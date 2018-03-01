Как и за что возвращают налог в Австрии

Анатолий Паринов в своем блоге «Дневник эмигранта» рассказывает о системе получения налоговых вычетов в Австрии.

«Федеральное Министерство Финансов» — это те, кто считают деньги.

Ранее жители Австрии подавали заявление на возврат налога в бумажной форме, но несколько лет назад стало возможно оформить «возврат налога» через государственный сайт.

Сайт сделан очень удобно и логично. Уже через полчаса работы начинаешь в нем ориентироваться. Регистрация личной учетной записи происходит в два этапа: заполнение формы на сайте и получение доступа в отделении почты. Пароль к сайту приходит в виде письма, которое можно получить только по паспорту. Как работает почта в Австрии я уже рассказывал, так что регистрация на сайте не проблема.

«Личный кабинет налогоплательщика» — все только на немецком.

Что мне нравится в Австрии, все работает отчасти на доверии. Когда вы получили доступ к вашей персональной учетной записи, вы можете ввести свои данные для возврата налога. То есть нужно заполнить максимальное количество «поводов» для возврата денег из уплаченной суммы налогов за предыдущие годы. После рассмотрения вашего заявления, министерство может запросить у вас документы, подтверждающие ваши «просьбы».

А как у нас можно упростить себе возврат налога? Узнайте в блоге НДФЛки.

Сначала вы заполняете раздел с персональными данными — имя, адрес и т.д. Также вы сообщаете свой доход, точные данные подгружаются автоматически из информации, которую предоставляет ваш работодатель. Это информация по вашей заработной плате за год. В комментариях вы можете сообщить о своих дополнительных заработках. То есть вы декларируете эту информацию без лишних нотариально заверенных ксерокопий, справок и подобных рудиментов.

Поводов для возврата налога может быть очень много. Все основные правила по уплате налогов и его возврату указаны в специальной брошюре на немецком языке по ссылке. Это 164-страничный документ, с которым сначала сложно разобраться. Не буду описывать каждый из разделов, а сосредоточусь на интересных.

«Книга о налогах» — 164 страницы удовольствия.

Вы можете подать на возврат налога из затрат на дорогу к месту работы. На сайте реализован специальный инструмент расчета, который высчитывает насколько сложным является ваш путь на работу.

Если вы тратите много времени, и маршрут на работу сложный, то часть затрат вам компенсирует государство. Также из необычных причин возврата могут быть затраты на обучение, например, языковые курсы. Вы можете указать затраты на эти курсы, стоимость которых в Европе может доходить до 2 тысяч евро, и это будет считаться поводом для возврата налога. В Австрии обучение и саморазвитие — это обычный повод подачи заявки, но тонкостей с этим так много, что не каждый австрийский бухгалтер может точно ответить вам какое обучение применимо к возврату налога, а какое нет.

«Страница — калькулятор затрат на дорогу к рабочему месту»

Если у вас есть недвижимость за рубежом, за которую вы платите коммунальные платежи, вам также стоит подать эти затраты. Поводом для возврата может быть количество детей, низкий ежемесячный доход и даже затраты на перелет домой.

Вот небольшой список «поводов» возврата налога, которые можно указать в заявке:

Спец. одежда для работы,

Рабочие инструменты,

Образование и переподготовка,

Компьютер,

Затраты на второе жилье,

Затраты на поездку домой,

Профессиональная литература,

Велосипед для работы,

Расходы на рабочие поездки,

Профсоюзные взносы,

Интернет для работы,

Автомобиль для работы,

Дорожные расходы,

Учебные туры,

Телефон, мобильный телефон.

При этом вы декларируете эту информацию без каких-либо доказательств. После указания всех ваших «просьб вернуть деньги» от австрийского государства, с помощью сайта вы проверяете правильность заполнения и высылаете документ в налоговую. Сам сайт помогает оформить заявку правильно, в нем есть несколько инструментов проверки данных.

Через пару недель вам приходит ответ из налоговой службы Австрии, где сообщается, какие документы вам необходимо предоставить в качестве подтверждения. После того, как вы вышлете недостающие документы, вам через месяц (максимум два) приходят деньги на банковскую карту. А зайдя в личный кабинет налогоплательщика можно посмотреть расчетный лист с расшифровкой позиций возврата налога. Ни очередей, ни бумажной волокиты, ни подозрений.

Так работает в 2018 году налоговая служба Австрии со своими гражданами. И эта статья не сравнение качества работы органов государственной власти, это описание уже организованного процесса в стране, которая доверяет своим гражданам.