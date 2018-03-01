Как блокчейн изменит бухгалтерию

Алексея Иванова, автора этой статьи, на «Клерке» воспринимают неоднозначно. Его материалы много читают и комментируют, но не всегда лояльно. Кто-то считает, что он оторван от практической бухгалтерии, кто-то — что не любит бухгалтеров, а кто-то с его выводами согласен. А мы, редакция «Клерка», всегда рады представить все точки зрения про профессию. На этот раз — статья о том, как модное слово «блокчейн» может ее изменить.

Если бы проводился конкурс на самое популярное слово года, то в 2017 г. блокчейн наверняка занял бы призовое место. О блокчейне чаще всего говорят представители финтеха — отрасли высокотехнологичных предприятий, конкурирующих с поставщиками традиционных услуг финансового сектора экономики. При этом на бытовом уровне блокчейн тесно связывается с криптовалютами, в первую очередь, наиболее известной из них — биткоином. Действительно, блокчейн является технологической основой криптовалют, но сфера его применения гораздо шире. И одним из наиболее подходящих для внедрения блокчейна бизнес-процессов является бухгалтерский учет.

В российской научной литературе, СМИ и блогосфере блокчейн редко связывают с бухгалтерским учетом, поэтому такая мысль может звучать неожиданно и странно.

Однако, если отбросить вопросы кибербезопасности и разобраться в сущности блокчейна, то станет понятным, что он основан на давно известной бухгалтерской технологии. Транзакция записывается дважды: в одинаковой сумме у каждой из сторон сделки. Ничего не напоминает? Краеугольный камень классического бухгалтерского учета — двойная запись.

Факт хозяйственной жизни отражается в одинаковой оценке по дебету одного и кредиту другого счета. Это одна из первых истин, которую изучают будущие бухгалтеры уже более 500 лет.

Блокчейн обладает важным для бухгалтерской работы свойством. Информации, созданной в блокчейне, можно доверять, даже если доверие к контрагенту отсутствует. Транзакция осуществляется только если она одобрена обеими сторонами. Впоследствии эта информация защищена от изменений. Не буду пересказывать то, как работает технология и за счет чего такое свойство достигается — можно почитать, например, эту статью.

Международные бухгалтерские корпорации, в частности компании «Большой четверки» уже всерьез исследуют возможности применения блокчейна при ведении учета и аудита. Их можно понять — аудиторской деятельности в скором времени многие предрекают серьезный кризис. Кому нужен посредник, который выражает мнение о достоверности учета, когда учет априори достоверен?

Тем не менее, большинство экспертов сходятся на том, что вряд ли профессии грозит вымирание — скорее, акцент в работе аудиторов сместится с подтверждения событий к подтверждению их классификаций в бухгалтерском учете. Работа же самих бухгалтеров уйдет в плоскость формирования учетной политики, верной классификации и интерпретации событий, а также применения профессиональных суждений.

Вряд ли глубокие рассуждения на эту тему стоит читать кому-то, кроме профессионалов в области учета.

Зато представителям бизнеса могут быть интересны возможные направления применения блокчейна в бухгалтерском учете, которые позволят снизить расходы на его ведение и увеличить ценность бухгалтерской информации. Я попробовал набросать наиболее очевидные.

1. Расчеты с внешними контрагентами. При внедрении блокчейна устраняется необходимость сверки расчетов. Формирование и списание дебиторских и кредиторских задолженностей сторон сделки будет происходить одновременно в одинаковой оценке в момент транзакции. Подтверждать факт транзакции и ее оценку не придется. Бухгалтеру останется только правильно классифицировать приобретенный/переданный актив и соответствующий доход/расход.

2. Движение активов внутри предприятия. Если представить любой факт хозяйственной жизни внутри предприятия как транзакцию, то в режиме реального времени можно получать информацию о движениях любых активов. Работа бухгалтера здесь будет сводиться к правильной классификации поступивших ценностей и формировании стоимости объекта учета. Можно организовать локальный блокчейн внутри одного предприятия или группы компаний: отпуск любых активов из мест хранения акцептуется получателем, после чего актив автоматически списывается на соответствующие счета.

3. Оперативный учет в режиме реального времени. Благодаря блокчейну, пропадет нужда ждать обработку первичного документа бухгалтером. Первичка, в принципе, станет не нужна ни в бумажном, ни в электронном виде. Вместо нее — фиксация транзакции в блокчейне.

Думаю, что это лишь вершина айсберга — тематика блокчейна только начинает изучаться бухгалтерским сообществом. Но уже есть однозначное понимание неотвратимости его прихода и необходимости перестраивать привычный подход к ведению бухгалтерии.

Нынешнее положение дел с блокчейном и бухгалтерским учетом напоминает ситуацию с самоуправляемыми автомобилями. Технология сильно обогнала инфраструктуру, особенно юридическую.

Чтобы в полной мере пользоваться возможностями блокчейна, нужно менять законодательство. Пока факты хозяйственной жизни фиксируются первичными учетными документами, которые должны быть оформлены в бумажном виде или подписаны ЭЦП, рассуждения о применении блокчейна в бухгалтерской работе будут носить отвлеченный характер. Но вот для управленческого учета преимущества блокчейна нужно начинать реализовать уже сейчас. Компания, которая первая предложит интегрировать блокчейн в свой продукт для управленческого учета, может найти свой голубой океан.