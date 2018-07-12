Эксперт: «Предоставление работодателям льгот при приеме возрастных граждан противоречит Конституции»

Вчера, 11 июля 2018 г. в рамках 61 специального заседания СПЧ при Президенте РФ обсуждался проект пенсионной реформы в контексте прав человека. Главреду «Клерка» удалось побеседовать с экспертом по правовым вопросам Совета при Президенте РФ по правам человека Александром Хаминским, принимавшим участие в спецзаседании.

Александр Михайлович, утром 11 июля Интерфакс сообщил, что возраст выхода на пенсию женщин в законопроекте могут снизить до 60 лет в ходе второго чтения.Чуть позже глава СПЧ Михаил Федотов высказался против навязывания гражданам изменений пенсионного законодательства. Каковы, на ваш взгляд, реальные перспективы? Введут эти изменения или не введут?

Реальных предпосылок к снижению планки пенсионного возраста во втором чтении нет. На только что завершившемся 61-ом спецзаседании СПЧ велась дискуссия по оптимальному для всех сторон процесса изменению параметров пенсионной системы.

Т.е. само слово «реформа» уже не звучит?

Любое преобразование, которое вводят законодательным путём, это реформа. Хотя ряду СМИ, насколько мне известно, поступали предложения писать о «пенсионных изменениях». Видимо, это часть работы по сглаживанию негативного информационного эффекта от презентации проекта грядущих изменений населению. Это важно. Сейчас в СМИ и социальных сетях искусственно развивается полемика соврешенно определённой тональности, направленная на дестабилизацию общества, в т.ч. за счёт подмены понятий, целей и задач реформы. Крайне важно вести с населением честную разъяснительную работу, чтобы не допустить заполнения информационного вакуума какими-то деструктивными элементами.

Вы сказали, что нет никаких признаков того, что изначально озвученная планка пенсионного возраста может быть снижена. Как вы лично оцениваете такую перспективу?

Несмотря на то, что в СПЧ при Президенте я выступаю в качестве эксперта по правовым вопросам, я также являюсь председателем совета директоров Научно-диагностического центра клинической психиатрии (НДЦ), председателем правления Республиканского юридического общества и членом Общественного совета столичного Главка МВД. И в связи с достаточно широким кругом деятельности моё видение перспектив проведения в России пенсионной реформы основано на оценке различных аспектов: и медицинских, и правовых и социально-экономических. Т.е. я могу говорить и как правозащитник, и как общественный деятель, которому небезразлично, какие процессы происходят в государстве и обществе.

Предыдущая пенсионная реформа проводилась ещё в 1932 г., когда средняя продолжительность жизни составляла 45 лет у мужчин и 50 у женщин. А сегодня ситуация кардинально изменилась: мы имеем средние показатели 67,5 и 77,6 лет соответственно.

Действовавшая в стране десятки лет планка пенсионного возраста на момент её законодательного закрепления была значительно выше средней продолжительности жизни. И сейчас никто не собирается превращать Россию в страну студентов, безработных и пенсионеров. Много дискуссий ведётся на тему сложностей с трудоустройством для возрастных кандидатов. Но это же не повод ничего не менять. Это значит, изменения должны быть грамотно спланированы, с учётом введения множества дополнительных преобразований. Необходимо организовать и запустить работу центров профессиональной подготовки, переподготовки граждан, чтобы создать реальные предпосылки к продлению их активной трудовой деятельности. Вот о чём нужно говорить, а не о том, что никакие изменения не нужны.

Со всеми предложениями, изложенными в законопроекте, согласны?

Я являюсь противником предложения, касающегося предоставления различных льгот работодателям для стимулирования привлечения на работу возрастных граждан. Закон и, прежде всего, Конституция равны для всех. И обязывают они к предоставлению всем гражданам равных возможностей. Поводом и основанием для выполнения закона должен быть он сам. Мы не должны стимулировать его соблюдение никакими дополнительными преференциями.

С какими предложениями пришли на спецзаседание СПЧ лично вы?

Мои предложения касаются, в первую очередь, общественно значимых последствий проведения пенсионной реформы.

Во-первых, мы обязательно должны поддержать старшую категорию граждан, которая подпадает под действие реформы, с позиций психологии и правового просвещения. В противном случае неминуемо повышение активности преступных элементов, которые начнут вовлекать эту часть населения в различные криминальные схемы: от мошенничества в сфере недвижимости до формального руководства и учредительства в фирмах-однодневках. А в заведомо стрессовой психологической ситуации люди не смогут дать корректную оценку и воспротивиться действиям злоумышленников.

Во-вторых, как я уже сказал, необходимо обеспечить работников старшего возраста возможностью профессиональной подготовки, переподготовки и дополнительного обучения. Обеспечить на федеральном уровне, а не в городах-миллионниках, сделать его доступным и прикладным.

Т.е., обобщая всё вышесказанное, вы лично – поддерживаете анонсированную реформу?

Я за то, чтобы российское законодательство не оставалось статичным и не отставало от реальной жизни, её условий и объективных параметров. Когда это происходит, развитие государства в целом тормозится по всем фронтам, приводит к стагнации. Нужно быть идиотом, чтобы желать этого своей стране. Кроме того, существует около 1,5 тыс. специальностей, по которым выход на пенсию обусловлен исключительно стажем, а не возрастом, и для которых любые изменения в данной связи вообще не имеют значения. Так что считаю, что не так страшна реформа, как её малюют те, кто именно на скандалах и протестах против всего подряд зарабатывает себе политические дивиденды.