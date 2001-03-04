Первичные документы: все, что нужно знать бухгалтеру

Перед сдачей годовой декларации по прибыли бухгалтеры внимательно проверяют первичные документы. «Первичка» должна быть в идеальном состоянии. Иначе последуют неминуемые последствия: налоговики снимут расходы, откажут в вычете. Кроме того, если возникнет спор с контрагентом, то сделку без документов подтвердить не получится.

О чем нужно помнить при работе с первичными документами, читайте в нашей статье.

Без первичных документов факт поставки доказать нельзя

Компания обратилась в суд с иском о взыскании с ответчика около 14 млн рублей. В обоснование своих требований ООО представило подписанные им в одностороннем порядке счета-фактуры на оплату продукции, деньги за которую так и не поступили.

Судьи пришли к выводу о недоказанности истцом факта поставки продукции, в связи с чем отказали в удовлетворении иска.

Дело в том, что согласно Закону о бухучете каждый факт хозяйственной жизни должен быть оформлен первичными документами. Именно данные документы, в частности, товарные накладные, подтверждают передачу товарно-материальных ценностей.

Однако истец не представил указанные документы. Счета-фактуры и книги продаж являются односторонними документами.

При этом ни одного двустороннего документа либо документа, исходящего от ответчика и подтверждающего факт заключения и исполнения сделки, истцом также не представлено.

Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 05.06.2017 № Ф07-4084/2017.

Примечание редакции:

не подтвердит факт сделки и акт сверки расчетов. Данный документ сам по себе без «первички», на основании которой он составлен, не является бесспорным доказательством, подтверждающим размер задолженности одной стороны перед другой (постановления Арбитражного суда Московского округа от 14.04.2016 № Ф05-4222/2016, Арбитражного суда Северо-Западного округа от 17.11.2016 № Ф07-8809/2016).

Суд разъяснил, в каком случае факт оказания услуг можно подтвердить без «первички»

Компания обратилась в арбитражный суд с иском о взыскании задолженности в размере 500 тыс. рублей, а также процентов за пользование чужими деньгами.

Судами было установлено, что организация заключила договор на консультационные услуги, которым предусмотрено, что исполнитель обязуется представить заказчику результаты оказанных услуг в бумажном и в электронном виде.

Стоимость услуг составляет 1 млн 500 тыс. рублей. Заказчик внес аванс в размере 500 тыс. рублей. Однако позже сообщил контрагенту об одностороннем расторжении договора и запросил у него копии документов, подтверждающие оказание услуг.

По мнению исполнителя, полный комплекс услуг был оказан. Правда, заказчик с этим не согласен, так как контрагент не представил подтверждающих документов. В связи с этим компания полагает, что предоплату нужно вернуть.

Суды первой и апелляционной инстанций установили факт оказания услуг. Выяснилось, что по первому этапу подготовлено и передано заказчику экспертное заключение, по второму – даны рекомендации об устранении неработающих гиперссылок на сайте, разработан порядок организации внутреннего контроля и т.д.. Оказание консультационных услуг и сопровождение процесса устранения имеющихся нарушений законодательства осуществлялось путем онлайн-консультирования исполнителя сотрудниками.

При этом само по себе отсутствие между сторонами подписанного акта выполненных работ не является основанием для вывода, что работы по договору не выполнялись. В противном случае нарушаются принципы возмездного характера оказываемых услуг и соразмерности компенсации оказанным услугам.

При возмездном оказании услуг заказчика интересует именно деятельность исполнителя, не приводящая непосредственно к созданию вещественного результата. Указанная позиция отражена в Постановлении Президиума ВАС РФ от 27.04.2010 № 18140/09.

Неподписание актов оказанных услуг при доказанности самого факта их оказания не может являться основанием для освобождения заказчика от их оплаты.

Суд кассационной инстанции согласился с выводами нижестоящих судов.

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 27.12.2017 № Ф05-19640/2017.

Несущественные ошибки в «первичке» отказом в вычете НДС не грозят

Компания заключила договор купли-продажи, в рамках которого продавец поставил покупателю запасные части и специальное оборудование к транспортным средствам. Договор, счета-фактуры, товарные и товарно-транспортные накладные подтверждают факт поставки.

Однако по итогам выездной проверки налоговики отказали компании в вычете НДС, доначислили налог, пени и штрафы. Основание: наличие ошибок в товарно-транспортных накладных (неуказание договора, количества грузовых мест, массы груза прописью, отсутствие ссылок на номера и даты транспортных накладных, на паспорта и сертификаты). Инспекторы посчитали, что данный факт подтверждает нереальность хозяйственных отношений между продавцом и покупателем.

Несмотря на это, судьи признали, что представленные первичные документы подтверждают доставку и получение компанией товаров. Выявленные ИФНС недостатки в товарно-транспортных накладных не являются существенными в силу ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», не свидетельствуют о нереальности поставок товара и не могут служить основанием для вывода о непоставке товара.

Кроме того, компания представила товарные накладные по форме ТОРГ-12, в которых указаны:

наименование документа, дата его составления;

наименование организации, от имени которой составлен документ;

товар, его количественные и стоимостные характеристики;

общая стоимость товара.

Подлинность печатей, которыми заверены данные документы, налоговым органом не оспаривалась.

Водители, которые были указаны в ТТН, на допросе подтвердили, что действительно перевозили товар. Тот факт, что они не были официально оформлены у перевозчика и тот не подавал на них сведения и не платил налоги и взносы, к вычету НДС проверяемым налогоплательщиком отношения не имеет.

Таким образом, суд пришел к выводу о соблюдении компанией установленных НК РФ условий, необходимых для предъявления сумм НДС к вычету. Решение инспекции признано недействительным.

Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 20.12.2017 № Ф07-13132/2017.

Примечание редакции:

отметим, что налоговая служба подтверждает – несущественные ошибки в «первичке» поводом для снятия налоговых расходов не являются (письмо от 12.02.2015 № ГД-4-3/2104@). В данном письме подчеркнуто, что не являются основанием для отказа в принятии расходов ошибки в первичных документах, не препятствующие фискалам при проведении проверки идентифицировать:

1) продавца;

2) покупателя;

3) наименование товаров, работ, услуг, имущественных прав;

4) их стоимость;

5) другие обстоятельства документируемого факта хозяйственной жизни, обуславливающие применение соответствующего порядка налогообложения.

Несущественные ошибки в первичных документах можно не исправлять.

«Первичка» с фальшивой подписью не может подтвердить сделку

ИФНС убрала из расходов общества неподтвержденные затраты на покупку запчастей и товаров, доначислив налог на прибыль в размере 1,7 млн рублей.

Суд, изучив материалы дела, встал на сторону инспекции. Фемида посчитала, что доводы налоговиков об отсутствии реальных операций компании с контрагентами подтверждаются представленными доказательствами:

в счетах-фактурах, накладных от спорных фирм-поставщиков эксперты установили, что подписи их руководителей сфальсифицированы;

контрагенты не располагали имуществом, транспортом и не осуществляли операции, подтверждающие ведение хозяйственной деятельности;

деньги перечислялись транзитом на счета других компаний и физлиц;

по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, фирмы не находились.

Вывод: компания не была осмотрительна в выборе деловых партнеров, следовательно, расходы произведены вне связи с реальной деятельностью.

Определение Верховного Суда РФ от 01.08.2016 № 302-КГ16-8902.

Первичные документы нужно подписывать исключительно собственноручной подписью

Контрагент компании предлагает применять факсимильные подписи при документальном оформлении сделки. Допускается ли заверять таким способом первичные документы? Возможны ли в этом случае негативные налоговые последствия при признании организацией расходов по налогу на прибыль?

Ответ Минфина РФ однозначен: подписывать документы факсимиле неправомерно.

Дело в том, что Законом о бухучете предусмотрен перечень обязательных реквизитов первичного документа. Одним из них является подпись лица (лиц) с указанием фамилии и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для его идентификации.

При исчислении налога на прибыль не учитываются расходы, которые документально не подтверждены.

Письмо Минфина РФ от 08.12.2017 № 03-03-06/1/81951.

Примечание редакции:

у судей по данному вопросу нет единого мнения. Есть решения как в пользу позиции чиновников (Постановление ФАС Северо-Западного округа от 11.04.2012 № А56-69600/2010), так и против нее (Постановление ФАС Центрального округа от 12.08.2011 № А48-3632/2010). Учитывая противоречивую судебную практику, компаниям безопаснее не использовать на первичных документах факсимильную подпись.

«Первичку» с ошибкой заменить нельзя

Компания самостоятельно разработала способы исправления первичных документов по аналогии с правилами, установленными для счетов-фактур. При обнаружении ошибки в «первичке» оформляется новый документ с такими же реквизитами.

Однако ФНС РФ считает, что такое исправление документов недопустимо, так как Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» этого не предусматривает. Составление корректировочного документа возможно исключительно для счета-фактуры, который служит основанием для принятия НДС к вычету.

Письмо ФНС РФ от 12.01.2018 № СД-4-3/264.

Примечание редакции:

в рассматриваемом письме налоговая служба повторила позицию, высказанную Минфином РФ в прошлом году (письмо Минфина РФ от 23.10.2017 № 03-03-10/69280).

Судьи не согласны со столь жесткой позицией Минфина РФ. По мнению арбитров, первичный документ с недочетами можно заменить на новый с теми же реквизитами, так как подобного запрета законодательство не содержит (Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 24.05.2017 № Ф06-20469/2017).

Тем, кто не готов спорить с проверяющими, советуем исправлять «первичку» по правилам Закона о бухучете, которые прописаны в ст. 7. Итак, документ должен содержать дату исправления, а также подписи лиц, составивших документ, в котором произведено исправление, с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц.

Перевод на русский язык первичных документов не всегда уместен

Первичные документы должны быть составлены на русском языке. Если документ содержит записи на иностранном языке, то необходим построчный перевод.

Однако фирменное наименование товара можно не переводить, поскольку в этом случае могут быть нарушены права лицензионного правообладателя. Правда, нужно соблюсти условие, при котором из совокупных документов (счетов-фактур, накладных, актов приема-передачи товара, приходных ордеров) можно установить факт несения расходов. Свое мнение Минфин РФ основывает на решении суда (Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.08.2006 № 17АП-7/06АК).

Письмо Минфина РФ от 18.05.2017 № 03-01-15/30422.

Расходы можно подтвердить электронными документами

Федеральный закон № 402-ФЗ разрешает оформлять первичный документ на бумажном носителе и (или) в электронном виде. В последнем случае документ нужно завизировать электронной подписью (ЭП).

Использование ЭП регулирует Федеральный закон № 63-ФЗ. В нем говорится, что цифровой документ, который подписан квалифицированной подписью, может приравниваться к документу, составленному на бумаге, если бумажная форма по закону не требуется. Если же документ подписали простой или неквалифицированной ЭП, то он применяется только в оговоренных законами случаях или при договоренности между взаимодействующими сторонами.

Электронным документом, подписанным квалифицированной ЭЦП, можно подтверждать траты налогоплательщика. Правда, эта норма действует в том случае, если закон не требует обязательного составления документа на бумаге.

Письмо Минфина РФ от 20.12.2017 № 03-03-06/1/85248.

Примечание редакции:

ранее Минфин РФ считал возможным подписать электронные документы простой электронной подписью (письмо от 17.07.2017 № 03-03-06/1/45323) либо усиленной неквалифицированной ЭП (письмо от 12.09.2017 № 03-03-06/1/58456).

Отметим, что если электронные документы составлены не в установленном формате, то в случае истребования в рамках налоговых проверок их нужно представить в ИФНС в бумажном виде с отметкой о подписании документа электронной подписью (письмо ФНС РФ от 11.12.2017 № ЕД-4-15/25048).

Для списания расходов на автоперевозку без транспортной накладной не обойтись

В целях налогообложения прибыли расходы на перевозку груза автомобильным транспортом должны подтверждаться транспортной накладной, составленной по форме, приведенной в Приложении № 4 к Правилам перевозок грузов (утв. Постановлением Правительства РФ от 15.04.2011 № 272).

Необходимость наличия именно этого бланка (никакого иного первичного документа в свободной форме, как то разрешает Закон о бухучете) вытекает из положений п. 2 ст. 785 ГК РФ. В норме сказано: заключение договора перевозки груза подтверждает составление и выдача отправителю транспортной накладной (коносамента или иного документа на груз, предусмотренного транспортным уставом или ГК РФ).

Письмо Минфина РФ от 21.12.2017 № 03-03-06/1/85703.

Примечание редакции:

при доставке товара собственным транспортом покупателя транспортная (товарно-транспортная) накладная не оформляется. Для учета расходов на приобретение и доставку товара в этом случае будет достаточно товарной накладной (ТОРГ-12), выставленной продавцом, а также путевого листа (письмо Минфина РФ от 16.06.2011 № 03-03-06/1/354).

Ежемесячно оформлять акт по арендным услугам не обязательно

Арендная плата включается в прочие расходы в целях исчисления прибыли. Важно, чтобы арендуемое имущество применялось в коммерческой деятельности компании. Подтвердить данные траты можно следующими документами:

договором аренды;

платежными документами;

актом приемки-передачи снимаемого объекта.

А вот ежемесячно оформлять акт по оказанным арендным услугам не обязательно.

Письмо Минфина РФ от 15.11.2017 № 03-03-06/1/75483.

Примечание редакции:

чиновники и ранее разрешали не оформлять указанные акты (письмо Минфина РФ от 13.10.2011 № 03-03-06/4/118). Однако следует помнить, что если составление данного документа прописано в договоре, то без него подтвердить расходы не получится (письмо Минфина РФ от 24.03.2014 № 03-03-06/1/12764).

Документы по ОС нужно хранить 4 года с момента, когда оно полностью самортизировано

Общий срок хранения «первички» составляет 4 года. Правда, есть нюансы.

Так, если база по прибыльному налогу уменьшается, документы следует хранить в течение всего процесса уменьшения базы.

Что касается сохранности документов, обосновывающих амортизационные отчисления, здесь также есть особый порядок. А именно: отсчет срока стартует исключительно с окончания начисления амортизации.

Ведомство напомнило и о необходимом сроке хранения бухгалтерских документов ‒ не меньше 5 лет с момента их последнего использования.

Письмо Минфина РФ от 19.01.2018 № 03-03-06/1/2598.

Примечание редакции: что касается общего порядка хранения «первички», то, по мнению Минфина РФ, течение четырехлетнего срока начинается после отчетного (налогового) периода, в котором документ использовался в последний раз для составления налоговой отчетности, начисления и уплаты налога, подтверждения полученных доходов и произведенных расходов (письмо Минфина РФ от 19.07.2017 № 03-07-11/45829).

«Первичка» по сформировавшемуся убытку хранится, пока идет его списание

При этом неважно, что размер образовавшегося убытка уже подтверждался налоговиками ранее.

Такой вывод напрашивается из решения суда по результатам спора, возникшего между инспекцией и обществом.

У него по итогам 2008–2010 годов образовался убыток в размере 26,8 млн рублей. В 2012 году в рамках выездной проверки налоговики проверили «прибыльные» декларации за эти периоды и не обнаружили ошибок при формировании налогового результата.

В 2014 году компания включила в базу по прибыли всю сумму указанного убытка. Инспекторы снова пришли с проверкой и запросили первичные документы по убыточным суммам.

Не получив их, налоговики убрали из «прибыльной» базы спорные суммы, доначислили налог в размере 5,4 млн рублей, пени, штраф.

Общество посчитало, что его права нарушены: ведь один и тот же убыток попал под двойную проверку. Компания попыталась обжаловать решение ИФНС сначала в досудебном порядке, но безуспешно.

Жалобы в суды также не помогли.

Три судебные инстанции признали правомерность истребования налоговиками «первички», подтверждающей размер понесенного убытка в периоде его возникновения.

Пунктом 4 ст. 283 НК РФ установлена обязанность хранить «убыточные» документы весь срок, в который уменьшается база на ранее полученный убыток. При этом НК РФ не предусматривает прекращения обязанности по их хранению после проведения налоговой проверки. Такой же вывод содержится в письме Минфина РФ от 23.04.2009 № 03-03-06/1-276.

Судами установлено, что проведенная в отношении общества выездная проверка за период с 01.01.2012 по 31.12.2014 не является повторной, так как ранее эти периоды не проверялись (п. 10 ст. 89 НК РФ).

Кроме того, уменьшение налоговой базы на убыток произошло в проверяемый период. Тот факт, что во время предыдущей проверки нарушений не выявлено, не говорит о незаконности решения ИФНС.

Акты проверки за предыдущие налоговые периоды, в рамках которых не были установлены нарушения, не исключают привлечения компании к налоговой ответственности.

Общество не доказало, что именно затребованные документы легли в основу решения по прошлым проверкам.

Определение Верховного Суда РФ от 19.01.2018 № 304-КГ17-21192.

Примечание редакции:

недавно ВС РФ также отметил, что аналитические и синтетические данные бухгалтерского учета, расшифровки и пояснения по формированию результатов деятельности предприятия сами по себе, в отсутствие «первички», убытки не подтверждают (Определение ВС РФ от 22.01.2018 № 307-КГ17-20945).

С позицией суда соглашаются и чиновники (письма Минфина РФ от 25.08.2017 № 03-03-06/2/54617, от 25.05.2012 № 03-03-06/1/278, от 23.04.2009 № 03-03-06/1/276).