Как быстро проверить контрагентов

ФНС не советует компаниям сотрудничать с партнерами, у которых есть отметка о недостоверных сведениях в ЕГРЮЛ. Такая отметка предупреждает, что работать с контрагентом рискованно (информация на сайте ФНС от 01.09.17).

Налоговики рекомендуют проверять партнеров каждый квартал. Но недостаточно пробить контрагента только на сайте nalog.ru. Надо изучить еще много официальных ресурсов: реестры недобросовестных поставщиков, Генпрокуратуры, службы приставов и т. д. Хотя можно поступить проще — воспользоваться сервисом «Проверка контрагентов» на rnk.1cont.ru . Он объединил в себе все известные легальные источники о контрагентах.



Узнайте о контрагенте

Чтобы получить досье на контрагента, внесите в строку поиска ИНН, ОГРН или название компании, которую хотите проверить. Нажмите на кнопку «Проверить». Сервис найдет компанию — кликните на нее. На экране увидите сведения о компании и рекомендации от сервиса.

Когда потенциальный партнер надежный, сервис сообщит, что с ним можно работать. Это значит, что у компании хорошая деловая репутация, нет финансовых рисков и затяжных судебных споров, она не в стадии ликвидации. Но перед заключением договора все-таки проверьте, достаточно ли у организации ресурсов для выполнения договора.

Когда у потенциального партнера проблемы, сервис предупредит надписью «Не рекомендуем работать». Рядом указана причина. Например, есть недостоверные записи в ЕГРЮЛ или компания на стадии банкротства. Причину, почему сервис решил дать негативный отзыв, вы увидите рядом.

Сервис может посоветовать дополнительно проверить партнера. Например, если компания недавно открылась и у нее еще недостаточно опыта, партнер судится или есть налоговая недоимка.

Проверить контрагента



Получите полную информацию о партнере

Уровень надежности компании сервис определяет по ряду критериев. Сервис оценивает признаки фирмы-однодневки, платежеспособность и наличие ресурсов, риски неисполнения обязательств, деловую репутацию и опыт. Если нажать на «Посмотреть детали», можно узнать о них подробнее.

Но более полную информацию вы увидите в отчете по контрагенту (вкладка «Скачать отчет» → «По контрагенту»). В него мы включили итоговые сведения из бухотчетности и ЕГРЮЛ, данные об арбитражных делах партнера и исполнительного производства. Из отчета вы узнаете, какие ведомства проверяли контрагента и нашли ли они нарушения, и т. д.

Распечатайте отчет и сохраните его как досье на партнера. Он подтвердит инспекторам, что перед заключением сделки вы проявили должную осмотрительность (см. образец).



Образец. Отчет по контрагенту (фрагмент)

По каждому пункту отчета вы можете получить более детальную информацию: скачать выписку из ЕГРЮЛ, получить баланс или узнать подробности арбитражного дела, проведенных проверок и выявленных нарушений.



Отслеживайте изменения по всем постоянным партнерам

На главной странице сервиса есть две вкладки: «Отслеживание» и «Недавно вы смотрели». Они помогут сэкономить время. Так вы быстро можете найти компании, которые недавно проверяли, и посмотреть актуальную информацию.

Инспекторы рекомендуют проверять компании каждый квартал перед отчетностью и перед крупными сделками и платежами. Но сервис позволяет не тратить на это кучу времени.

После того как вы проверили организацию, нажмите на кнопку «Отслеживать изменения». Все важные изменения, которые произошли с партнером, вы будете видеть на главной странице сервиса во вкладке «Отслеживание».

Но воспользоваться функцией отслеживания могут только постоянные пользователи сервиса.



Как воспользоваться сервисом

«Проверка контрагентов» — платный сервис. Тарифы вы можете посмотреть на сайте в разделе «Цены». Но можете бесплатно воспользоваться им прямо сейчас и оценить все преимущества программы.

Получите пробный доступ и успейте проверить своих партнеров. Он действует всего сутки. Используйте это время с максимальной пользой. Вы можете:

— составить досье на каждого контрагента;

— проверить, не связаны ли ваши партнеры с однодневками и сомнительными компаниями;

— узнать, есть ли у партнеров недостоверные сведения в ЕГРЮЛ;

— посмотреть последние изменения в ЕГРЮЛ;

— проверить директора на массовость.

Заходите на сайт rnk.1cont.ru и проверяйте ваших контрагентов на благонадежность.

Проверить контрагента

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