Почему налоговики сейчас приглашают на комиссии: лайфхаки, как не подставить себя

Организациям и индивидуальным предпринимателям приходят различные письма из налоговой инспекции. Одним из таких писем может быть приглашение на заседание комиссии. Давайте разберем, что это такое, причины приглашения, как подготовиться к комиссии, как себя вести на ней, последствия ее проведения.

Вы получили приглашение на комиссию

Итак, вам пришло письмо, в котором руководитель организации или ИП приглашается к руководителю налоговой инспекции на комиссию. В данном письме должны быть указаны: дата и время проведения комиссии, причины приглашения, список документов, которые вы должны принести.

Ни в коем случае нельзя игнорировать такое приглашение. Если руководитель организации или ИП не может в назначенный день присутствовать на комиссии, вместо него может приехать его заместитель или главный бухгалтер.

Если никто из вышеперечисленных не имеет возможности присутствовать на комиссии, следует заранее уведомить об этом налоговую инспекцию через личный кабинет, по ТКС или принести письмо о неявке на комиссию, с указанием причины.

Также к данному письму необходимо приложить копии документов, которые просили вас предоставить на комиссии.

Это необходимо сделать, так как на основании ваших документов сотрудники налоговой инспекции смогут получить ответы на вопросы, которые хотели бы вам задать, и повторного приглашения не последует. Если вопросы все же останутся, руководителя пригласят повторно.

Игнорируя такие приглашения, никак на них не реагируя, вы даете сотрудникам налоговой инспекции повод для лишних размышлений. Они могут решить, что фирма и руководитель скрываются, и предпримут дополнительные действия. Это может быть проверка адреса вашей регистрации, проверка расчетных счетов и контрагентов, вызовы на опросы сотрудников, руководителей и учредителей, привлечение для розыска правоохранительные органы, назначение камеральной или выездной налоговых проверок. Поэтому, чтобы этого не произошло, не стоит скрываться и уклоняться от комиссий.

Причины вызова на комиссию

Вы — новое предприятие или мигрировали из другой инспекции. Вас могут пригласить для знакомства, узнать, чем занимается организация, какие у нее планы и перспективы развития, каковы прогнозы по оборотам выручки и по поступлениям налогов, дать советы по работе и взаимодействию с сотрудниками налоговой инспекции.

Вы показываете в отчетности убытки. Вас попросят пояснить причину убытков (в письменном виде и с копиями подтверждающих документов), когда вы планируете выйти на прибыль. Если у налоговой есть информация об ошибках в вашей деятельности, о нарушениях в отчетности, которые и привели к завышению расходов или занижению доходов (что и повлекло за собой убыток), организации предложат сдать уточненные декларации.

У вас предельный размер вычетов по НДС, или заявлено возмещение его из бюджета. Вас попросят дать пояснения по этим фактам и также могут предложить сдать уточненные декларации, если есть информация о завышении вычетов по НДС.

На вашем предприятии небольшой размер заработной платы либо он равен МРОТ. Вас попросят предоставить документы по зарплате — это штатное расписание, приказы о приеме на работу, трудовые договоры. Предложат повысить оплату труда сотрудникам и выслушают ваши пояснения.

У предприятия долги по налогам. В этом случае вам предложат график погашения задолженности и выслушают причины, по котором образовались данные долги.

Ваше предприятие включено в план выездных налоговых проверок. Вас пригласят для сбора информации о деятельности предприятия, чтобы более качественно сделать предпроверочный анализ. Затребуют большое количество документов и пояснений, необходимых для данного анализа. Но о том, что планируется проверка, вам не сообщат, так как это закрытая информация. Многие даже не понимают, для чего их пригласили. Но это не означает, что проверка уже назначена на 100 процентов.

Это самые веские основания для вызова организаций и ИП. Но вызвать вас могут как на одном конкретном основании, так и на всех сразу.

Что из себя представляет заседание комиссии

На заседании присутствуют: начальник налоговой инспекции или его заместитель, начальники или заместители камеральных и выездных отделов, отдела аудита, юридического отдела, отдела анализа и планирования. Также могут присутствовать сотрудники сторонних организаций: представители пенсионного фонда, трудовой инспекции, прокуратуры, администрации города или района. Заседание проходит в форме беседы, где заслушиваются причины вызова налогоплательщика, вопросы всех присутствующих и, естественно, ответы и пояснения организации.

К заседанию необходимо подготовиться заранее, чтобы не молчать в замешательстве, а четко отвечать на вопросы, которые вам задают. Следует принести все необходимые документы, в которых изложена необходимая информация. Все задаваемые вопросы касаются деятельности только вашей организации.

Часто руководитель организации не может ответить на вопросы, которые касаются бухгалтерской и налоговой отчетности и самих налогов. В этом случае на заседание можно пригласить главного бухгалтера, который даст профессиональные ответы.

Но в этом случае не совершите одну из частых ошибок.

На заседание приходите с бухгалтером, который оформлен на предприятии согласно трудовому законодательству и получает официальную заработную плату, а не с человеком, который якобы помогает вам и ведет бухгалтерский учет по дружбе или знакомству, на безвозмездной основе. В эти сказки уже давно никто не верит, тем более сотрудники, присутствующие на комиссии.

А вопросы дополнительные возникнут обязательно. Раз есть деньги платить за помощь знакомому, не оформленному бухгалтеру, значит, в организации происходит сокрытие доходов, и этим фактом очень быстро займутся сотрудники прокуратуры.

Каждое заседание комиссии оформляется протоколом, в котором указывается информация о присутствующих на нем, о налогоплательщике, какие вопросы рассматривались, какие пояснения и документы от него получены. Обязательно указываются выводы заседания: что предложено организации и каких действий от нее ждут. Протокол составляется в одном экземпляре и налогоплательщику не вручается.

Каковы последствия таких комиссий

На такие мероприятия не вызывают из праздного любопытства. Если вас пригласили для беседы, то от вас ждут ответных действий — таких как повышение заработной платы, подача уточненных деклараций, уплата долгов по налогам.

При неисполнении рекомендаций комиссии налоговая инспекция предпримет дальнейшие шаги. Это может быть назначение выездной налоговой проверки, передача материалов в правоохранительные органы, доначисление налогов и штрафных санкций. Представители пенсионного фонда или трудовой инспекции могут пригласить вас для дальнейшего контроля в свои ведомства. Вероятны подобные действия и со стороны прокуратуры. Также организации могут быть вызваны на комиссию в вышестоящий налоговый орган, то есть в территориальное управление или в ФНС РФ.

В целом намерение комиссий — не запугать налогоплательщика, а помочь ему, показать его ошибки, подсказать пути их исправления. Главное — правильно воспринять эту помощь и вовремя все исправить. Тогда и не будет дополнительных мероприятий, вызовов, проверок. Удачи вам в работе и на комиссиях.