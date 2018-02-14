Налоговая амнистия – 2018: кому и что простят?

В канун нового – 2018 – года был принят Федеральный закон от 28.12.2017 № 436‑ФЗ[1] (далее – Федеральный закон № 436‑ФЗ). Отдельные положения этого документа вносят нормы, в соответствии с которыми будут списаны недоимки по налогам, страховым взносам, а также пеням и штрафам. О том, кому и какие конкретно задолженности будут прощены, читайте в предложенном материале.

Проект Федерального закона № 436‑ФЗ был внесен в Государственную Думу Правительством РФ 31 октября 2017 года. При принятии законопроекта во втором чтении было уточнено его наименование и существенно изменена концепция. Первоначально законопроектом вводились изменения в НК РФ, уточняющие правила налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний (КИК). Однако в дальнейшем он был дополнен целым рядом положений, корректирующих как нормы НК РФ (регулирующие не только налог на прибыль организаций, но и НДФЛ, земельный налог, НДПИ, налог на игорный бизнес), так и нормы федеральных законов, не являющихся актами законодательства о налогах и сборах, в частности, законов об обязательном пенсионном страховании, о таможенном регулировании. Отдельные новые нормы были включены во исполнение поручения Президента РФ В. В. Путина по итогам пресс-конференции 14 декабря 2017 года.

В рамках данного материала рассмотрены введенные Федеральным законом № 436‑ФЗ новшества, непосредственно касающиеся налоговой амнистии.

Федеральный закон № 436‑ФЗ вступил в силу с 29 декабря 2017 года (за исключением отдельных положений).

НДФЛ: о каких доходах можно забыть?

дополнена. Соответственно, перечень не подлежащих обложению НДФЛ (освобождаемых от налого­обложения) доходов увеличен.

Речь идет о доходах, полученных в определенный период – с 1 января 2015 года до 1 декабря 2017 года. Таким образом, в не облагаемые НДФЛ доходы попадают доходы, полученные почти за три последних года.

Но это не означает, что всем налогоплательщикам простят НДФЛ. Нет. Под амнистию попадают доходы, при получении которых не был удержан НДФЛ налоговым агентом. Но под освобождение не подпадают следующие доходы:

– в виде вознаграждений за выполнение трудовых или иных обязанностей, выполнение работ, оказание услуг;

– в виде дивидендов и процентов;

– в виде материальной выгоды, определяемой в соответствии со ст. 212 НК РФ;

– в натуральной форме, определяемые согласно ст. 211 НК РФ, в том числе подарки, полученные налогоплательщиками от организаций или индивидуальных предпринимателей;

– в виде выигрышей и призов, получаемых в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях.

Одновременно коррективы внесены в п. 6 и 7 ст. 228 НК РФ.

Из новой нормы следует, что если налогоплательщик получил в период с 1 января 2015 года по 1 декабря 2017 года доходы, за исключением приведенных выше, налоговый агент не удержал с него НДФЛ, а на основании п. 5 ст. 226 НК РФ передал сообщение о невозможности удержать НДФЛ в налоговый орган и сумма НДФЛ не была взыскана с этого налогоплательщика, то эта сумма НДФЛ и будет фактически списана.

Если НДФЛ был уплачен или взыскан с налогоплательщика до дня вступления в силу Федерального закона № 436‑ФЗ, то новые положения к таким доходам применяться не будут.

Поскольку в данном случае в п. 72 ст. 217 НК РФ речь идет не о сумме НДФЛ, а о доходе, будут списаны как сумма НДФЛ, так и пени, начисляемые на недоимку.

Таким образом, под амнистию попали так называемые условные доходы – например, списанные заемщику кредиты, коммунальные услуги.

Транспортный, земельный и другие налоги: за какой период спишут?

устанавливает, что признаются безнадежными к взысканию и подлежат списанию недоимка и задолженность по пеням, начисленным на указанную недоимку, числящиеся на дату принятия налоговым органом соответствующего решения, по следующим налогам

– транспортный налог;

– налог на имущество;

– земельный налог.

Но списывается только недоимка по указанным налогам, образовавшаяся у физических лиц по состоянию на 1 января 2015 года.

Кроме того, будут признаны безнадежными и списаны недоимки по налогам, задолженность по пеням, начисленным на указанную недоимку, и задолженность по штрафам, образовавшиеся также на 1 января 2015года и числящиеся на дату принятия соответствующего решения налоговым органом за индивидуальными предпринимателями, а также за лицами, утратившими этот статус до даты принятия такого решения. В данном случае речь идет о налогах, за исключением следующих:

– НДПИ;

– акцизы;

– налоги, подлежащие уплате в связи с перемещением товаров через границу РФ.

Решение о списании названных недоимки и задолженности по пеням и штрафам будет приниматься налоговым органом без участия налогоплательщика по месту жительства физического лица (месту нахождения принадлежащего физическому лицу недвижимого имущества, транспортных средств, месту учета индивидуального предпринимателя) на основании сведений о суммах недоимки и задолженности по пеням, штрафам.

Данное решение составляется в произвольной форме и должно содержать фамилию, имя, отчество, ИНН физического лица (индивидуального предпринимателя), сведения о сумме недоимки, задолженности по пеням и штрафам, подлежащей списанию.

Отметим, что законодатель не установил срок принятия указанных решений; остается надеяться, что налоговики не будут затягивать данный процесс.

Таким образом, все рассмотренные задолженности будут списаны с физических лиц и индивидуальных предпринимателей (как действующих, так и бывших) в автоматическом режиме, приходить в налоговый орган и писать какие‑либо заявления, а также представлять документы не нужно.

На первый взгляд, зачем нужно списывать недоимку по налогам, пеням и штрафам, образовавшуюся на 1 января 2015 года, если на 1 января 2018 года и так пройдет срок исковой давности – три года? Как обычно, не все в налоговом законодательстве однозначно.

Согласно позиции Минфина НК РФ не установлен общий срок давности выявления и взыскания недоимки, а также задолженности по соответствующим пеням и штрафам. Недоимка может быть выявлена налоговым органом, например, в ходе налоговых проверок, при осуществлении иных мероприятий налогового контроля, при проведении совместной сверки расчетов по налогам и сборам.

Статьями 88, 89, 100 и 101 НК РФ установлены сроки проведения налоговых проверок, периоды, которые могут быть охвачены налоговой проверкой, сроки оформления результатов налоговых проверок и вынесения решений по материалам налоговых проверок.

Согласно п. 3 ст. 2 ГК РФ к имущественным отношениям, основанным на административном или ином властном подчинении одной стороны другой, в том числе к налоговым отношениям, гражданское законодательство не применяется, если иное не предусмотрено законодательством.

Законодательством о налогах и сборах не предусмотрено распространение установленного ст. 196 ГК РФ общего срока исковой давности в три года в отношении выявления налоговым органом недоимки (письма Минфина России от 11.02.2010 № 03‑02‑07/1-57, от 17.03.2011 № 03‑02‑08/27).

Соответственно, если налогоплательщик при наличии задолженности с истекшим сроком исковой давности и уплаченными текущими налогами и страховыми взносами захочет получить справку об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов[2], то в справке будет сделана запись «имеет неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством о налогах и сборах». При этом в приложении к такой справке будут указаны коды инспекций ФНС, по данным которых заявитель имеет неисполненную обязанность (письма Минфина России от 17.06.2016 № 03‑02‑08/35413, от 07.06.2017 № 03‑02‑07/1/35450).

Но нельзя забывать и про Постановление Президиума ВАС РФ от 18.03.2008 № 13084/07: в силу п. 6 ст. 13 АПК РФ, универсальности воли законодателя, системного толкования и сравнительного анализа пп. 8 п. 1 ст. 23, пп. 1, 2п. 3 ст. 44, п. 8 ст. 78, абз. 1ст. 87, ст. 113 НК РФ окончательный срок для взыскания недоимки по налогам составляет три года с момента ее образования. В случае пропуска срока давности принудительного исполнения обязанности по уплате налога налоговый орган право на взыскание недоимок утрачивает. Что означает: если налоговый орган захочет взыскать задолженность с истекшим сроком давности, а налогоплательщик обратится в суд, то суд вынесет решение в пользу налогоплательщика. При этом, конечно, налогоплательщик вправе исполнить свою обязанность в добровольном порядке.

Из приведенных норм следует, что если налогоплательщик – в нашем случае физическое лицо или индивидуальный предприниматель – не уплатил в срок налоги, а налоговый орган пропустил срок, установленный НК РФ для взыскания задолженности в принудительном порядке, то обязанность налогоплательщика по уплате налогов не прекращается. НК РФ не установлен срок давности, по истечении которого территориальный орган ФНС должен списать указанные суммы с лицевого счета налогоплательщика.

На основании принятого Федерального закона № 436‑ФЗ указанные выше задолженности по налогам, которые фактически налоговые органы и не могут уже взыскать, и будут списаны физическим лицам и индивидуальным предпринимателям, в том числе бывшим.

Но надо понимать, что в случае, когда физические лица и индивидуальные предприниматели уплатили в добровольном порядке имевшиеся на 1 января 2015 года задолженности по указанным налогам или когда недоимка взыскана по исполнительному листу, возврату из бюджета они не подлежат. Что уплачено, то уплачено.

Тем же физическим лицам и индивидуальным предпринимателям, в отношении которых возбуждено исполнительное производство по недоимке на 1 января 2015 года, нужно получить в налоговом органе решение о списании указанных недоимки и задолженности по пеням и штрафам и представить его в службу судебных приставов для прекращения исполнительного производства. Ждать, что это все произойдет автоматически, не стоит. На основании данного решения приставы должны прекратить взыскания по исполнительному листу. Причем исполнительский сбор никто не спишет.

Страховые взносы: как будут списывать задолженность?

С 1 января 2017 года администрирование страховых взносов передано налоговикам, что делит страховые взносы и недоимку по ним на две части.

Уточнение действующего порядка взаимодействия ПФР и ФСС с налоговыми органами

По общему правилу, установленному ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 243‑ФЗ[3], в случае утраты налоговыми органами возможности взыскания переданных им органами ПФР и органами ФСС недоимки по страховым взносам и задолженности по соответствующим пеням и штрафам, образовавшихся на 1 января 2017 года, а также сумм страховых взносов, пеней и штрафов, доначисленных по результатам проверок, проведенных за расчетные (отчетные) периоды, истекшие до обозначенной даты, указанные недоимка и задолженность признаются безнадежными к взысканию и списываются налоговыми органами в случаях и порядке, установленных ст. 59 НК РФ, а также в случае исключения юридического лица, прекратившего свою деятельность, из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа.

С 29 января 2018 года этот порядок дополнен нормой, в соответствии с которой названные страховые взносы (недоимка, задолженность по пеням и штрафам) в связи с истечением установленного срока их взыскания в период с 1 января 2017 года до даты подписания акта приема-передачи признаются безнадежными к взысканию и списываются налоговым органом по месту нахождения организации (месту нахождения обособленных подразделений организации) или по месту жительства физического лица (месту учета индивидуального предпринимателя). Порядок списания будет утвержден ФНС.

Данная норма применяется к недоимке и задолженности, в отношении которых на 29 декабря 2017 года не принят акт суда, в соответствии с которым налоговый орган утрачивает возможность взыскания недоимки, задолженности по пеням и штрафам в связи с истечением установленного срока их взыскания, в том числе не вынесено определение об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи в суд заявления о взыскании недоимки, задолженности по пеням и штрафам.

Указанное правило не применяется к уплаченным (взысканным, списанным) недоимке и задолженности по пеням и штрафам до поименованной даты, а также не применяется к соответствующим недоимке и задолженности по пеням и штрафам, указанным в ст. 11 Федерального закона № 436‑ФЗ.

Согласно изменениям, внесенным в п. 1 ст. 19 Федерального закона от 03.07.2016 № 250‑ФЗ[4], органы контроля – ПФР и ФСС – должны передать налоговикам не только сведения суммах недоимки, пеней и штрафов по страховым взносам, образовавшихся на 1 января 2017 года, но и сведения о суммах задолженности, пеней и штрафов, в отношении которых утрачена возможность взыскания в связи с истечением до 1 января 2017 года сроков взыскания, установленных НК РФ.

Кроме этого, в случае утраты на 1 января 2017 года возможности взыскания недоимки по страховым взносам, задолженности по пеням и штрафам в связи с истечением установленного срока их взыскания и отсутствия соответствующего акта суда, в том числе определения об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи заявления в суд о взыскании недоимки и задолженности по пеням и штрафам, признание сумм недоимки безнадежными к взысканию и их списание осуществляются государственными внебюджетными фондами в порядке, утвержденном ПФР и ФСС.

В целом приведенные нормы уточняют порядок списания недоимки по страховым взносам (задолженности по пеням и штрафам), образовавшейся на 1 января 2017 года и признанной безнадежной к взысканию.

Страховые взносы индивидуальных предпринимателей

С 29 января 2018 года вступила в силу ст. 11 Федерального закона № 436‑ФЗ, согласно которой признаются безнадежными к взысканию и подлежат списанию недоимка по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды РФ за расчетные (отчетные) периоды, истекшие до 1 января 2017 года, в размере, определяемом в соответствии с п. 11 ст. 14 Федерального закона от 24.07.2009 № 212‑ФЗ[5], задолженность по соответствующим пеням и штрафам, числящиеся за индивидуальными предпринимателями (адвокатами, нотариусами, занимающимися частной практикой, и иными лицами, занимающимися в установленном законодательством РФ порядке частной практикой), а также за лицами, которые на дату списания соответствующих сумм утратили свой статус.

В данном случае речь идет о страховых взносах, уплачиваемых индивидуальными предпринимателями за себя в ПФР, но не обо всех, а только о тех, которые были начислены в максимальном размере (исходя из 8‑кратного МРОТ) при непредставлении налоговой отчетности.

Будут списаны долги по начисленным в максимальном размере страховым взносам в ПФР индивидуальным предпринимателям, которые не представляли никакой отчетности, если суммы страховых взносов не были уплачены либо взысканы ПФР или налоговыми органами. Как правило, это предприниматели, которые зарегистрировались, но фактически предпринимательскую деятельность не вели.

При этом данный порядок распространяется и на тех предпринимателей, которые прекратили свой статус.

Индивидуальные предприниматели, которые представили требуемую НК РФ налоговую отчетность и имеют задолженность по страховым взносам за себя, не освобождаются от обязанности уплатить страховые взносы в полном объеме.

Максимальный размер страховых взносов, уплачиваемых индивидуальным предпринимателем за себя (исходя из 8‑кратного МРОТ), составил:

– в 2014 году – 138 627,84 руб.;

– в 2015 году – 148 886,40 руб.;

– в 2016 году – 154 851,84 руб.

Решение о признании указанных недоимки и задолженности безнадежными к взысканию и об их списании будет приниматься налоговым органом по месту жительства физических лиц (месту учета индивидуальных предпринимателей) на основании сведений о суммах недоимки и задолженности, имеющихся у налогового органа, и сведений из органов ПФР, подтверждающих основания возникновения и наличие таких недоимки и задолженности.

Данное решение будет составляться в произвольной форме, оно должно будет одержать фамилию, имя, отчество, ИНН плательщика страховых взносов физического лица (индивидуального предпринимателя) и сведения о недоимке и задолженности по страховым взносам, подлежащих списанию.

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Какие же недоимки по налогам и страховым взносам будут амнистированы в 2018 году?

Планируется списать задолженность по следующим налогам и страховым взносам:

– суммы НДФЛ и пени с «условных доходов», полученных с 1 января 2015 года по 1 декабря 2017 года, с которых налог не был удержан;

– недоимка и задолженность по пеням физических лиц по транспортному и земельному налогам, а также по налогу на имущество, образовавшаяся по состоянию на 1 января 2015 года;

– недоимка по налогам и задолженность по пеням, образовавшиеся также на 1 января 2015 года и числящиеся на дату принятия соответствующего решения налоговым органом за индивидуальными предпринимателями, а также за лицами, утратившими этот статус до даты принятия такого решения. В данном случае речь идет о налогах, за исключением НДПИ, акцизов и налогов, подлежащих уплате в связи с перемещением товаров через границу РФ;

– долги по начисленным в максимальном размере (исходя из 8‑кратного МРОТ) страховым взносам в ПФР индивидуальным предпринимателям, которые не представляли налоговые декларации. При этом данный порядок распространяется и на тех предпринимателей, которые утратили свой статус.