Аноним

сами виноваты +Голосуйте за тех кто даст пенсию Почём ПФР продает пенсионные баллы и кому выгодно купить себе пенсию

Аноним

Аноним, Вы писали:Наталья Марина, Вы писали:Аноним, Вы писали:Наталья Марина, Вы писали:17 лет ра... ИФНС запрашивает в банке выписки по счету налогоплатальщика в рамках «камералки»

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Аноним, Вы писали:Минимальный взнос определяют МРОТ *2*12мес=59000руб. Хотят сказать, что обычный... Почём ПФР продает пенсионные баллы и кому выгодно купить себе пенсию

Аноним

Минимальный взнос определяют МРОТ *2*12мес=59000руб. Хотят сказать, что обычный человек, отработа... Почём ПФР продает пенсионные баллы и кому выгодно купить себе пенсию

Аноним

Непонятно! Знаю людей стаж 30 лет назначают пенсию 8-9 тысяч и стаж минимальный 9 лет тоже 8-9 ты... Социальная доплата к пенсии: кому, когда и сколько. Таблица с суммами по всем регионам

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Аноним, Вы писали:У меня не включили в стаж учебу в ВУЗе,т..4года8 месяцев, хотя до учебы я работ... Из-за чего ПФР может «выкинуть» стаж при оформлении пенсии

Аноним

Аноним, Вы писали:Сразу вспомнился старый анекдот:- Вы ищете нового главного бухгалтера?- Да, и с... Где и как найти главного бухгалтера

Аноним

Правильно писать "дискутируют" Банковские выписки: как их хранить

Аноним

Пенсионному фонду не хватает денег потому, что власть щедро одаривает из пенсионного кошелька сво... Пенсионному фонду не хватает денег из-за льготных взносов и досрочных пенсий

КлавдияПетровна НатальяС, Вы писали:4 или 3 прокола для налоговой? можно два обычным дыроколом Как сшивать бумажные документы для сдачи их в ИФНС

Аноним

В настоящее время нахожусь в войне с ПФР. Изучила кучу документов, законов, формул. И оказалось, ... Какие ошибки в расчете пенсионных баллов нашла Счетная палата

ToT он самый надежный, и позволяет в любое время без труда отыскать нужный документ. А как вы и... Банковские выписки: как их хранить

Аноним

Бред, скоро трусы маркировать заставят в комиссионках. Как ломбарду маркировать шубы, полученные от физлиц

Аноним

Возможно, это устаревший способ сохранности документации, но зато, он самый надежный, и позволяет... Банковские выписки: как их хранить

Аноним

+100 ABell, с отколовшихся республик не дождешься требуемых ПФР документов, в их числе за работу ... Почём ПФР продает пенсионные баллы и кому выгодно купить себе пенсию

Аноним

Одна для них Святость - НАЖИВА. А для тебя, троло-ло? Не гони пургу, см. законопроект и клю... Законопроект о соотношении зарплат руководителей и работников отклонили

Аноним

Аноним, Вы писали:Если, я пришел в ПФР в августе 2017 года за год до назначения пенсии, мне сказа... Когда пенсионеры могут лишиться пенсии при устройстве на работу

Над.К Тут Вы не правы. Они не работали на государство, а работали на себя (налоги не платили). Л... Почём ПФР продает пенсионные баллы и кому выгодно купить себе пенсию

Аноним

человечности и совести При демократии и капитализме слова - Честь, Совесть, Стыд, Человечн... Законопроект о соотношении зарплат руководителей и работников отклонили

Аноним

Это где социальная пенсия 9000? Социалка 4900 на сегодняшний день. Почём ПФР продает пенсионные баллы и кому выгодно купить себе пенсию

Аноним

О каком комментарии может быть речь? Жажда наживы застила разум. Безнаказанность порождает новые ... Законопроект о соотношении зарплат руководителей и работников отклонили

Аноним

Аноним, Вы писали:А как быть с близнецами? Совместный счет им открывать? Потом и один ИНН им прис... Биометрическую систему идентификации личности запустят уже в этом году

Аноним

Римский диктатор Сулла придумал проскрипции , списки "врагов народа" , так и у нас , сейчас... Как клиенты банков попадают в черные списки. Спойлер: выйти из списка нельзя

Аноним

Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Пенсионный фонд сделает все, что бы не платить нормальную пен... Почём ПФР продает пенсионные баллы и кому выгодно купить себе пенсию

Аноним

Так зачем за пенсией к государству пришли? Где работали - там и пенсия. Я не ходил за пенси... Почём ПФР продает пенсионные баллы и кому выгодно купить себе пенсию

Аноним

ABell Они не работали на государство Скажите, а какой закон обязывает людей работать н... Почём ПФР продает пенсионные баллы и кому выгодно купить себе пенсию

Аноним

Аноним, Вы писали:Однако ситуация поправима, потому что стаж и баллы можно докупить.Торгаши.... Почём ПФР продает пенсионные баллы и кому выгодно купить себе пенсию

Аноним

в комментариях сплошная агрессия и дебилизм Почём ПФР продает пенсионные баллы и кому выгодно купить себе пенсию

Аноним

Ох уж эти террористы. Везде террористы.Че то у РФ с головой. Везде ему террористы мерещатся.Во ка... Организаторы лотереи должны противодействовать терроризму