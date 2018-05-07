Пять признаков нелучшего финансового директора

Финансовый директор — это человек, который отвечает за финансовое благополучие компании, определяет стратегии и политику фирмы, управляет денежными потоками. Над ним есть только один начальник — генеральный директор, под ним — весь бухгалтерский и финансовый отделы. Кандидат, занимающий должность финансового директора, должен тщательно контролировать все доходы и расходы, обеспечить максимально эффективное и рациональное использование ресурсов, оптимизировать систему налогообложения.

Как правило, руководители очень тщательно подходят к выбору претендентов на эту должность, ищут подходящего кандидата не один месяц. Но итог не всегда самый благоприятный, особенно это касается случаев, когда трудоустраивают родственников, знакомых, друзей, не сильно обращая внимания на квалификацию, опыт и профессиональные знания специалиста. И от этого все проблемы. Чтобы избежать потерь для компании, необходимо вовремя понять, что должность занимает совсем не тот человек.

1. Боится публичных выступлений

Специфика работы финансового директора предусматривает выступления перед публикой. Специалист докладывает инвесторам и кредиторам о финансовом состоянии компании, раздаёт рекомендации подчинённым.

Он должен обладать хорошими коммуникативными навыками, уметь правильно и логично выстраивать свою речь. Финансовый директор обязан быть готовым в любой момент выступить перед публикой с докладами, отчётами, предложениями.

2. Не умеет строить деловые отношения

Должность финансового директора должен занимать человек с лидерскими качествами. Важно, чтобы он умел отстаивать свою точку зрения, организовывать работу отдела, правильно общаться с подчинёнными, строить деловые отношения с ними на взаимоуважении. Вот несколько признаков нелучшего финансового директора:

его не понимают подчинённые;

он не умеет донести своё мнение аудитории;

у него постоянно возникают конфликты с генеральным директором, с другими работниками финансового отдела, с инвесторами и кредиторами.

Даже если эту должность занимает ваш знакомый, подумайте, стоит ли рисковать репутацией компании и собственно своими деньгами ради сохранения хороших отношений с ним. При устройстве кандидата на должность финансового директора обращайте внимание только на профессиональные, личностные качества, его опыт, знания и навыки.

3. Отсутствует финансовая интуиция

Нет, финансовая интуиция — это не угадывание, это не вызов традиционному мышлению. Это что-то совсем другое.

Специалист с хорошей интуицией, основываясь только на теоретических знаниях и практическом опыте, умеет прогнозировать, просчитывать шаги наперёд, выстраивать эффективные стратегии для обеспечения финансового благополучия компании.

4. Не умеет оценивать риски

Чтобы справиться с обязанностями финансового директора, нужны не только навыки и знания, нужен талант. Талантливый специалист понимает, что некоторые риски могут принести хорошую прибыль компании, если уметь ими грамотно управлять. Другие же, помимо потерь, ничего больше не принесут, от таких рисков лучше отказаться. Если человек любыми способами пытается избежать всяческих рисков, есть смысл усомниться в его профпригодности.

5. Его интересуют только деньги

Денежные потоки, бухгалтерский учёт, финансовые операции — это далеко не весь перечень вопросов, которыми интересуется современный финансовый специалист. Он заботится о создании и поддержании имиджа компании.

Финансовый директор учитывает прибыльность нематериальных активов, выделяет деньги на раскрутку бренда, инвестирует в перспективные, долгосрочные проекты, направленные на благотворительность, повышение квалификации персонала.

Каким должен быть финансовый директор?

Финансовой директор входит в состав руководителей компании. Он не только распределяет финансовые средства фирмы, но и принимает активное участие в управлении ею. Выделяют четыре типа специалистов.

Финансовый эксперт. Он подойдёт, если вы развиваете стартап или в вашей фирме децентрализованная модель управления. Эксперт знает всё о деньгах, денежном обороте.

Универсал. Человек отлично разбирается не только в финансовых делах, но и в управленческих, без проблем может заменить на должности генерального директора.

Эксперт по производительности. Он знает, как из ограниченных материальных ресурсов выжать максимум пользы.

Финансист-стратег. Финансовый директор умеет работать с ценными бумагами, разрабатывать стратегии для эффективного использования материальных ресурсов компании.

Финансовый директор — это сотрудник, который может привести компанию к успеху или приблизить её крах. Настоящего профессионала не нужно учить. Он уверен в себе, ответственен, организованный. Его деятельность ориентирована на результат, он соответствует целям и задачам компании.