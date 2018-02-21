Как заставить банк снизить процент по кредиту

Аноним, Вы писали:Персонифицированный электронный учёт в ПФР начали применять (если мне не изменя...
Поставщик тоже ведь до этого у кого-то купил товар. А ему на каком основании что-то снимут,...
Аноним, Вы писали:yante, Вы писали:Лис_Упоротый, Вы писали:ПФР прислал мне обычное письмо "Сверка...
Да уж - АСВ постаралось Пусть теперь банки будут без наших денег
yante, Вы писали:Лис_Упоротый, Вы писали:ПФР прислал мне обычное письмо "Сверка СЗВ-Стаж с СЗВ-М ...
Большое спасибо, очень доступно и исчерпывающе.
Не обязательно, он мог быть и производителем. Это частный случай, а речь шла о том что это вообще...
SND14, Вы писали:katrin0610, Вы писали:Что за первобытный подход!? Не легче ли все электронно сда...
Пока для нас лучший банк - это трехлитровая банка. Всегда рядом и доказывать не надо откуда ты де...
Не 30 а 60 У Сбера 30. И по социальным было 30 для пенсионеров
Абсолютно. А Эйнштейн по этому поводу предупреждал. А какой документооборот вдруг по Н...
Непонятно, что поставщик имеет от того, что бычится и не передаёт требуемый документ покупателю?&...
Аноним, Вы писали:ananasik-s, Вы писали:а если при сменном графике (и часовой тарифной ставке) в ...
Лис_Упоротый, Вы писали:ПФР прислал мне обычное письмо "Сверка СЗВ-Стаж с СЗВ-М 2017" через ТКС.&...
ПФР прислал мне обычное письмо "Сверка СЗВ-Стаж с СЗВ-М 2017" через ТКС. В самом письме :"Пр...
katrin0610, Вы писали:Что за первобытный подход!? Не легче ли все электронно сдавать по ТКС. ...
А что нам делать-то нужно? Сиди, сшивай-расшивай, опять сшивай! Так у нас вся бухгалтерия н...
sv777, Вы писали:Я справки о зарплате не сдавала, сказали, что того заработка, что есть в лицевом...
у покупателя понятно, а второй, у которого не зачтет, это кто? Поставщик тоже ведь до этого у ког...
Серьезно? Абсолютно.А что тогда стороны по нему между собой осуществляют первичный документ...
Аноним, Вы писали:"Без бумажки ты букашка, а с бумажкой человек".Храните выписки в бумажном вариа...
Непонятно, что поставщик имеет от того, что бычится и не передаёт требуемый документ покупателю?
sv777, Вы писали:Я справки о зарплате не сдавала, сказали, что того заработка, что есть в лицевом...
Вообще-то НК не регулирует отношения между контрагентами. Для этого существует Гражданский кодекс...
Да осталось то чуток потерпеть до февраля 2020, а там война рассудит кто есть кто.все дерьмо вылезет
Аноним, Вы писали:Я- Пенсионерка, и ИП. Стаж работы около 45лет. Хочу поделиться фактами о пенсии...
В СШИВе ДокуМентов Всё должно быть красиВо.И содержаниЕ и Форма. И толщина нитей. И красивый...
Лис_Упоротый, Вы писали:yanteА не хотите убрать ее из Сзв-Стаж? Она, конечно, потеряет два года с...
Давайте митинги собирать.
Еще можно пойти в магазин с пятитысячной купюрой, получить сдачу мелкими купюрами. Отличный...
Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:А где взять не работающему и не получающему пенсию Иванову 59...
Что за первобытный подход!? Не легче ли все электронно сдавать по ТКС.
Так это текст будущего приказа! А то я уже тома с количеством больше 150 листов сформировала. Хот...
У меня вообще крошечная организация, и то "новый интерфейс" выбешивает! Кому в башку вдуло так ис...
Я справки о зарплате не сдавала, сказали, что того заработка, что есть в лицевом счёте, хватит дл...