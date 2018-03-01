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Как блокчейн изменит бухгалтерию

Алексея Иванова, автора этой статьи, на «Клерке» воспринимают неоднозначно. Его материалы много читают и комментируют, но не всегда лояльно. Кто-то считает, что он оторван от практической бухгалтерии, кто-то — что не любит бухгалтеров, а кто-то с его выводами согласен. А мы, редакция «Клерка», всегда рады представить все точки зрения про профессию. На этот раз — статья о том, как модное слово «блокчейн» может ее изменить.

Если бы проводился конкурс на самое популярное слово года, то в 2017 г. блокчейн наверняка занял бы призовое место. О блокчейне чаще всего говорят представители финтеха — отрасли высокотехнологичных предприятий, конкурирующих с поставщиками традиционных услуг финансового сектора экономики. При этом на бытовом уровне блокчейн тесно связывается с криптовалютами, в первую очередь, наиболее известной из них — биткоином. Действительно, блокчейн является технологической основой криптовалют, но сфера его применения гораздо шире. И одним из наиболее подходящих для внедрения блокчейна бизнес-процессов является бухгалтерский учет.

В российской научной литературе, СМИ и блогосфере блокчейн редко связывают с бухгалтерским учетом, поэтому такая мысль может звучать неожиданно и странно.

Однако, если отбросить вопросы кибербезопасности и разобраться в сущности блокчейна, то станет понятным, что он основан на давно известной бухгалтерской технологии. Транзакция записывается дважды: в одинаковой сумме у каждой из сторон сделки. Ничего не напоминает? Краеугольный камень классического бухгалтерского учета — двойная запись.

Факт хозяйственной жизни отражается в одинаковой оценке по дебету одного и кредиту другого счета. Это одна из первых истин, которую изучают будущие бухгалтеры уже более 500 лет.

Блокчейн обладает важным для бухгалтерской работы свойством. Информации, созданной в блокчейне, можно доверять, даже если доверие к контрагенту отсутствует. Транзакция осуществляется только если она одобрена обеими сторонами. Впоследствии эта информация защищена от изменений. Не буду пересказывать то, как работает технология и за счет чего такое свойство достигается — можно почитать, например, эту статью.

Международные бухгалтерские корпорации, в частности компании «Большой четверки» уже всерьез исследуют возможности применения блокчейна при ведении учета и аудита. Их можно понять — аудиторской деятельности в скором времени многие предрекают серьезный кризис. Кому нужен посредник, который выражает мнение о достоверности учета, когда учет априори достоверен?

Тем не менее, большинство экспертов сходятся на том, что вряд ли профессии грозит вымирание — скорее, акцент в работе аудиторов сместится с подтверждения событий к подтверждению их классификаций в бухгалтерском учете. Работа же самих бухгалтеров уйдет в плоскость формирования учетной политики, верной классификации и интерпретации событий, а также применения профессиональных суждений.

Вряд ли глубокие рассуждения на эту тему стоит читать кому-то, кроме профессионалов в области учета.

Зато представителям бизнеса могут быть интересны возможные направления применения блокчейна в бухгалтерском учете, которые позволят снизить расходы на его ведение и увеличить ценность бухгалтерской информации. Я попробовал набросать наиболее очевидные.

1. Расчеты с внешними контрагентами. При внедрении блокчейна устраняется необходимость сверки расчетов. Формирование и списание дебиторских и кредиторских задолженностей сторон сделки будет происходить одновременно в одинаковой оценке в момент транзакции. Подтверждать факт транзакции и ее оценку не придется. Бухгалтеру останется только правильно классифицировать приобретенный/переданный актив и соответствующий доход/расход.

2. Движение активов внутри предприятия. Если представить любой факт хозяйственной жизни внутри предприятия как транзакцию, то в режиме реального времени можно получать информацию о движениях любых активов. Работа бухгалтера здесь будет сводиться к правильной классификации поступивших ценностей и формировании стоимости объекта учета. Можно организовать локальный блокчейн внутри одного предприятия или группы компаний: отпуск любых активов из мест хранения акцептуется получателем, после чего актив автоматически списывается на соответствующие счета.

3. Оперативный учет в режиме реального времени. Благодаря блокчейну, пропадет нужда ждать обработку первичного документа бухгалтером. Первичка, в принципе, станет не нужна ни в бумажном, ни в электронном виде. Вместо нее — фиксация транзакции в блокчейне.

Думаю, что это лишь вершина айсберга — тематика блокчейна только начинает изучаться бухгалтерским сообществом. Но уже есть однозначное понимание неотвратимости его прихода и необходимости перестраивать привычный подход к ведению бухгалтерии.

Нынешнее положение дел с блокчейном и бухгалтерским учетом напоминает ситуацию с самоуправляемыми автомобилями. Технология сильно обогнала инфраструктуру, особенно юридическую.

Чтобы в полной мере пользоваться возможностями блокчейна, нужно менять законодательство. Пока факты хозяйственной жизни фиксируются первичными учетными документами, которые должны быть оформлены в бумажном виде или подписаны ЭЦП, рассуждения о применении блокчейна в бухгалтерской работе будут носить отвлеченный характер. Но вот для управленческого учета преимущества блокчейна нужно начинать реализовать уже сейчас. Компания, которая первая предложит интегрировать блокчейн в свой продукт для управленческого учета, может найти свой голубой океан.

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Алексей Иванов
Алексей Иванов

к.э.н., советник генерального директора аудиторской фирмы «Авуар», проект «Гениальный штаб» - аутсорсинг офисных функций

Источник: vc.ru

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Мнения
 
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7 мнений
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Аноним
, Пенза
Однако, если отбросить вопросы кибербезопасности 

Перевожу: - "Если не принимать во внимание, что плавать  придётся в бассейне кишащими голодными крокодилами......

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Аноним
, Санкт-Петербург
"3. Оперативный учет в режиме реального времени. Благодаря блокчейну, пропадет нужда ждать обработку первичного документа бухгалтером. Первичка, в принципе, станет не нужна ни в бумажном, ни в электронном виде. Вместо нее — фиксация транзакции в блокчейне."  
Как бы хотелось этого поскорей, а то в этих бумагах просто уже все утонули, какая-бы компания ни была. Сначала пытаешься выцарапать документ, потом окажется,что реквизиты или подписи не понятные и пр. Просто ужас -собирать документы.
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Аноним
Алексей Иванов сакрализирует слово "блокчейн", похоже, не шибко понимая его суть. А суть блокчейна исчерпывается двумя принципиальными частями: 1) электронная подпись стойкими криптоалгоритмами последующих транзакций на основе предыдущих и 2) распределенная реплицированная база данных для хранения транзакций. Потеря одной из частей приводит к потере доверия ко всей системе в целом. Еще раз - цепочкой подписанные тразнакции и распределенная БД, никакой другой магии в блокчейне нет и не предвидится. Поэтому  относительно, как минимум,  второго и третьего примеров возникает один вопрос: с какого боку тут блокчейн и почему вы считаете, что если вы не в состоянии реализовать это на существующей ERP/CRM/бухучетной/любой другой базе, у вас это заработает на блокчейне? Карго-культ такой культ карго.

По поводу первого: в блокчейн-базе требуется консенсус, как минимум, 50% + 1 для признания транзакции трастовой, таким образом, консенсус между двумя контрагентами недостижим, необходимо привлечение третьих (а практически, четвертых, пятых и стопицотых) сторон (гугл с византийскими генералами в помощь). Как там с коммерческой тайной, несмотря на якобы криптографию во все поля? 
А как будет с арбитражем в случае чего? Привлекать государство? Тогда опять возникает вопрос: с какого боку тут блокчейн, который, наоборот, о полной децентрализации? Обычной регистрации сделок в каком-нибудь Росэлектронреестре с использованием электронных подписей более, чем достаточно.
В общем, аналитика из серии "я знаю кунг-фу, тхэквондо и еще дофига страшных слов". Блокчейн, конечно, будет работать, но такая попытка натянуть его на существующие процессы  - это сова на вентилятор, как если бы средневековый человек пытался объяснить, как в будущем будет использоваться вайфай.
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Аноним
Объясните "чайнику", что такое этот блок чейн? О котором там много говорят, особенно греф.

 Это способ организации децентрализованной доверенной базы данных - и больше ничего.

Блокче́йн (англ.blockchain или block chain[1]) — выстроенная по определённым правилам непрерывная последовательная цепочка блоков (связный список), содержащих информацию. Чаще всего копии цепочек блоков хранятся на множестве разных компьютеров независимо друг от друга.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%87%D0%B5%D0%B9%D0%BD

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Аноним
Это на подобие торрента? 

 В части, касающейся децентрализации - да. Но торрент, в общем случае - не доверенная база данных, поэтому в ней легко можно вместо любимого порнофильма скачать вирус. В блокчейн-базе это возможно, только если квалифицированное большинство сознательно совершит такую подмену. Такая грубо-приближенная аналогия.

Где мне применить этот пресловутый блок цепочек?

Вообще, имхо, золотое правило технологического хайпа: если ты не знаешь/не понимаешь/не видишь, где и как применить эту очередную новую модняво-кучерявую технологию, которая перевернет мир по самые гланды, просто забудь о ней - ты ничего не потеряешь. Большинство из тех, кто орут на ней на каждом шагу, скорее всего, понимают в ней еще меньше тебя.

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