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Как заставить банк снизить процент по кредиту

Рефинансирование в «своем» банке всегда выгоднее, чем переход к его конкуренту. Как заставить банк снизить процент по своему кредиту?

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© ИА Клерк.Ру., аналитический отдел

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