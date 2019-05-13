Как правильно корректировать СЗВ-СТАЖ

Казалось бы, что сама форма несложная и не предоставит трудностей для заполнения, но практика показывает, что часто необходимы корректировки.

О форме СЗВ-СТАЖ

СЗВ-СТАЖ – годовая форма отчетности, предоставляется не позднее 1 марта каждого года. Сведения по форме СЗВ-СТАЖ также сопровождаются формой ОДВ-1 «Сведения по страхователю, передаваемые в ПФР для ведения индивидуального (персонифицированного) учета».

Эта одна из основных форм отчетности ПФР и является важной для каждого застрахованного лица, потому что страховой стаж влияет на размер будущей пенсии. Потому фонд неоднократно призывал к ответственному и внимательному заполнению СЗВ-СТАЖ. Если же в отчете найдены несоответствия, то придется сделать корректировку данных.

Как исправить ошибки

Самое важное в отчете – не ошибиться в личных данных сотрудников, присвоить верные коды периодам работы, иначе – штрафные санкции: за несоблюдение порядка представления отчетности в электронном виде предусмотрен штраф в размере 1000 руб. (ст. 17 Федерального закона № 27-ФЗ). Штраф за несвоевременное представление формы СЗВ-СТАЖ либо представление неполных и (или) недостоверных сведений составит 500 руб. в отношении каждого застрахованного лица.

ПФР ушел от стандартной работы при корректировке отчетности: теперь бухгалтерам предстоит работать не с той же формой СЗВ-СТАЖ и править ее, а со специальной, самостоятельной формой СЗВ-КОРР, которая предназначена для корректировки сведений, отраженных страхователем в ранее поданной отчетности (Постановление Правления ПФР от 11.01.2017 № 3п). Форма СЗВ-КОРР создана и предоставляется как раз в случае необходимости уточнить, исправить или отменить данные, учтенных на индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц. Данная форма имеет три типа сведений: корректирующая, отменяющая и особая.

СЗВ-КОРР подается с типом сведений «корректирующая» в случае необходимости уточнения, исправления данных, учтенных на индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц (далее ИЛС ЗЛ), к примеру, ошибочно записали период работы. Это самый распространенный тип формы.

Тип сведений «отменяющая» подается в ПФР при необходимости отмены ранее указанных сведений. Например, если бухгалтер внесла сведения по лишнему сотруднику или ошибочно указала его дважды.

С типом сведений «особая» СЗВ-КОРР подается на застрахованное лицо, сведения по которому отсутствовали в отчетности, ранее предоставленной страхователем. Например, если внесении данных предусмотрено решением суда.

Сама форма СЗВ-КОРР состоит из шести разделов, где 1, 2 и 3 разделы содержат общую информацию о страхователе и работнике и заполняются вне зависимости от типа сведений. Раздел 4 содержит сведения о корректировке заработка и взносов застрахованного лица. Раздел 5 включает в себя сведения о корректировки по доходам, с которых исчислены страховые взносы по дополнительному тарифу. В шестой раздел страхователь вносит правки по периодам работы застрахованного лица.

Соответственно, в зависимости от типа формы в СЗВ-КОРР заполняются определенные разделы, представленные в таблице 1.

Таблица 1. Типы форм СЗВ-КОРР

Для заполнения территориальных условий, особых условий труда, исчисления страхового стажа, условий для досрочного назначения трудовой пенсии, используется классификатор параметров, применяемый при заполнении сведений для ведения индивидуального (персонифицированного) учета (приложение к Постановлению Правления ПФР от 11.01.2017 №3п).

Что касается сроков сдачи для СЗВ-КОРР, то отчет сдается при наступлении того случая, когда внесены правки, фонд примет отчет в любое время при необходимости, тем более сам фонд советует при обнаружении ошибки не дожидаться отрицательного протокола, а формировать СЗВ-КОРР и сразу отправлять в ПФР.

СЗВ-КОРР в «1С:Предприятие 8»

В учетных системах «1С» форма СЗВ-КОРР реализована и доступна к заполнению. Например, в «1С:Бухгалтерии 8», ред. 3.0, отчет находится в разделе «Зарплата и кадры» – «ПФР. Пачки, реестры, описи» – «Создать» – «СЗВ-КОРР».

Перед передачей СЗВ-КОРР в ПФР программа предоставляет возможность проверить отчет на наличие ошибок. Для этого следует нажать на кнопку «Проверить».

После проверки программа выдаст сообщение о наличии ошибок или, наоборот, об отсутствии таковых. Сведения проверяются самой программой по ее внутреннему алгоритму. Более того, проверку сведений возможно осуществить и с помощью сторонних программ, специальных (например, специализированной программой CheckPFR, которую можно скачать с сайта Пенсионного фонда), но они сначала должны быть установлены на компьютер.

Но те организации, которые отчитываются в ПФР и предоставляют форму на бумажном носителе, могут подготовить печатную форму СЗВ-КОРР в программе. Для этого необходимо нажать на кнопку «Печать». При нажатии на кнопку форма СЗВ-КОРР будет выведена на экран для предварительного просмотра, затем ее можно распечатать, нажав снова кнопку «Печать».

Организациям, которые представляют отчетность без использования телекоммуникационных каналов связи или используют сторонние программы для электронного обмена с ПФР, следует выгрузить файлы и подготовить для передачи в ПФР в электронном виде.

Для этого необходимо в программе нажать на кнопку «Выгрузить» и указать в появившемся окне путь к папке, куда следует сохранить файлы сведений, имена файлам программа присваивает автоматически.

Если организация использует сервис «1С-Отчетность», то сведения по форме СЗВ-КОРР можно отправить непосредственно из программы, также рекомендуется выполнить форматно-логический контроль заполнения сведений. Для этого нужно нажать на кнопку «Отправить» и выбрать действие «Проверить в Интернете». Для отправки сведений в ПФР нажмите на кнопку «Отправить» и выберите действие «Отправить в ПФР».