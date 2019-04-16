Детские пособия и другие соцвыплаты в 2018 году: справочник для бухгалтера

Изменился ли порядок индексации «детских» и других пособий, выплачиваемых работодателями, в 2018 году?

По сути порядок индексации «детских» и других пособий в 2018 году не изменился, но по форме он новый. Поясним.

В настоящее время действует ряд законов, устанавливающих различные выплаты гражданам. Этими документами предусмотрена индексация выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям граждан исходя из определенного федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период прогнозного уровня инфляции. Но были установлены различные сроки и порядок осуществления индексации. В 2016 и 2017 годах и этот механизм не работал: его действие было приостановлено, а пособия индексировались отдельными законами на соответствующий год.

С 2018 года действует единый механизм индексации: изменения внесены Федеральным законом от 19.12.2016 № 444‑ФЗ[1]. Теперь ежегодно все выплаты увеличиваются на коэффициент индексации, определяемый Правительством РФ в соответствии с фактическим индексом потребительских цен за предыдущий год, с 1 февраля текущего года.

В разрезе пособий, которые выплачиваются работодателями своим работникам, изменения затрагивают следующие выплаты:

– «детские» пособия (Федеральный закон № 81‑ФЗ[2]);

– пособия на погребение (Федеральный закон № 8‑ФЗ[3]);

– страховые выплаты в связи с несчастным случаем на производстве и профессиональным заболеванием (Федеральный закон № 125‑ФЗ[4]).

Размер «детских» пособий и пособий на погребение установлен в соответствующих законах и будет ежегодно индексироваться. Это понятно. Но страховые выплаты в связи с несчастным случаем на производстве и профессиональным заболеванием устанавливаются ФСС на каждый год. Как же их будут индексировать?

Действительно, до 2018 года размер единовременной страховой выплаты, а также максимальный размер ежемесячной выплаты в связи с несчастным случаем на производстве и профессиональным заболеванием устанавливался федеральным законом о бюджете ФСС на очередной финансовый год.

Федеральный закон № 444‑ФЗ внес изменения в Федеральный закон № 125‑ФЗ, согласно которым с 2018 года определены следующие размеры выплат:

– размер единовременной страховой выплаты устанавливается в соответствии со степенью утраты застрахованным профессиональной трудоспособности исходя из максимальной суммы, равной 94 018 руб.;

– максимальный размер ежемесячной страховой выплаты не может превышать 72 290,4 руб.

Вот эти размеры пособий и будут ежегодно индексироваться 1 февраля.

Кроме того, установлено, что начисленные до дня вступления в силу рассматриваемых изменений размеры ежемесячных страховых выплат, превышающие максимальный размер ежемесячной страховой выплаты, определенный в соответствии с п. 12 и 13 ст. 12 Федерального закона № 125‑ФЗ, не изменяются.

Если исходить из коэффициента 1,032, то какой максимальный размер страховых выплат, установленных Федеральным законом № 125‑ФЗ, будет с 1 февраля 2018 года?

Как уже сказано выше, с 1 января 2018 года определены следующие размеры выплат:

– размер единовременной страховой выплаты устанавливается в соответствии со степенью утраты застрахованным профессиональной трудоспособности исходя из максимальной суммы, равной 94 018 руб.;

– максимальный размер ежемесячной страховой выплаты не может превышать 72 290,4 руб.

Эти выплаты будут проиндексированы с 1 февраля 2018 года на коэффициент 1,032 и составят:

– максимальный размер единовременной страховой выплаты – 97 026,57 руб.;

– максимальный размер ежемесячной страховой выплаты – 74 603,69 руб.

Должен возрасти и размер пособия на погребение. Какая сумма будет выплачена в 2018 году работникам при наступлении соответствующих обстоятельств?

Порядок выплаты пособия на погребение установлен ст. 10 Федерального закона № 8‑ФЗ. Выплата социального пособия на погребение производится работодателем за счет средств ФСС в отношении:

– умерших работавших граждан (в том числе работавших пенсионеров);

– умерших несовершеннолетних членов семей работающих граждан.

Размер пособия является фиксированной величиной. В районах и местностях, где установлен районный коэффициент к заработной плате, этот предел определяется с применением районного коэффициента.

Размер пособия на погребение в 2018 году составит:

– с 01.01.2018 – 5 562,25 руб.;

– с 01.02.2018 – 5 740,24 руб.

Уточним, что пособие на погребение выплачивается в размере, установленном на день наступления страхового случая – смерти застрахованного лица либо несовершеннолетнего члена семьи, а не на день представления справки о смерти работодателю.

Как изменится размер «детских» пособий в 2018 году?

Если говорить коротко, то индексация «детских» пособий, безусловно, приведет к их росту в 2018 году. Но нужно учитывать, что размер отдельных видов «детских» пособий зависит как от МРОТ, так и от предельной величины базы для начисления страховых взносов в ФСС.

Напомним, что с 1 января 2018 года МРОТ установлен в сумме 9 489 руб. в месяц[5].

Предельная величина базы для начисления страховых взносов в ФСС с 1 января 2018 года составляет 815 000 руб.[6]

Отметим, что размеры государственных пособий гражданам, имеющим детей, в районах и местностях, где установлены районные коэффициенты к заработной плате, определяются с применением этих коэффициентов, которые учитываются при исчислении указанных пособий в случае, если они не учтены в составе заработной платы.

Виды пособий Размер пособия с 01.01.2018 (руб.) Размер пособия с 01.02.2018 (руб.) Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности 613,14 632,76 Единовременное пособие при рождении ребенка 16 350,33 16 873,54 Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет: а) минимальный размер пособия работающим гражданам: – на первого ребенка 3 795,6 3 795,6 – на второго и последующих детей 6 131,37 6 327,57 б) максимальный размер пособия работающим гражданам 24 536,55 24 536,55 Пособие по беременности и родам: – минимальный размер пособия по беременности за 140 дней декрета 43 675,80 43 675,80 – минимальный средний дневной заработок 311,97 311,97 – максимальный размер пособия по беременности за 140 дней декрета 282 493,40 282 493,40 – максимальный средний дневной заработок 2 017,81 2 017,81

Напомним, что размер единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, является фиксированным и установлен законодательно. Поскольку право на данное пособие возникает вместе с правом на пособие по беременности и родам, то размер пособия женщинам, вставшим на учет в ранние сроки, определяется на дату назначения пособия по беременности и родам независимо от даты постановки на учет в медицинском учреждении.

При этом единовременное пособие при рождении ребенка исчисляется в размере, установленном на день рождения ребенка.