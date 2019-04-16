Детские пособия и другие соцвыплаты в 2018 году: справочник для бухгалтера

Изменился ли порядок индексации «детских» и других пособий, выплачиваемых работодателями, в 2018 году?
По сути порядок индексации «детских» и других пособий в 2018 году не изменился, но по форме он новый. Поясним.
В настоящее время действует ряд законов, устанавливающих различные выплаты гражданам. Этими документами предусмотрена индексация выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям граждан исходя из определенного федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период прогнозного уровня инфляции. Но были установлены различные сроки и порядок осуществления индексации. В 2016 и 2017 годах и этот механизм не работал: его действие было приостановлено, а пособия индексировались отдельными законами на соответствующий год.
С 2018 года действует единый механизм индексации: изменения внесены Федеральным законом от 19.12.2016 № 444‑ФЗ[1]. Теперь ежегодно все выплаты увеличиваются на коэффициент индексации, определяемый Правительством РФ в соответствии с фактическим индексом потребительских цен за предыдущий год, с 1 февраля текущего года.
В разрезе пособий, которые выплачиваются работодателями своим работникам, изменения затрагивают следующие выплаты:
– «детские» пособия (Федеральный закон № 81‑ФЗ[2]);
– пособия на погребение (Федеральный закон № 8‑ФЗ[3]);
– страховые выплаты в связи с несчастным случаем на производстве и профессиональным заболеванием (Федеральный закон № 125‑ФЗ[4]).
Размер «детских» пособий и пособий на погребение установлен в соответствующих законах и будет ежегодно индексироваться. Это понятно. Но страховые выплаты в связи с несчастным случаем на производстве и профессиональным заболеванием устанавливаются ФСС на каждый год. Как же их будут индексировать?
Действительно, до 2018 года размер единовременной страховой выплаты, а также максимальный размер ежемесячной выплаты в связи с несчастным случаем на производстве и профессиональным заболеванием устанавливался федеральным законом о бюджете ФСС на очередной финансовый год.
Федеральный закон № 444‑ФЗ внес изменения в Федеральный закон № 125‑ФЗ, согласно которым с 2018 года определены следующие размеры выплат:
– размер единовременной страховой выплаты устанавливается в соответствии со степенью утраты застрахованным профессиональной трудоспособности исходя из максимальной суммы, равной 94 018 руб.;
– максимальный размер ежемесячной страховой выплаты не может превышать 72 290,4 руб.
Вот эти размеры пособий и будут ежегодно индексироваться 1 февраля.
Кроме того, установлено, что начисленные до дня вступления в силу рассматриваемых изменений размеры ежемесячных страховых выплат, превышающие максимальный размер ежемесячной страховой выплаты, определенный в соответствии с п. 12 и 13 ст. 12 Федерального закона № 125‑ФЗ, не изменяются.
Если исходить из коэффициента 1,032, то какой максимальный размер страховых выплат, установленных Федеральным законом № 125‑ФЗ, будет с 1 февраля 2018 года?
Как уже сказано выше, с 1 января 2018 года определены следующие размеры выплат:
– размер единовременной страховой выплаты устанавливается в соответствии со степенью утраты застрахованным профессиональной трудоспособности исходя из максимальной суммы, равной 94 018 руб.;
– максимальный размер ежемесячной страховой выплаты не может превышать 72 290,4 руб.
Эти выплаты будут проиндексированы с 1 февраля 2018 года на коэффициент 1,032 и составят:
– максимальный размер единовременной страховой выплаты – 97 026,57 руб.;
– максимальный размер ежемесячной страховой выплаты – 74 603,69 руб.
Должен возрасти и размер пособия на погребение. Какая сумма будет выплачена в 2018 году работникам при наступлении соответствующих обстоятельств?
Порядок выплаты пособия на погребение установлен ст. 10 Федерального закона № 8‑ФЗ. Выплата социального пособия на погребение производится работодателем за счет средств ФСС в отношении:
– умерших работавших граждан (в том числе работавших пенсионеров);
– умерших несовершеннолетних членов семей работающих граждан.
Размер пособия является фиксированной величиной. В районах и местностях, где установлен районный коэффициент к заработной плате, этот предел определяется с применением районного коэффициента.
Размер пособия на погребение в 2018 году составит:
– с 01.01.2018 – 5 562,25 руб.;
– с 01.02.2018 – 5 740,24 руб.
Уточним, что пособие на погребение выплачивается в размере, установленном на день наступления страхового случая – смерти застрахованного лица либо несовершеннолетнего члена семьи, а не на день представления справки о смерти работодателю.
Как изменится размер «детских» пособий в 2018 году?
Если говорить коротко, то индексация «детских» пособий, безусловно, приведет к их росту в 2018 году. Но нужно учитывать, что размер отдельных видов «детских» пособий зависит как от МРОТ, так и от предельной величины базы для начисления страховых взносов в ФСС.
Напомним, что с 1 января 2018 года МРОТ установлен в сумме 9 489 руб. в месяц[5].
Предельная величина базы для начисления страховых взносов в ФСС с 1 января 2018 года составляет 815 000 руб.[6]
Отметим, что размеры государственных пособий гражданам, имеющим детей, в районах и местностях, где установлены районные коэффициенты к заработной плате, определяются с применением этих коэффициентов, которые учитываются при исчислении указанных пособий в случае, если они не учтены в составе заработной платы.
Виды пособий
Размер пособия с 01.01.2018 (руб.)
Размер пособия с 01.02.2018 (руб.)
Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности
613,14
632,76
Единовременное пособие при рождении ребенка
16 350,33
16 873,54
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет:
а) минимальный размер пособия работающим гражданам:
– на первого ребенка
3 795,6
3 795,6
– на второго и последующих детей
6 131,37
6 327,57
б) максимальный размер пособия работающим гражданам
24 536,55
24 536,55
Пособие по беременности и родам:
– минимальный размер пособия по беременности за 140 дней декрета
43 675,80
43 675,80
– минимальный средний дневной заработок
311,97
311,97
– максимальный размер пособия по беременности за 140 дней декрета
282 493,40
282 493,40
– максимальный средний дневной заработок
2 017,81
2 017,81
Напомним, что размер единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, является фиксированным и установлен законодательно. Поскольку право на данное пособие возникает вместе с правом на пособие по беременности и родам, то размер пособия женщинам, вставшим на учет в ранние сроки, определяется на дату назначения пособия по беременности и родам независимо от даты постановки на учет в медицинском учреждении.
При этом единовременное пособие при рождении ребенка исчисляется в размере, установленном на день рождения ребенка.
[1] «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения порядка индексации выплат, пособий и компенсаций, установленных законодательством Российской Федерации, и приостановлении действия части 2 статьи 6 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».
[2] Федеральный закон от 19.05.1995 № 81‑ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей».
[3] Федеральный закон от 12.01.1996 № 8‑ФЗ «О погребении и похоронном деле».
[4] Федеральный закон от 24.07.1998 № 125‑ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».
[5] Федеральный закон от 28.12.2017 № 421‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части повышения минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения».
[6] Постановление Правительства РФ от 15.11.2017 № 1378.