/408).

В Письме от 29.05.2013 № 03‑03‑06/1/19566 финансисты указали: задолженность, подлежащая взысканию в порядке исполнительного производства, может быть признана безнадежной для целей налогообложения прибыли организаций в случае, если невозможность ее взыскания подтверждена постановлением судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства по указанным в абз. 2 п. 2 ст. 266 НК РФ основаниям, либо в случае ликвидации организации в установленном порядке.

Об этих основаниях речь пойдет далее.

Невозможность взыскания долга подтверждена судебным приставом

Согласнобезнадежными (нереальными к взысканию) долгами также признаются долги, невозможность взыскания которых подтверждена постановлением судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства, вынесенным в порядке, установленном [1] , в случае возврата взыскателю исполнительного документа по следующим основаниям:

невозможно установить место нахождения должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организациях;

у должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, и все принятые судебным приставом-исполнителем допустимые законом меры по отысканию его имущества оказались безрезультатными.

Таким образом, налогоплательщик, имеющий дебиторскую задолженность, может отнести ее к безнадежной при наступлении одного из вышеперечисленных обстоятельств (письма Минфина России от 09.02.2017 № 03‑03‑06/1/7131, от 14.11.2016 № 03‑03‑06/1/66459).

Если должник имеет перед организацией две задолженности или более по разным договорам, при этом по одной из них есть судебное решение о ее взыскании и приставом-исполнителем подтверждена невозможность установления местонахождения должника и отсутствует имущество, на которое может быть наложено взыскание, то возникает вопрос: можно ли на дату постановления включить во внереализационные расходы суммы всех имеющихся задолженностей этого должника, в том числе тех, на которых нет судебного решения? Минфин считает, что учесть в расходах для целей налогообложения можно только ту конкретную задолженность, в отношении которой имеется постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства (см. письма от 21.07.2015 № 03‑03‑06/2/41683, от 12.08.2013 № 03‑03‑06/1/32519).

Если в соответствии с гражданским законодательством обязательство прекращено…

Согласно п. 1 ст. 416 ГК РФ обязательство прекращается невозможностью исполнения, если она вызвана обстоятельством, за которое ни одна из сторон не отвечает.

Невозможность исполнения как основание прекращения обязательства должна наступить в силу объективных обстоятельств, например, пожара, уничтожившего все имущество должника и приведшего к невозможности исполнения им своих обязательств.

Задолженность перед организацией может числиться и за гражданином, и невозможность исполнения обязательства последним может быть обусловлена его кончиной. В соответствии со ст. 418 ГК РФ обязательство прекращается смертью должника, если исполнение не может быть произведено без личного участия должника либо обязательство иным образом неразрывно связано с личностью должника. Таким образом, для целей налогообложения прибыли задолженность гражданина может быть признана нереальной к взысканию по причине смерти должника, за исключением случаев, когда обязательство передается наследникам в порядке правопреемства (Письмо Минфина России от 28.09.2009 № 03‑03‑06/1/622).

…на основании акта государственного органа

Пунктом 1 ст. 417 ГК РФ установлено: если в результате издания акта государственного органа исполнение обязательства становится невозможным полностью или частично, обязательство прекращается полностью или в соответствующей части. Стороны, понесшие в результате этого убытки, вправе требовать их возмещения в соответствии со ст. 13 и 16 ГК РФ.

Такими законодательными и нормативно-правовыми актами органов государственной власти и органов местного самоуправления являются законы, указы, постановления, распоряжения, положения.

…в связи с ликвидацией организации-должника

Общие положения о ликвидации. Ликвидация юридического лица влечет его прекращение без перехода в порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам (п. 1 ст. 61 ГК РФ).

В соответствии с указанной статьей юридическое лицо может быть ликвидировано:

по решению его учредителей (участников), в том числе в связи с истечением срока, на который создано юридическое лицо, с достижением цели, ради которой оно создано ( п. 2 );

); по решению суда в случаях, предусмотренных п. 3 ;

; в результате признания юридического лица банкротом (п. 6).

Согласноликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое лицо – прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в ЕГРЮЛ в порядке, установленном

Организация вправе признать задолженность безнадежной и включить ее сумму в состав расходов при расчете базы по налогу на прибыль после внесения в ЕГРЮЛ записи об исключении юридического лица – должника из реестра (Письмо Минфина России от 25.03.2016 № 03‑03‑06/1/16721).

Документальным подтверждением ликвидации организации-должника может служить выписка из ЕГРЮЛ, порядок получения которой установлен ст. 6 Федерального закона № 129‑ФЗ (Письмо Минфина России от 25.03.2016 № 03‑03‑06/1/16721).

При этом информация о ликвидации контрагента, размещенная на официальном сайте ФНС, не может использоваться в качестве единственного документального подтверждения расходов в виде суммы списанного безнадежного долга (Письмо Минфина России от 15.02.2007 № 03‑03‑06/1/98).

Ликвидация по решению налогового органа.Налоговые органы вправе исключить недействующее юридическое лицо из ЕГРЮЛ в так называемом упрощенном порядке.

Так, в соответствии со ст. 64.2 ГК РФ считается фактически прекратившим свою деятельность и подлежит исключению из ЕГРЮЛ юридическое лицо, которое в течение 12 месяцев, предшествующих его исключению из указанного реестра, не представляло документы отчетности, предусмотренные законодательством РФ о налогах и сборах, и не осуществляло операций хотя бы по одному банковскому счету. Такое юридическое лицо именуется недействующим. Исключение недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ влечет правовые последствия, предусмотренные ГК РФ и другими законами применительно к ликвидированным юрлицам.

Таким образом, организация может списать в налоговые расходы долги юридического лица, фактически прекратившего свою деятельность, в порядке, установленном ст. 266 НК РФ, с даты исключения этого лица из ЕГРЮЛ (письма Минфина России от 25.03.2016 № 03‑03‑06/1/16721, от 23.01.2015 № 03‑01‑10/1982).

Прекращение деятельности ИП. Выписка из ЕГРИП о прекращении деятельности ИП не является достаточным основанием для признания задолженности безнадежной для целей исчисления налога на прибыль (Письмо Минфина России от 16.09.2015 № 03‑03‑06/53157).

То есть, если должником организации является индивидуальный предприниматель, ей следует помнить, что в целях применения положений п. 2 ст. 266 НК РФ понятие «ликвидация ИП» не тождественно понятию «ликвидация организации». Иными словами, после внесения записи в ЕГРИП о прекращении деятельности гражданина в качестве ИП он теряет право заниматься предпринимательской деятельностью. Однако при этом он продолжает нести перед кредиторами имущественную ответственность как простой гражданин. Несмотря на то, что физическое лицо утратило статус ИП, его задолженность никуда не делась и оранизация-кредитор при расчете базы по налогу на прибыль не сможет учесть его задолженность в расходах по такому основанию, как ликвидация ИП.

Для целей налогообложения организации безопаснее учитывать дебиторскую задолженность ИП в составе безнадежных долгов по иным основаниям, например, по истечении срока исковой давности.

Списание «дебиторки» по контрагентам, объявленным банкротами. В соответствии со ст. 2 Закона о банкротстве[3] под конкурсным производством понимается процедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику, признанному банкротом, в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов.

Признание судом должника банкротом влечет его ликвидацию (п. 1 ст. 65 ГК РФ).

Основанием для внесения в ЕГРЮЛ записи о ликвидации должника является определение арбитражного суда о завершении конкурсного производства. С даты внесения записи о ликвидации должника в ЕГРЮЛ конкурсное производство считается завершенным (п. 3, 4 ст. 149 Закона о банкротстве).

Дебиторская задолженность организации, признанной банкротом, в отношении которой введена процедура конкурсного управления, не может быть квалифицирована в качестве безнадежной до завершения конкурсного производства при условии, что кредитор заявил свои требования в установленном порядке и включен в реестр кредиторов.

Таким образом, задолженность организации, в отношении которой осуществляется процедура банкротства, включенная в реестр требований кредиторов, не может быть признана для целей налогообложения прибыли безнадежной и не учитывается в расходах при формировании налоговой базы до завершения конкурсного производства (письма Минфина России от 11.12.2015 № 03‑03‑06/1/72494, от 04.03.2013 № 03‑03‑06/1/6313).

Возможны ситуации, когда по тому или иному контрагенту в реестр требований кредиторов включена только часть дебиторской задолженности. При этом в отношении этого контрагента проведена процедура банкротства и он исключен из ЕГРЮЛ. В этом случае организация вправе списать всю сумму задолженности. Такой вывод следует из сложившейся арбитражной практики.

Так, в Постановлении ФАС ВСО от 24.09.2008 по делу № А33-16514/07-Ф02-4677/08 отмечено: тот факт, что задолженность была включена в реестр требований кредиторов не в полном объеме, не влияет на возможность отнесения безнадежного долга к внереализационным расходам[4].

Если у должников-банкротов имелись солидарные должники. Согласно п. 1 ст. 322 ГК РФ солидарная обязанность (ответственность) или солидарное требование возникает, если солидарность обязанности или требования предусмотрена договором или установлена законом, в частности, при неделимости предмета обязательства.

Пунктом 2 ст. 323 ГК РФ установлено, что кредитор, не получивший полного удовлетворения от одного из солидарных должников, имеет право требовать недополученное от остальных солидарных должников. Солидарные должники остаются обязанными до тех пор, пока обязательство не исполнено полностью.

Если организация заключила с контрагентом договор, преду­сматривающий солидарные обязанности и солидарных должников, то в случае признания основного должника банкротом (вынесено определение арбитражного суда о завершении конкурсного производства, организация-должник исключена из ЕГРЮЛ) она не может признать задолженность по обязательству безнадежной и, следовательно, учесть ее в расходах для целей налогообложения (Письмо Минфина России от 12.04.2012 № 03‑03‑06/1/194).

Должник-гражданин признан банкротом

С 01.01.2018 впоявился новый абзац [5] , согласно которому безнадежными долгами (долгами, нереальными к взысканию) также являются долги гражданина, признанного банкротом, по которым он освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов (считаются погашенными) в соответствии с

Согласно п. 6 ст. 213.27 этого закона требования кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества гражданина, считаются погашенными, за исключением случаев, предусмотренных указанным законом.

После завершения расчетов с кредиторами гражданин, признанный банкротом, освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества гражданина (освобождение гражданина от обязательств) (ст. 213.28 Закона о банкротстве). По итогам рассмотрения отчета о результатах реализации имущества гражданина арбитражный суд выносит определение о завершении реализации его имущества.

То есть, если имеется задолженность перед организацией физического лица и это лицо признано банкротом и освобождено от обязательств (в том числе от обязательств перед ней), организация вправе учесть эту задолженность при расчете облагаемой базы.

Отметим, что до внесения указанной поправки Минфин настаивал на том, что отсутствуют основания для признания задолженности безнадежной (нереальной к взысканию) в целях налогообложения прибыли на основании судебного решения арбитражного суда о завершении реализации имущества гражданина, признанного банкротом. По его мнению, акты судов не рассматриваются в качестве актов государственных органов для целей применения ГК РФ (письма от 13.07.2017 № 03‑03‑06/2/44740, от 23.05.2017 № 03‑03‑06/2/31460).

Вместо заключения

Намереваясь учесть дебиторскую задолженность в составе внереализационных расходов по основаниям, перечисленным в, организация должна учесть следующее.

Для признания задолженности безнадежной достаточно наличия одного из перечисленных оснований (Письмо Минфина России от 16.11.2010 № 03‑03‑06/1/725). Других оснований для признания долга безнадежным ст. 266 НК РФ не предусматривает.

Приведем примеры, когда долг перед организацией не является безнадежным в соответствии с п. 2 ст. 266 НК РФ и не может быть учтен в уменьшение базы по налогу на прибыль:

– страна иностранного контрагента – должника ввела ограничения по выполнению обязательств в отношении российских организаций (Письмо Минфина России от 07.06.2017 № 03‑03‑06/1/35488);

– судом вынесено решение об отказе во взыскании задолженности (письма Минфина России от 22.07.2016 № 03‑03‑06/1/42962, от 18.09.2009 № 03‑03‑06/1/591 и от 02.02.2006 № 03‑03‑04/1/72);

– должник прекратил деятельность по причине слияния с другим юридическим лицом. Как разъяснил Минфин в Письме от 06.09.2016 № 03‑03‑06/1/52041, в случае слияния организации-должника с другим юридическим лицом на основании ст. 58 ГК РФ права и обязанности каждого из них переходят к вновь возникшему юридическому лицу. Следовательно, при слиянии организации-должника с другим юридическим лицом право требования погашения дебиторской задолженности у организации-кредитора переходит к вновь возникшему юридическому лицу – правопреемнику.

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Налогоплательщик по итогам инвентаризации должен определить суммы дебиторской задолженности, нереальной к взысканию, и произвести их списание, издав соответствующий приказ.

Момент списания во внереализационные расходы безнадежных долгов возникает в том налоговом периоде, когда наступили обстоятельства, с которыми налоговое законодательство связывает право на уменьшение налогооблагаемой прибыли на сумму этих долгов.