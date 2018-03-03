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Как быстро проверить контрагентов

ФНС не советует компаниям сотрудничать с партнерами, у которых есть отметка о недостоверных сведениях в ЕГРЮЛ. Такая отметка предупреждает, что работать с контрагентом рискованно (информация на сайте ФНС от 01.09.17).

Налоговики рекомендуют проверять партнеров каждый квартал. Но недостаточно пробить контрагента только на сайте nalog.ru. Надо изучить еще много официальных ресурсов: реестры недобросовестных поставщиков, Генпрокуратуры, службы приставов и т. д. Хотя можно поступить проще — воспользоваться сервисом «Проверка контрагентов» на rnk.1cont.ru. Он объединил в себе все известные легальные источники о контрагентах.


Узнайте о контрагенте

Чтобы получить досье на контрагента, внесите в строку поиска ИНН, ОГРН или название компании, которую хотите проверить. Нажмите на кнопку «Проверить». Сервис найдет компанию — кликните на нее. На экране увидите сведения о компании и рекомендации от сервиса.

Актион Рисунок 1

Когда потенциальный партнер надежный, сервис сообщит, что с ним можно работать. Это значит, что у компании хорошая деловая репутация, нет финансовых рисков и затяжных судебных споров, она не в стадии ликвидации. Но перед заключением договора все-таки проверьте, достаточно ли у организации ресурсов для выполнения договора.

Актион Рисунок 2

Когда у потенциального партнера проблемы, сервис предупредит надписью «Не рекомендуем работать». Рядом указана причина. Например, есть недостоверные записи в ЕГРЮЛ или компания на стадии банкротства. Причину, почему сервис решил дать негативный отзыв, вы увидите рядом.

Актион Рисунок 3

Сервис может посоветовать дополнительно проверить партнера. Например, если компания недавно открылась и у нее еще недостаточно опыта, партнер судится или есть налоговая недоимка.

Актион Рисунок 4


Получите полную информацию о партнере

Уровень надежности компании сервис определяет по ряду критериев. Сервис оценивает признаки фирмы-однодневки, платежеспособность и наличие ресурсов, риски неисполнения обязательств, деловую репутацию и опыт. Если нажать на «Посмотреть детали», можно узнать о них подробнее.

Актион Рисунок 5

Но более полную информацию вы увидите в отчете по контрагенту (вкладка «Скачать отчет» → «По контрагенту»). В него мы включили итоговые сведения из бухотчетности и ЕГРЮЛ, данные об арбитражных делах партнера и исполнительного производства. Из отчета вы узнаете, какие ведомства проверяли контрагента и нашли ли  они нарушения, и т. д.

Актион Рисунок 6

Распечатайте отчет и сохраните его как досье на партнера. Он подтвердит инспекторам, что перед заключением сделки вы проявили должную осмотрительность (см. образец).


Образец. Отчет по контрагенту (фрагмент)

Актион Рисунок 7

По каждому пункту отчета вы можете получить более детальную информацию: скачать выписку из ЕГРЮЛ, получить баланс или узнать подробности арбитражного дела, проведенных проверок и выявленных нарушений.


Отслеживайте изменения по всем постоянным партнерам

На главной странице сервиса есть две вкладки: «Отслеживание» и «Недавно вы смотрели». Они помогут сэкономить время. Так вы быстро можете найти компании, которые недавно проверяли, и посмотреть актуальную информацию.

Инспекторы рекомендуют проверять компании каждый квартал перед отчетностью и перед крупными сделками и платежами. Но сервис позволяет не тратить на это кучу времени.

После того как вы проверили организацию, нажмите на кнопку «Отслеживать изменения». Все важные изменения, которые произошли с партнером, вы будете видеть на главной странице сервиса во вкладке «Отслеживание».

Но воспользоваться функцией отслеживания могут только постоянные пользователи сервиса.

Актион Рисунок 8



Как воспользоваться сервисом

«Проверка контрагентов» — платный сервис. Тарифы вы можете посмотреть на сайте в разделе «Цены». Но можете бесплатно воспользоваться им прямо сейчас и оценить все преимущества программы.

Получите пробный доступ и успейте проверить своих партнеров. Он действует всего сутки. Используйте это время с максимальной пользой. Вы можете:

— составить досье на каждого контрагента;
— проверить, не связаны ли ваши партнеры с однодневками и сомнительными компаниями;
— узнать, есть ли у партнеров недостоверные сведения в ЕГРЮЛ;
— посмотреть последние изменения в ЕГРЮЛ;
— проверить директора на массовость.

Заходите на сайт rnk.1cont.ru и проверяйте ваших контрагентов на благонадежность.

На все вопросы мы вам с удовольствием ответим по телефону 8-800-333-24-45.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Партнерский материал. Что это такое?
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