Альтернативные способы ликвидации компании: бросить нельзя, оставить

Все эти годы я слышалв от клиентов о разных «альтернативных» способах ликвидации и уже устала отвечать на вопросы о том, можно ли бросить ненужную компанию, рассчитывая на то, что налоговая сама ее закроет на основании ст. 21.1. ФЗ от 08.08.2001 N 129.

Условная дисквалификация может быть применена к недобросовестному руководителю, даже если запись о ликвидации компании внесена до вступления в силу всем нам известных изменений в ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Изменения в этот закон устанавливают временный 3-х летний запрет на создание новых юрлиц и на участие в управлении существующими юрлицами для граждан, ранее проявивших недобросовестность.

То есть это те директора, в компаниях которых на момент исключения организации из ЕГРЮЛ как недействующей имелась на лицевых счетах налоговая недоимка. Либо эта задолженность была признана налоговыми органами безнадежной в связи с наличием признаков недействующего юрлица.

Возьмем к примеру такой случай. Гражданин, который в соответствии с данными ЕГРЮЛ является счастливым обладателем долей разных размеров в 482 компаниях и руководителем 543 организаций, получил отказ в ликвидации во всех нижестоящих судах. Тогда он обратился в КС РФ с жалобой, что отказы по регистрационным действиям с его фирмами вынесены незаконно, так как требования п. «Ф» упомянутой статьи распространяются на отношения, возникшие с 1 января 2016 года, и обратной силы не имеют. Исключение проблемных юридических лиц, в которых он был директором, произошло до вступления в силу нормы.

Но КС РФ указал, что оспариваемая норма прав и свобод граждан не нарушает, и судами использована правильно. Так как временный запрет на регистрационные действия призван обеспечивать актуальность сведений в ЕГРЮЛ и защиту прав третьих лиц и соответствует закону и Конституции. По мнению КС, данное ограничение не является чрезмерным, поскольку затрагивает лишь недобросовестных лиц и устанавливается на ограниченный срок.

Пункт «Ф» может применяется к отношениям существовавшим до 01.01.2016. Этим обеспечивается равная защита прав и законных интересов участников гражданского оборота от недобросовестных проявлений, имевших место как до, так и после указанной даты. Потому Конституционный Суд РФ определением от 13.03.2018 № 580-О и отказал в рассмотрении жалобы гражданина, который оспаривал конституционность подпункта «Ф» пункта 1 статьи 23 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Не устанем повторять, что это просто нецивилизованно — «выбрасывать» юрлица. А уж надеяться, что долги по ним (особенно налоговые) «простятся сами собой» совсем не логично.

Помимо дисквалификации по брошенным компаниям, налоговая недоимка и другие долги юридического лица могут быть взысканы непосредственно с руководителя как с физического лица с 28 июня 2017 г. — с момента, когда вступили в действие поправки к законодательству, которые сделали возможным взыскание долгов с контролирующих лиц даже после ликвидации, банкротства и исключения юридического лица из ЕГРЮЛ.

Встречаются клиенты, которые слышали от «консультантов» такую схему: поменять сначала директора и учредителя на «дядю Васю», на «оффшор» или гражданина из не очень дальнего зарубежья, а потом также бросить свою компанию в ожидании ликвидации.

Таким я с недоумением заявляю — неужели вы думаете, что ответственность за деятельность, которую осуществляли вы, будет нести человек, который не вел финансово-хозяйственную деятельность, не принимал решений и не подписывал документов, которые привели к образованию долгов?

Обычно люди осознают, что в такой «схеме» нет ничего законного, и бросив компанию, они еще три года будут бояться, что кредиторы могут найти и взыскать с них долги. А действия по смене на «третьих лиц» суд истолкует как отягчающие вину обстоятельства.