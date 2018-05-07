По каким поводам налоговики отказывают «физикам» в вычетах. И как с этим бороться

Как физлицу забрать деньги из налоговой и не идти на поводу у инспекторов, которые не хотят оформлять вычет.
Налоговым кодексом предусмотрено пять видов социальных налоговых вычетов (статья 219 НК РФ):
1. По расходам на благотворительность.
2. По расходам на обучение, свое или собственных детей в возрасте до 24 лет.
3. По расходам на негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование и добровольное страхования жизни.
4. По расходам на накопительную часть трудовой пенсии.
5. По расходам на лечение и приобретение медикаментов.
Важное замечание с официального сайта налоговиков:
«Реализовать свое право на возврат налога в связи с получением социального налогового вычета налогоплательщик может не позднее 3 лет с момента уплаты НДФЛ за налоговый период, когда им были произведены социальные расходы. Этот срок отведен п. 7 ст. 78 Налогового кодекса на зачёт или возврат излишне уплаченного налога».
Рассмотрим случай, когда пациент может вернуть себе часть уплаченных за лечение денег из бюджета.
Потратив деньги на лечение и приобретение медикаментов, вы сможете вернуть в следующем году 13% от потраченной суммы, путем сдачи декларации 3-НДФЛ в налоговую, с приложением подтверждающих документов.
Декларацию надо подать до 1 апреля года следующего за тем, в котором понесены расходы на лечение.
Сроки стандартные: три месяца — срок камеральной проверки, месяц на возврат непосредственно денег.
Деньги бюджет выдает всегда неохотно, выискивая любой повод отказать.
Итак, по порядку.
Перечень медицинских услуг и медикаментов, по которым возможно получить налоговый вычет, указан в Постановлении Правительства РФ от 19.03.2001 № 201 «Об утверждении Перечней медицинских услуг и дорогостоящих видов лечения в медицинских учреждениях РФ, лекарственных средств, суммы оплаты которых за счет собственных средств налогоплательщика учитываются при определении суммы социального налогового вычета».
Максимальный размер, который мы можем получить из налоговой по «лечению» — 15 600 рублей, но и они лишними не будут. Из расчета 13% от 120 000 рублей — «максимального совокупного размера понесенных расходов в налоговом периоде»
Есть вариант — список, по которому ограничений на возврат нет, но там такие заболевания, что лучше в этот список никому и никогда не попадать.
Дальше — нюансыПроверено на личном опыте.
1. Если вы еще тратились на обучение и лечение в течение одного года, то 15 600 — это максимум. Варианты с «нехорошим списком заболеваний» не рассматриваем, так как всем желаем долгой жизни. То есть, сумма 120к учитываемых расходов — это предел. Статья 219 НК РФ
Сдавая декларацию, прикладывайте к ней:
— справку 2-НДФЛ выданную работодателем;
— копию договора с медучреждением;
— копию лицензии медучреждения (лучше — с отметкой и печатью «Копия верна»);
— копии чеков об оплате;
— справку «для налоговой» из медучреждения, о стоимости услуг оплаченных в данном периоде — «Справка об оплате медицинских услуг для представления в налоговые органы Российской Федерации».
— если оплата лечения была за ребенка (до 18 лет) — копию свидетельства о рождении, за супруга — копию свидетельства о браке, за родителей — копию своего свидетельства о рождении (но, тогда уже и справку из ЗАГСа, если меняли «девичью» фамилию).
Что делать
Слать лесом (вежливо) и требовать письменного запроса. Чтобы было с чем идти обжаловать. И уж ни в коем случае не идти в налоговую по телефонной просьбе самих налоговиков — вас разведут на сдачу уточненки, а уточненкой вы дадите им еще три месяца мурыжить себя.
2. Отказ налоговиков в возврате денег по причине «Ваш работодатель не отчитался и не подал сведения о вас».
То есть, 2-НДФЛ и 6-НДФЛ работодателем не сданы. Денег не велено давать.
Что делать
Законодательством РФ не предусмотрен отказ в вычете по причине «отсутствия сведений для сверки с работодателем» или «работодатель не отчитался по вам».
В общение с налоговой на данном этапе входят:
— подача возражений на акт камеральной проверки, где тебе отказывают в предоставлении вычета;
— обжалование решения налоговой инспекции в вышестоящую налоговую;
— сопли и вопли налоговиков в телефонную трубку «Не сдадите уточненку — не получите денег» игнорируйте, по возможности — запишите эти разговоры, т.к. тут есть на что правомерно жаловаться;
При приближении окончания срока на ответ из вышестоящей деньги обычно уже возвращают, либо — следующий этап, это уже суд, а суда налоговики боятся.
Заявление на возврат денежных средств лучше не подавать сразу с декларацией. Однозначно. Пришлют отказ — камералка не закончена, ждите три месяца. Лучше — за неделю до окончания срока камеральной проверки, т.е. — тех же трех месяцев с момента подачи декларации.
Если есть свободное время — обязательно возвращайте свои денежки.
Источник: @kasha_pro