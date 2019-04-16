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Детские пособия и другие соцвыплаты в 2018 году: справочник для бухгалтера

Изменился ли порядок индексации «детских» и других пособий, выплачиваемых работодателями, в 2018 году?

По сути порядок индексации «детских» и других пособий в 2018 году не изменился, но по форме он новый. Поясним.

В настоящее время действует ряд законов, устанавливающих различные выплаты гражданам. Этими документами предусмотрена индексация выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям граждан исходя из определенного федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период прогнозного уровня инфляции. Но были установлены различные сроки и порядок осуществления индексации. В 2016 и 2017 годах и этот механизм не работал: его действие было приостановлено, а пособия индексировались отдельными законами на соответствующий год.

С 2018 года действует единый механизм индексации: изменения внесены Федеральным законом от 19.12.2016 № 444‑ФЗ[1]. Теперь ежегодно все выплаты увеличиваются на коэффициент индексации, определяемый Правительством РФ в соответствии с фактическим индексом потребительских цен за предыдущий год, с 1 февраля текущего года.

В разрезе пособий, которые выплачиваются работодателями своим работникам, изменения затрагивают следующие выплаты:

– «детские» пособия (Федеральный закон № 81‑ФЗ[2]);

– пособия на погребение (Федеральный закон № 8‑ФЗ[3]);

– страховые выплаты в связи с несчастным случаем на производстве и профессиональным заболеванием (Федеральный закон № 125‑ФЗ[4]).

Размер «детских» пособий и пособий на погребение установлен в соответствующих законах и будет ежегодно индексироваться. Это понятно. Но страховые выплаты в связи с несчастным случаем на производстве и профессиональным заболеванием устанавливаются ФСС на каждый год. Как же их будут индексировать?

Действительно, до 2018 года размер единовременной страховой выплаты, а также максимальный размер ежемесячной выплаты в связи с несчастным случаем на производстве и профессиональным заболеванием устанавливался федеральным законом о бюджете ФСС на очередной финансовый год.

Федеральный закон № 444‑ФЗ внес изменения в Федеральный закон № 125‑ФЗ, согласно которым с 2018 года определены следующие размеры выплат:

– размер единовременной страховой выплаты устанавливается в соответствии со степенью утраты застрахованным профессиональной трудоспособности исходя из максимальной суммы, равной 94 018 руб.;

– максимальный размер ежемесячной страховой выплаты не может превышать 72 290,4 руб.

Вот эти размеры пособий и будут ежегодно индексироваться 1 февраля.

Кроме того, установлено, что начисленные до дня вступления в силу рассматриваемых изменений размеры ежемесячных страховых выплат, превышающие максимальный размер ежемесячной страховой выплаты, определенный в соответствии с п. 12 и 13 ст. 12 Федерального закона № 125‑ФЗ, не изменяются.

Если исходить из коэффициента 1,032, то какой максимальный размер страховых выплат, установленных Федеральным законом № 125‑ФЗ, будет с 1 февраля 2018 года?

Как уже сказано выше, с 1 января 2018 года определены следующие размеры выплат:

– размер единовременной страховой выплаты устанавливается в соответствии со степенью утраты застрахованным профессиональной трудоспособности исходя из максимальной суммы, равной 94 018 руб.;

– максимальный размер ежемесячной страховой выплаты не может превышать 72 290,4 руб.

Эти выплаты будут проиндексированы с 1 февраля 2018 года на коэффициент 1,032 и составят:

– максимальный размер единовременной страховой выплаты – 97 026,57 руб.;

– максимальный размер ежемесячной страховой выплаты – 74 603,69 руб.

Должен возрасти и размер пособия на погребение. Какая сумма будет выплачена в 2018 году работникам при наступлении соответствующих обстоятельств?

Порядок выплаты пособия на погребение установлен ст. 10 Федерального закона № 8‑ФЗ. Выплата социального пособия на погребение производится работодателем за счет средств ФСС в отношении:

– умерших работавших граждан (в том числе работавших пенсионеров);

– умерших несовершеннолетних членов семей работающих граждан.

Размер пособия является фиксированной величиной. В районах и местностях, где установлен районный коэффициент к заработной плате, этот предел определяется с применением районного коэффициента.

Размер пособия на погребение в 2018 году составит:

– с 01.01.2018 – 5 562,25 руб.;

– с 01.02.2018 – 5 740,24 руб.

Уточним, что пособие на погребение выплачивается в размере, установленном на день наступления страхового случая – смерти застрахованного лица либо несовершеннолетнего члена семьи, а не на день представления справки о смерти работодателю.

Как изменится размер «детских» пособий в 2018 году?

Если говорить коротко, то индексация «детских» пособий, безусловно, приведет к их росту в 2018 году. Но нужно учитывать, что размер отдельных видов «детских» пособий зависит как от МРОТ, так и от предельной величины базы для начисления страховых взносов в ФСС.

Напомним, что с 1 января 2018 года МРОТ установлен в сумме 9 489 руб. в месяц[5].

Предельная величина базы для начисления страховых взносов в ФСС с 1 января 2018 года составляет 815 000 руб.[6]

Отметим, что размеры государственных пособий гражданам, имеющим детей, в районах и местностях, где установлены районные коэффициенты к заработной плате, определяются с применением этих коэффициентов, которые учитываются при исчислении указанных пособий в случае, если они не учтены в составе заработной платы.

Виды пособий

Размер пособия с 01.01.2018 (руб.)

Размер пособия с 01.02.2018 (руб.)

Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности

613,14

 

632,76

Единовременное пособие при рождении ребенка

16 350,33

16 873,54

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет:

 

 

а) минимальный размер пособия работающим гражданам:

 

 

– на первого ребенка

3 795,6

3 795,6

– на второго и последующих детей

6 131,37

6 327,57

б) максимальный размер пособия работающим гражданам

24 536,55

24 536,55

Пособие по беременности и родам:

 

 

минимальный размер пособия по беременности за 140 дней декрета

43 675,80

43 675,80

минимальный средний дневной заработок

311,97

311,97

максимальный размер пособия по беременности за 140 дней декрета

282 493,40

282 493,40

максимальный средний дневной заработок

2 017,81

2 017,81

Напомним, что размер единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, является фиксированным и установлен законодательно. Поскольку право на данное пособие возникает вместе с правом на пособие по беременности и родам, то размер пособия женщинам, вставшим на учет в ранние сроки, определяется на дату назначения пособия по беременности и родам независимо от даты постановки на учет в медицинском учреждении.

При этом единовременное пособие при рождении ребенка исчисляется в размере, установленном на день рождения ребенка.

[1] «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения порядка индексации выплат, пособий и компенсаций, установленных законодательством Российской Федерации, и приостановлении действия части 2 статьи 6 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

[2] Федеральный закон от 19.05.1995 № 81‑ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей».

[3] Федеральный закон от 12.01.1996 № 8‑ФЗ «О погребении и похоронном деле».

[4] Федеральный закон от 24.07.1998 № 125‑ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».

[5] Федеральный закон от 28.12.2017 № 421‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части повышения минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения».

[6] Постановление Правительства РФ от 15.11.2017 № 1378.

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Е. Зобова

эксперт журнала «Казенные учреждения: бухгалтерский учет и налогообложение»

Источник: Аюдар Инфо

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