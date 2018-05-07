По каким поводам налоговики отказывают «физикам» в вычетах. И как с этим бороться

Как физлицу забрать деньги из налоговой и не идти на поводу у инспекторов, которые не хотят оформлять вычет.

Налоговым кодексом предусмотрено пять видов социальных налоговых вычетов (статья 219 НК РФ):

1. По расходам на благотворительность.

2. По расходам на обучение, свое или собственных детей в возрасте до 24 лет.

3. По расходам на негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование и добровольное страхования жизни.

4. По расходам на накопительную часть трудовой пенсии.

5. По расходам на лечение и приобретение медикаментов.

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Важное замечание с официального сайта налоговиков:

«Реализовать свое право на возврат налога в связи с получением социального налогового вычета налогоплательщик может не позднее 3 лет с момента уплаты НДФЛ за налоговый период, когда им были произведены социальные расходы. Этот срок отведен п. 7 ст. 78 Налогового кодекса на зачёт или возврат излишне уплаченного налога».

Рассмотрим случай, когда пациент может вернуть себе часть уплаченных за лечение денег из бюджета.

Потратив деньги на лечение и приобретение медикаментов, вы сможете вернуть в следующем году 13% от потраченной суммы, путем сдачи декларации 3-НДФЛ в налоговую, с приложением подтверждающих документов.

Декларацию надо подать до 1 апреля года следующего за тем, в котором понесены расходы на лечение.

Сроки стандартные: три месяца — срок камеральной проверки, месяц на возврат непосредственно денег.

Деньги бюджет выдает всегда неохотно, выискивая любой повод отказать.

Итак, по порядку.

Перечень медицинских услуг и медикаментов, по которым возможно получить налоговый вычет, указан в Постановлении Правительства РФ от 19.03.2001 № 201 «Об утверждении Перечней медицинских услуг и дорогостоящих видов лечения в медицинских учреждениях РФ, лекарственных средств, суммы оплаты которых за счет собственных средств налогоплательщика учитываются при определении суммы социального налогового вычета».

Максимальный размер, который мы можем получить из налоговой по «лечению» — 15 600 рублей, но и они лишними не будут. Из расчета 13% от 120 000 рублей — «максимального совокупного размера понесенных расходов в налоговом периоде»

Есть вариант — список, по которому ограничений на возврат нет, но там такие заболевания, что лучше в этот список никому и никогда не попадать.

Дальше — нюансы

Проверено на личном опыте.

1. Если вы еще тратились на обучение и лечение в течение одного года, то 15 600 — это максимум. Варианты с «нехорошим списком заболеваний» не рассматриваем, так как всем желаем долгой жизни. То есть, сумма 120к учитываемых расходов — это предел. Статья 219 НК РФ

Сдавая декларацию, прикладывайте к ней:

— справку 2-НДФЛ выданную работодателем;

— копию договора с медучреждением;

— копию лицензии медучреждения (лучше — с отметкой и печатью «Копия верна»);

— копии чеков об оплате;

— справку «для налоговой» из медучреждения, о стоимости услуг оплаченных в данном периоде — «Справка об оплате медицинских услуг для представления в налоговые органы Российской Федерации».

— если оплата лечения была за ребенка (до 18 лет) — копию свидетельства о рождении, за супруга — копию свидетельства о браке, за родителей — копию своего свидетельства о рождении (но, тогда уже и справку из ЗАГСа, если меняли «девичью» фамилию).

Когда вы сдали декларацию, налоговики начинают трезвонить по телефону и «грозно мямлить» об ошибках в вашей декларации.

Что делать

Слать лесом (вежливо) и требовать письменного запроса. Чтобы было с чем идти обжаловать. И уж ни в коем случае не идти в налоговую по телефонной просьбе самих налоговиков — вас разведут на сдачу уточненки, а уточненкой вы дадите им еще три месяца мурыжить себя.

2. Отказ налоговиков в возврате денег по причине «Ваш работодатель не отчитался и не подал сведения о вас».

То есть, 2-НДФЛ и 6-НДФЛ работодателем не сданы. Денег не велено давать.

Что делать

Законодательством РФ не предусмотрен отказ в вычете по причине «отсутствия сведений для сверки с работодателем» или «работодатель не отчитался по вам».

Приготовиться к достаточно длительной (но, на личном опыте проверено — как правило успешной) процедуре обжалования. Вся переписка — строго заказными письмами с уведомлениями.

В общение с налоговой на данном этапе входят:

— подача возражений на акт камеральной проверки, где тебе отказывают в предоставлении вычета;

— обжалование решения налоговой инспекции в вышестоящую налоговую;

— сопли и вопли налоговиков в телефонную трубку «Не сдадите уточненку — не получите денег» игнорируйте, по возможности — запишите эти разговоры, т.к. тут есть на что правомерно жаловаться;

Ни в коем случае не сдавайте уточненок.

При приближении окончания срока на ответ из вышестоящей деньги обычно уже возвращают, либо — следующий этап, это уже суд, а суда налоговики боятся.

Заявление на возврат денежных средств лучше не подавать сразу с декларацией. Однозначно. Пришлют отказ — камералка не закончена, ждите три месяца. Лучше — за неделю до окончания срока камеральной проверки, т.е. — тех же трех месяцев с момента подачи декларации.

Если есть свободное время — обязательно возвращайте свои денежки.

Источник: @kasha_pro