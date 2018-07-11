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Запросы из налоговой

Этот вопрос сегодня задал Аноним в половину одиннадцатого утра. Помогите ему.
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Аноним
Требования  приходят по шесть-семь штук в неделю, по одному или два вызова в неделю на комиссию (Читай - допрос) по вопросам возврата НДС. Иначе угрожают выездной и уже другими цифрами. Это общая тенденция. 
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