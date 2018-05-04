Как Росфинмониторинг и ФНС выявляют агентские схемы

Читайте вторую часть полноценной инструкции про агентские договоры. Первая часть материала тут.

Вознаграждение агента

Агентский договор является возмездным. Если в нем отсутствует условие о размере агентского вознаграждения, такой размер определяется в соответствии с п. 3 ст. 424 ГК РФ, то есть по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги (ст. 1006 ГК РФ).

В частности, во внимание может быть принят размер вознаграждения агента по договорам с другими принципалами при условии, что действие договора распространяется на ту же территорию (Постановление ФАС Северо-Западного округа от 27.12.2010 по делу N А05-5430/2010).

Отметим, что размер вознаграждения и наличие сравнимых обстоятельств, позволяющих определить этот размер, должен будет доказывать агент (п. 54 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 6, Пленума ВАС РФ N 8 от 01.07.1996 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

При оценке соответствия вознаграждения агента рыночному уровню вы можете ориентироваться на открытые источники информации (интернет, данные информационных агентств и т.п.), а также информацию, публикуемую Росстатом и ФНС по уровню рентабельности для вашего вида деятельности.

Для согласования условия о вознаграждении агента необходимо определить:

— размер вознаграждения либо способ его определения (если у сторон нет возможности установить размер вознаграждение в момент заключения договора);

— включается ли в вознаграждение НДС (если агент не является плательщиком НДС, например, в связи с применением УСН, рекомендуем отразить это в договоре).

Стороны вправе согласовать размер вознаграждения за совершение всех порученных агенту действий, либо установить его за каждое совершенное агентом действие (например, подбор исполнителя, проведение переговоров, заключение договора и т.п.). Также законодательство позволяет установить размер вознаграждения, уплачиваемого за определенный период времени, либо в зависимости от суммы понесенных агентом расходов.

Порядок расчетом стороны также определяют в договоре, при этом допустимы авансовые платежи агенту.

По общим нормам НК РФ агентское вознаграждение подлежит обложению НДС (п. 1 ст. 39, пп. 1 п. 1 ст. 146, п. 1 ст. 156 НК РФ). Счета-фактуры на сумму вознаграждения выставляются в обычном порядке (ст.168, 169 НК РФ) и их не надо регистрировать в журнале учета счетов-фактур (п. 3.1 ст. 169 НК РФ).

Если агент удерживает свое вознаграждение из денег, полученных от принципала авансом, то в течение пяти календарных дней со дня получения оплаты он должен выставить принципалу авансовый счет-фактуру (п. 3 ст. 168 НК РФ).

Для целей налогообложения прибыли вознаграждение агент признает в доходах на дату утверждения отчета принципалом (п. 3 ст. 271 НК РФ, Письмо Минфина от 05.06.2008 N 03-03-06/1/347). При применении УСН — на дату получения оплаты от принципала (в том числе авансом), либо зачета иных сумм, полученных в рамках агентского договора в счет агентского вознаграждения (п. 1 ст. 346.17 НК РФ, Письмо Минфина от 27.06.2017 N 03-11-06/2/40301).

Расходы агента

Поскольку агент при исполнении поручения действует за счет принципала, то расходы, которые несет агент в связи с исполнением договора, возмещаются принципалом.

В договоре стороны согласовывают какие именно расходы агента возмещаются принципалом, их предельный размер (при необходимости), а также доказательства, которыми должны подтверждаться эти расходы (копии первичных документов и т.п.). В случае согласования конкретного перечня расходы агента, не входящие в него, могут быть признаны принципалом необоснованными и не подлежащими возмещению.

Если условие о возмещении принципалом расходов агента не согласовано, то принципал обязан будет возместить все расходы агента, понесенные им в связи с исполнением агентского договора (п. 1 ст. 1005 ГК РФ). Для этого агент должен будет представить принципалу доказательства расходов и их связь с исполнением поручения принципала (п. 2 ст. 1008 ГК РФ).

В случае спора о размере понесенных посредником затрат, суд вправе ориентироваться на их рыночный уровень (Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.03.2012 по делу N А56-61951/2010, оставлено в силе Постановлением ФАС Северо-Западного округа от 19.06.2012 по делу N А56-61951/2010, Определением ВАС РФ от 30.10.2012 N ВАС-13665/12 отказано в передаче данного дела в Президиум ВАС РФ для пересмотра в порядке надзора).

При расчете налога на прибыль суммы, полученные от принципала на возмещение расходов и понесенные расходы, возмещаемые принципалом, агент не учитывает (пп. 9 п. 1 ст. 251, п. 9 ст. 270 НК РФ). Аналогично и агент, применяющий УСН, в составе доходов при определении объекта налогообложения учитывает только агентское вознаграждение (п. 1, 1.1 ст. 346.15, п.1 ст.346.16 НК РФ).

НДС на сумму возмещения расходов, связанных с выполнением поручения принципала, агентом не начисляется (п. 1 ст. 39, пп. 1 п. 1 ст. 146, п. 1 ст. 156 НК РФ).

При этом агент не принимает к вычету НДС по товарам, работам, услугам, приобретенным для принципала. Однако он регистрирует:

— счета-фактуры, полученные от продавцов (исполнителей), — в части 2 журнала учета счетов-фактур за квартал, когда они составлены,

— счета-фактуры, перевыставленные принципалу, — в части 1 журнала учета счетов-фактур за квартал их составления.

Налогоплательщики НДС сведения о таких операциях должны отражать в декларации по НДС на основании данных журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур (декларация представляется в налоговый орган в электронной форме). Организации и индивидуальные предприниматели (не являющиеся плательщиками НДС) должны представлять в налоговый орган журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур в электронной форме.

Принципал при приобретении товаров, работ, услуг через агента принимает к вычету НДС на основании счета-фактуры, перевыставленного агентом.

Поскольку данные налоговых деклараций передаются в налоговый орган и формируют систему АСК НДС-2, то контроль налоговых органов за соответствием информации, указанной в счетах-фактурах и декларациях продавцами (исполнителями), посредниками и принципалами, автоматизирован.

Отметим, что на практике необходимость перевыставления счетов-фактур вызывает вопросы у бухгалтеров, которые не ранее сталкивались с аналогичной задачей и не обладают необходимой компетенцией. В связи с этим высок риск ошибок, и, следовательно, можно ожидать направления налоговым органом требований о предоставлении пояснений по налоговым декларациям по НДС (как агенту, так и принципалу, и непосредственным исполнителям).

Срок договора

Срок действия договора стороны согласовывают и отражают в договоре

Если агентский договор заключен без определения срока окончания его действия, он может быть расторгнут в любое время в случае отказа одной из сторон (в том числе принципала) от его исполнения (ст.1010 ГК РФ). При этом суды подтверждают, что условие договора о его действии до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств определением срока в смысле ст.190 ГК РФ не является (например, Апелляционное определение Омского областного суда от 12.02.2014 по делу N 33-661/2014), поэтому любая сторона договора вправе в одностороннем порядке отказаться от его исполнения в силу ст. 1010 ГК РФ. То есть возможность одностороннего отказа от исполнения договора (прекращения договора) не поставлена в зависимость от состояния взаиморасчетов сторон агентского договора.

Статьей 1010 ГК РФ не предусмотрено условие о минимальном сроке уведомления об отказе от исполнения агентского договора, срок действия которого не определен.

В судебной практике сложился подход, согласно которому договор считается расторгнутым с момента, когда сторона, наделенная в силу закона правом на односторонний отказ от договора, доведет свое решение в надлежащей форме до контрагента по договору, то есть с момента получения другой стороной уведомления об отказе от исполнения договора (о расторжении договора в одностороннем порядке).

Таким образом, агентский договор является расторгнутым, в частности с момента получения агентом уведомления принципала об отказе от исполнения договора и расторжении договора.

Контроль Росфинмониторинга

Организации, осуществляющие операции с денежными средствами (и в частности банки), обязаны идентифицировать выгодоприобретателя в случаях, предусмотренных законодательством (ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»).

Выгодоприобретателем признается лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом (причем указанный перечень договоров не является исчерпывающим).

Программа идентификации выгодоприобретателей определяется в правилах внутреннего контроля кредитной организации с учетом обязательных требований, предусмотренных нормативными актами. В частности, такая программа должна включать в себя:

— установление в отношении выгодоприобретателя сведений, определенных ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ, и проверку достоверности этих сведений до приема на обслуживание клиента (например, для организаций это наименование, ИНН, ОГРН, юридический адрес);

— проверку наличия или отсутствия в отношении выгодоприобретателя сведений о причастности к экстремистской деятельности или терроризму;

— обновление сведений, полученных в результате идентификации выгодоприобретателей.

В соответствии с п. 1.1 Положения об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (утв. Банком России 15.10.2015 N 499-П) кредитная организация при проведении идентификации оценивает степень (уровень) риска клиента в соответствии с Положением Банка России от 02.03.2012 N 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Информацию о выгодоприобретателях банки обязаны обновлять не реже одного раза в год, а в случае возникновения сомнений в достоверности и точности ранее полученной информации — в течение семи рабочих дней, следующих за днем возникновения таких сомнений.

В свою очередь, клиенты обязаны предоставлять кредитным организациям информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ, включая информацию о своих выгодоприобретателях.

Кроме идентификации клиентов и выгодоприобретателей, банк обязан документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган (то есть в Росфинмониторинг) не позднее трех рабочих дней, следующих за днем совершения операции, сведения по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом, совершаемым клиентами (ст.6, пп. 4 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ).

В общем случае агентский договор не является сделкой, подлежащей обязательному контролю (в отличие, например, от посреднических услуг по продаже недвижимости — Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 30.09.2011 N 09АП-19292/2011 по делу N А40-44761/11-139-348). Следовательно, банк обязан будет предоставлять в Росфинмониторинг информацию о сделке:

— если агентский договор в конкретном случае является сделкой, подлежащей обязательному контролю;

— если агент действует от имени принципала и заключает сделку, подлежащую обязательному контролю;

— если соответствующие сведения запрошены Росфинмониторингом в отношении конкретного клиента.

Отметим, что банк не вправе информировать клиента о предоставлении такой информации в уполномоченный орган.

Если у банка возникают подозрения, что какие-либо операции осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, он не позднее трех рабочих дней, следующих за днем выявления таких операций, обязан направлять в Росфинмониторинг сведения о таких операциях независимо от того, относятся или не относятся они к операциям, подлежащим обязательному контролю.

В частности, это может быть:

— запутанный или необычный характер сделки, не имеющей очевидного экономического смысла или очевидной законной цели;

— несоответствие сделки целям деятельности организации, установленным учредительными документами этой организации;

— выявление неоднократного совершения операций или сделок, характер которых дает основание полагать, что целью их осуществления является уклонение от процедур обязательного контроля, предусмотренных Федеральным законом N 115-ФЗ;

— иные обстоятельства, дающие основания полагать, что сделки осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Дополнительно ЦБ РФ рекомендует кредитным организациям обращать внимание на транзитные операции (Письмо Банка России от 31.12.2014 N 236-Т «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов»), в числе признаков которых регулятор называет:

— списание денежных средств со счета производится в срок, не превышающий двух дней со дня их зачисления;

— деятельность клиента, в рамках которой производятся зачисления денежных средств на счет и списания денежных средств со счета, не создает у его владельца обязательств по уплате налогов либо налоговая нагрузка является минимальной;

— с используемого для указанных операций счета уплата налогов или других обязательных платежей в бюджетную систему не осуществляется или осуществляется в незначительных размерах, не сопоставимых с масштабом деятельности владельца счета (менее или близко к 0,9% от дебетового оборота по счету клиента — «Методические рекомендации о подходах к управлению кредитными организациями риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма», утв. Банком России 21.07.2017 N 18-МР).

Отметим, что эти признаки, скорее всего, будут иметь место при осуществлении агентской деятельности, а значит движение средств по расчетному счету агента будет предметом пристального контроля со стороны банка. Также под подозрение в «легализации (отмывании) доходов» вполне могут попасть и принципал, и контрагенты агента.

В Методических рекомендациях от 21.07.2017 N 18-МР регулятор также рекомендует принимать во внимание другие признаки, характеризующие деятельность клиентов, осуществляющих подозрительные операции:

— со счета не производятся выплаты заработной платы работникам клиента, а также связанные с ними перечисления по НДФЛ и страховым взносам, либо производимые платежи не соответствуют среднесписочной численности сотрудников клиента и (или) свидетельствуют о занижении реальных сумм заработной платы (налогооблагаемой базы);

— остатки денежных средств на счете отсутствуют либо незначительны по сравнению с объемами операций, обычно проводимыми клиентом по счету;

— со счета не производятся платежи в рамках ведения хозяйственной деятельности клиента (например, арендные платежи, платежи в счет уплаты коммунальных услуг, закупки канцелярских товаров и другие).

Эти признаки также не редки при осуществлении посреднической деятельности.

Если операции клиента вызвали у банка подозрение, Банк России рекомендует кредитным организациям:

— запрашивать у клиента документы (надлежащим образом заверенные копии), подтверждающие уплату таким клиентом налогов за последний налоговый (отчетный) период, либо документы (надлежащим образом заверенные копии) (сведения), подтверждающие отсутствие оснований для уплаты налогов в бюджетную систему;

— обеспечить повышенное внимание всем операциям такого клиента;

— направлять в уполномоченный орган информацию об операциях такого клиента, соответствующих указанным выше признакам.

В случае непредставления запрошенных документов (либо возникновения сомнений в их достоверности) регулятор рекомендует банкам отказывать в приеме от клиента распоряжений на проведение операций по банковскому счету. В том числе приостанавливать дистанционное обслуживание подозрительных клиентов, использующих клиент-банк и аналогичные технологии («Методические рекомендации о подходах к управлению кредитными организациями риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма», утв. Банком России 16.02.2018 N 5-МР).

В случае принятия банком решения об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, он обязан направить сведения обо всех случаях отказа от проведения операций в Росфинмониторинг не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия данного решения). Кроме того, банк вправе расторгнуть договор банковского счета (также направив информацию в уполномоченный орган в срок не позднее следующего рабочего дня). И такие действия банка не являются основанием для возникновения у него перед клиентом гражданско-правовой ответственности за нарушение условий соответствующих договоров.

Несмотря на то, что в «Методических рекомендациях о подходах к учету кредитными организациями информации о случаях отказа от проведения операций, от заключения договора банковского счета (вклада), о случаях расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом, доведенной Банком России до их сведения, при определении степени (уровня) риска клиента» (утв. Банком России 10.11.2017 N 29-МР) ЦБ РФ рекомендует анализировать признаки, указывающие на наличие риска в отношении конкретной операции, в комплексе (в частности вид осуществляемой клиентом деятельности не рекомендуется принимать во внимание как единственный фактор, влияющий на оценку риска клиента, без проведения комплексного анализа операций, совершаемых таким клиентом), на практике случаев необоснованной блокировки расчетных счетов банками очень много. А добиться исключения компании из «черного списка» пока сложно.

С 30 марта оспорить отказ в денежной операции или открытии счета в банке должно стать проще в связи с вступлением в силу норм Федерального закона от 29.12.2017 N 470-ФЗ, внесшего дополнения непосредственно в Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ.

Компания может предоставить в банк документы и/или сведения о том, что у банка не было оснований для отказа провести операцию, банк должен рассмотреть их и не позднее 10 рабочих дней с даты их представления сообщить клиенту, устранены ли основания отказа. Если основания устранены, банк уведомляет об этом Росфинмониторинг не позже рабочего дня, следующего за датой устранения.

Если тем не менее банк сообщил клиенту о невозможности устранения оснований, в соответствии с которыми было принято решение об отказе от проведения операции (или об отказе от заключения договора банковского счета), исходя из документов и/или сведений, представленных компанией, клиент вправе обратиться с заявлением в межведомственную комиссию, созданную при ЦБ РФ.

Требования к заявлению, направляемому в межведомственную комиссию, порядок и сроки рассмотрения комиссией заявления, документов и/или сведений, представленных клиентом банка, а также порядок сообщения межведомственной комиссией о принятом решении заявителю и банку утверждены Указанием Банка России от 30.03.2018 N 4760-У (действует с 21.04.2018).

Отметим, что перечень информации и документов, которые компания должна представить на комиссию вместе с заявлением, очень широк. Так Банк России хочет получить информацию о:

— производственных, складских и иных помещениях;

— применяемой системе налогообложения, использовании налоговых льгот, величине налоговых платежей за предшествующий год и текущий;

— операциях за предшествующий год и по месяц подачи заявления, в том числе планируемые ежемесячные обороты, кредитовый и дебетовый обороты с указанием количества контрагентов;

— трех крупнейших контрагентах по зачислению денежных средств и списанию денежных средств с банковского счета, и копии договоров.

В состав комиссии входят два представителя Росфинмониторинга и четыре представителя Банка России. Она запрашивает у банка мотивированное обоснование принятого решения, а также мотивированное обоснование о невозможности устранения оснований, в соответствии с которыми было принято данное решение.

По результатам рассмотрения комиссия принимает решение:

— об отсутствии оснований, в соответствии с которыми банком было принято решение об отказе,

— либо об отсутствии оснований для пересмотра решения банка.

Комиссия должна рассмотреть заявление за 20 рабочих дней со дня обращения и не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения сообщить о нем заявителю.

В таком порядке комиссия должна осуществлять рассмотрение обращений заявителей, получивших от банка отказ от проведения операции (или отказ от заключения договора банковского счета) как после 30 марта 2018 года, так и до этой даты.

Таким образом, даже вполне легальная посредническая сделка может неожиданно для компании стать причиной серьезных проблем, среди которых прежде всего отметим кассовый разрыв в случае «блокировки» счета банком до выяснения всех обстоятельств сделки.

«Налоговые схемы» ФНС

«Агентская схема» включена ФНС России в «Способы ведения финансово-хозяйственной деятельности с высоким налоговым риском» (Приказ ФНС России от 30.05.2007 N ММ-3-06/333@ «Об утверждении Концепции системы планирования выездных налоговых проверок»). Она связана сили иных посредников, когда фактически функции, переданные принципалом посреднику, выполняет сам принципал. А функция агента сводится к созданию документооборота, подтверждающего фиктивные затраты по выплате агентского вознаграждения.

Об «агентской схеме», но уже несколько в другом ключе, ведомство напомнило и в Письме от 13.07.2017 N ЕД-4-2/13650@, которым направлены «Методические рекомендации «Об исследовании и доказывании фактов умышленной неуплаты или неполной уплаты сумм налога (сбора)» (подготовлены ФНС совместно со Следственным комитетом РФ).

ФНС акцентирует внимание налоговых и следственных органов на возможности подмены налогоплательщиками фактических гражданско-правовых отношений другими (фиктивными) с целью занижения налогооблагаемой базы, в связи с чем контролерам необходимо анализировать условия договора (с точки зрения норм как гражданского, так и налогового права), выявляя сделку, которая имела место в действительности, исходя из фактических обстоятельств.

По мнению ведомства, на практике чаще всего встречается подмена договора купли-продажи, который в зависимости от обстоятельств преподносится как договор комиссии. При проверке налоговый орган должен начислить комитенту (в связи с разрывом во времени реализации) и посреднику налог, штрафы и пени. Сумму вознаграждения, которое такой комитент выплатил посреднику, налоговый орган из расходов исключит, в вычетах по НДС с этой суммы откажет.

В ходе проверки контролеры затребуют отчет комиссионера (агента), а также будут обращать внимание на дату перечисления денежных средств, изменение цены по условиям договора, условие об оплате товара не позднее определенного срока, условие о перечислении оплаты за товар частями независимо от его реализации.

Так если будет установлено перечисление денежных средств до реализации товара, это признак того, что договор исполняется за счет комиссионера (принципала), а это противоречит правовой природе посреднических отношений.

Наличие в договоре условия об оплате товара не позднее определенного срока также противоречит понятию посреднической сделки. Принимая на себя обязанность оплатить товар не позднее определенной даты, комиссионер соглашается нести риск невозможности дальнейшей продажи товара, что соответствует договорам купли-продажи, а не договорам комиссии (п. 1 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 17.11.2004 N 85 «Обзор практики разрешения споров по договору комиссии»).

ФНС отмечает, что используемые схемы редко применяются в чистом виде, чаще всего на практике встречается пересечение нескольких схем, что само по себе говорит о спланированных действиях налогоплательщика (напомним, что доказанность умысла чревата как минимум повышенным в два раза размером штрафов — ст.122 НК РФ).

Как пример одной из смежных схем ведомство рассматривает в «Методических рекомендациях» создание разветвленной структуры бизнеса с привлечением аффилированных организаций, отношения с которыми реальный налогоплательщик оформляет агентскими договорами. Это схема, смежная со схемой дробления бизнеса, при этом она включает в себя элементы привлечения фирм-однодневок, подмену гражданско-правовых договоров и т.д. При этом ее целью как правило является не снижение налоговой нагрузки путем оптимизации выбранной системы налогообложения, а увод реальных доходов от налогообложения.

Для установления умышленности в действиях налогоплательщика контролеры будут:

— доказывать фиктивность посреднического договора (анализируя договор и иные документы, допрашивая работников, вовлеченных в его исполнение, устанавливая ресурсную базу с учетом сведений ГИБДД, Ростехнадзора, Росрееста и иных регистрирующих органов о собственниках транспортных средств, объектах недвижимого имущества, специализированной техники);

— выявлять схему обналичивания денежных средств (допрашивая физических лиц, обналичивающих денежные средства, которые могут быть установлены в том числе по результатам оперативно-розыскных мероприятий);

— устанавливать аффилированность комитента (принципала) и посредника (например, доказывая наличие единого центра подготовки и сдачи налоговой отчетности, что может подтверждаться привязкой IP-адреса к месту фактического нахождения компьютера, с которого осуществляется отправка отчетности или работа с банк-клиентом по расчетным счетам, а также допрашивая бухгалтеров комитента/принципала и посредника);

— устанавливать фактических поставщиков, выяснять осведомленность покупателя о реальном поставщике (что будет доказывать его осведомленность о фиктивности отношений с комитентом/принципалом).

Отметим, что это не весь арсенал методов работы контролирующих органов. Кроме того, значительная часть работы проверяющих автоматизирована и выполняется еще на стадии предпроверочного анализа.

Таким образом использование посреднических договоров исключительно с целью налоговой «оптимизации» (например, привлечение посредника на УСН с объектом налогообложения «доходы» со ставкой 6% и перевод на него существенной части дохода) в настоящее время является высоко рискованным способом. Учитывая нормы п.1 и пп.1 п.2 ст.54.1 НК РФ налоговый орган откажет принципалу в признании таких расходов в уменьшение налоговой базы, а также доначислит налоги, штрафы (в зависимости от доказанности умысла — 20% или 40%, ст.122 НК РФ) и пени. А посреднику рассчитает налоги по общему режиму — если сможет доказать взаимозависимость (или подконтрольность) и умысел (также с начислением штрафов и пени).

Чтобы минимизировать риски, деятельность агента должна иметь реальный характер. Оптимально, когда посредник и принципал — совершенно самостоятельные бизнес-структуры. Если же вы используете «домашних» посредников (входящих в вашу бизнес-систему), их выделение в самостоятельные бизнес-единицы должно иметь экономическое и организационное обоснование, а не только оформляться юридически. При этом любая доказанная подконтрольность будет трактоваться контролерами в пользу наличия умысла и ухода от налогообложения.

Резюме

Агентский договор остается законной формой оформления отношений с вашими контрагентами и может использоваться в хозяйственной деятельности.

Однако нужно помнить, что такие сделки автоматически попадают под пристальный контроль ФНС РФ, а также вашего банка (и Росфинмониторинга). Как следствие такого «отношения» ожидаемы запросы от контролеров о предоставлении информации и документов по посредническим сделкам. Поэтому:

— документы должны быть оформлены в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ, а также Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и самого агентского договора (если в нем эти требования установлены);

— цель заключения посреднического договора должна иметь экономическое обоснование (желательно документально зафиксированное), а не только налоговую экономию.